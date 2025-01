Pixel 9 Pro Angebot: Ohne Vertrag machst du hier den besten Deal

Bei diesem Preisrutsch mussten wir zweimal hinsehen. Bei MediaMarkt bekommst du das Google Pixel 9 Pro ohne Vertrag gerade zum ersten Mal für unter 1.000 Euro.

Warum der Pixel-9-Pro-Deal so gut ist

Das ist immer noch eine Stange Geld und generell bekommst du das Google-Phone mit glasklarem Android auch günstiger. Was diesen Deal so besonders macht, ist der Zusatz „265 GB“. Hier bekommst du also die größere Speichervariante. Und das ist durchaus eine Erwähnung wert. Denn eins haben Google und Apple gemeinsam. Speicherplatz im Gerät ist verdammt teuer.

Bei oberflächlichen Preisvergleichen wird nämlich oft die kleinste Speichervariante zu Rate gezogen und nach vorn gestellt. Deren Preis – aktuell übrigens 930 Euro aufwärts für ein Neugerät – lässt sich einfacher vermarkten.

Für 949 Euro und damit nur geringfügig mehr bekommst du bei MediaMarkt jetzt eben den großen Speicher. Der eindeutig bessere Deal. Denn wer sich ein Pixel 9 Pro holt, tut dies nicht zuletzt wegen der hervorragenden Kamera. Dateigrößen von mehr als 10 MB pro Bild sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Von 4K-Videos ganz zu schweigen.

Noch nie war das Pixel 9 Pro günstiger

Wie deutlich der Preisrutsch ist, zeigt die Historie eindeutig. Seit Erscheinen war diese Variante des Google-Smartphones noch nie unter 1.000 Euro zu haben. MediaMarkt unterbietet die magische Marke nun sogar deutlich und nicht nur knapp.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Gültig ist der MediaMarkt-Schnäppchenpreis für die Farbvarianten „Hazel“, „Porcellain“ und „Rose“ (siehe etwa im Titelbild dieses Artikels). Wie lange der Deal gilt, ist bei MediaMarkt nicht ersichtlich. Offenbar ist das Pixel 9 Pro nämlich kein Teil der aktuellen Sonderaktion zum Jahresstart.

150 Euro zusätzlich sparen: Ankaufprämie kombinierbar

Gleichzeitig kannst du per Cashback sogar noch mehr rausholen. Wenn du ein altes Smartphone in Zahlung geben willst, überweist Google dir in einer separaten Aktion 150 Euro – und zusätzlich den zu ermittelnden Restwert des eingesendeten Geräts. Die Teilnahme an dieser Rückgabe-Aktion ist aber nicht bindend für den Deal von MediaMarkt. Der ist auch so schon nahezu unschlagbar.

→ Zum Angebot bei MediaMarkt