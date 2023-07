Massiver Preissturz schon vor dem Prime Day: Auf Ecovacs Saugroboter bekommst du jetzt schon den Top-Rabatt

Wenn du möglichst günstig an einen hochwertigen Saugroboter kommen möchtest, musst du nicht unbedingt auf den Prime Day am 11. und 12. Juli warten. Ecovacs haut nämlich jetzt schon tolle Deals zu seinen verschiedenen Haushaltsgeräten auf Amazon raus! So kommst du etwa bereits für 359 Euro an einen Saugroboter mit Wischfunktion. Das beste: Die Angebote gelten sogar für alle Kunden und nicht nur für Prime-Nutzer.

Selbstreinigender Saugroboter mit doppeltem Sparpotenzial

Rund um den Ecovacs Deebot X1 e OMNI Saugroboter mit Wischfunktion und Reinigungstation kannst du aktuell gleich doppelt sparen. Bereits der Angebotspreis von 799 Euro für das ebenfalls 5.000 Pa starke Gerät ist ein Rabatt von 27 Prozent auf den UVP. Beim Kauf bis zum 9. Juli kannst du dir zusätzlich aber noch einen Amazon Gutschein im Wert von 50 Euro sichern. Dafür musst du innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des selbstreinigenden Saugroboters einfach nur via Amazon eine Nachricht an den Verkäufer (ECOVACS ROBOTICS DEUTSCHLAND) schicken.

→ Ecovacs Deebot X1 e OMNI Saugroboter mit Wischfunktion für 799 Euro (plus 50 Euro Amazon Gutschein)

Hochwertige Saugroboter zum erstaunlich kleinen Preis

Gleich fünf verschiedene Haushaltsgeräte von Ecovacs sind ab heute, dem 7. Juli, im Preissturz. Den Anfang macht dabei der Deebot T9 AIVI Saugroboter mit Wischfunktion: Anstelle des UVPs von 599 Euro stehen hier aktuell nur noch 359 Euro auf der Rechnung – das ist ein Rabatt von über 50 Prozent! Ein toller Deal für den hochwertigen Saugroboter, der gleichzeitig fegt, saugt und wischt. Neben der hohen maximalen Saugkraft von 3.000 Pa überzeugt dabei vor allem auch die lange Akkulaufzeit von bis zu 200 Minuten. Ein weiteres Highlight ist zudem die fortschrittliche Erkennungstechnologie, wodurch Objekte wie Socken oder Kabel problemlos umgangen werden. In unseren Tests erlangen die Ecovacs-Geräte regelmäßig Top-Bewertungen.

→ Ecovacs Deebot T9 AIVI Saugroboter mit Wischfunktion für 359 Euro

Weiter geht’s mit dem Ecovacs Deebot T10+ Saug- & Wischroboter, der aktuell nur noch 579 Euro, anstelle des UVPs von 799 Euro kostet. Die Vorteile im Vergleich zum günstigeren Sauger sind vor allem die längere Akkulaufzeit (bis zu 260 Minuten), die verbesserte Erkennungstechnologie (erkennt 18 statt 15 verschiedene Hindernisse) sowie der größere Staubbeutel (3,2 statt 2,5 Liter). Im Preisschild von 579 Euro ist hierbei sogar eine praktische Absaugstation enthalten.

→ Ecovacs Deebot T10+ Saug- & Wischroboter für 579 Euro

Für noch mehr Saugleistung solltest du hingegen zum X1 Turbo Saugroboter samt Wischfunktion und Reinigungsstation greifen. Dieses Gerät verfügt mit 5.000 Pa nämlich über ordentlich Power, wodurch selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv gereinigt werden. Der Saugroboter ist dabei momentan fast die Hälfte billiger und kostet so nur noch 699 Euro.

→ Ecovacs Deebot X1 Turbo Saugroboter für 699 Euro

Weitere Haushalts-Deals am Prime Day

Alternativ kannst du momentan auch ein ganz anderes Gerät von Ecovacs günstig ergattern. Beim Airbot Z1 handelt es sich nämlich um einen WiFi-Luftreiniger-Roboter. Das Haushaltsgerät fährt dabei eigenständig durch deine Wohnung, analysiert die Luftqualität und reinigt diese gleichzeitig über einen H13 HEPA-Filter und UV-Strahlen. Dadurch werden Allergene und Bakterien effektiv eliminiert. Besonders cool: Der Luftreiniger-Roboter besitzt ebenfalls zwei 7-W-Lautsprecher, über die du via Bluetooth währenddessen deiner Lieblingsmusik lauschen kannst. Ecovacs streicht dabei jetzt satte 700 Euro vom Preisschild, wodurch du nur noch 799 Euro für das Gerät zahlst.

→ Ecovacs Airbot Z1 für 799 Euro

Doch das war sogar noch nicht alles: Ab dem 11. Juli kommen nämlich noch drei weitere Ecovacs-Geräte hinzu. Dank eines Rabatts von 40 Prozent zahlst du für den X1 OMNI Saugroboter dann nur 899 Euro, während der T20 OMNI mit einer Saugkraft von 6.000 Pa noch 999 Euro kostet. Mit dem Goat G1 Mähroboter kannst du dir ebenso ein smartes Gartengerät schnappen. Hier fällt der Preis ab dem 11. Juli um 50 Euro auf 1.549 Euro.