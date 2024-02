MediaMarkt haut dieses Samsung Handy für nur 2 Euro raus – so kommst du dran

Du benötigst keinen teuren Vielsurfer-Tarif, sondern möchtest viel lieber ein günstiges Bundle mit Samsung-Hardware? Dann haben wir ein passendes Angebot für dich. Für lediglich zwei Euro extra bekommst du hier das Galaxy A25. Und auch der 10-GB-Tarif fällt mit monatlichen Kosten von 14,99 Euro ziemlich günstig aus. Wir schauen uns den Deal einmal genauer an.

Mit 10 GB und einer Allnet-Flat: Der Schnäppchen-Tarif im Überblick

Bei dem preiswerten Tarif handelt es sich um den O2 Basic 15 Vertrag. Dieser bietet dir jeden Monat 10 GB LTE-Datenvolumen zum Surfen, Streamen und Co. mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat, dank der du so viel telefonieren und so viele SMS verschicken kannst, wie du magst. EU-Roaming ist obendrein natürlich ebenso inklusive. Monatlich fallen für den Tarif 14,99 Euro an. Als Anschlusspreis zahlst du einmalig weitere 39,99 Euro, sowie 4,95 Euro Versandkosten. Wirklich günstig wirds vor allem mit Blick auf das Galaxy A25. Das Samsung-Handy gibt’s nämlich schon für lediglich 1,99 Euro zum Tarif!

Um dir zu zeigen, wie preiswert der Tarif-Deal wirklich ist, nehmen wir die Kosten nochmal genauer unter die Lupe. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Bundle zum Galaxy A25 insgesamt rund 406 Euro. Zum Vergleich: Das Samsung-Gerät allein kostet im Netz momentan schon mindestens 240 Euro. Für den Tarif zahlst du also nur einen Aufpreis von 166 Euro, was auf den Monat gerechnet Kosten in Höhe von lediglich 6,92 Euro entspricht. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Effektivpreis – und der kann sich bei diesem Angebot wirklich sehen lassen!

Galaxy A25 für 2 Euro: Samsung-Handy mit 120-Hz-Display, starkem Akku und Co.

Mit dem Galaxy A25 bekommst du dabei ein starkes Samsung-Handy günstig zum Tarif. Im Schatten der S24 Flaggschiff-Modelle ist der diesjährige Release des Smartphones bei manch einem vielleicht untergegangen. Doch vor allem im Hinblick auf den geringeren Preis weiß das Handy definitiv zu überzeugen – denn starke Technik wird dir hier trotzdem geboten. Angefangen beim schicken 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz, über die hochwertige 50-MP-Hauptkamera bis hin zur tollen Performance im Alltag. Für Letzteres ist beim Galaxy A25 übrigens der Samsung Exynos 1280 Prozessor mit 6 GB RAM verantwortlich.

Samsung Galaxy A25 5G Software Android 14 Prozessor Samsung Exynos 1280 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Blau, Gelb Einführungspreis 299 € Marktstart Januar 2024

Zwei weitere absolute Highlights des Samsung-Geräts sollten nicht unerwähnt bleiben. So liefert dir der verbaute 5.000-mAh-Akku etwa eine lange Laufzeit, mit der du locker durch den Tag kommen solltest. Ein weiterer Pluspunkt ist der Speicher. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones kannst du die verbauten 128 GB nämlich problemlos über eine microSD-Karte erweitern. Alle weiteren Standards rund um 5G, Bluetooth 5.3, NFC für mobiles Zahlen sowie einen Fingerabdrucksensor findest du ebenfalls vor. Das Samsung Galaxy A25 lohnt sich also auf jeden Fall – insbesondere in dem günstigen Tarif-Bundle.

→ Galaxy A25 mit 10 GB für monatlich 14,99 Euro