Huawei Oster-Angebote: Schicke Laptops mit bis zu 300 Rabatt + Geschenk

Die Huawei-Oster-Angebote im Online-Shop gelten ab sofort und noch bis zum 17. April. Neben einfachen Preisrabatten ist es bei Huawei seit einiger Zeit Usus, dass die Deals zusätzlich durch Gratis-Zugaben oder Kombi-Käufe zu kleinsten Preisen abgerundet werden.

MateBook-Laptop mit Rabatt: Bildschirm geschenkt dazu

Die Top-Deals der Oster-Aktion kommen ohne Umschweif aus dem Laptop-Bereich. Insbesondere das MateBook 13s und das MateBook 14 R7 sind im Angebot. Im Vergleich zum UVP sparst du einerseits bis zu 350 Euro (beim MateBook 14, das 13s ist um 300 Euro reduziert), wodurch diese Preise und Konfigurationen zustande kommen:

MateBook 14: AMD Ryzen 7, 16 + 512 GB Speicher → 799 Euro statt 1.099 Euro

MateBook 13s: Intel Core i5 (11. Gen), 16 + 512 GB Speicher, 90 Hz Touch-Display → 899 Euro statt 1.149 Euro

Damit aber nicht genug: Bei beiden Laptops kannst du den 23,8-Zoll-Monitor Display kostenfrei dazu in den Warenkorb legen. Der hat einen Gegenwert von 159 Euro (UVP) und bietet 60 Hertz, FHD-Auflösung (1.920 × 1.080 Pixel) und ein rahmenloses Design.

Wearables: Huawei Watch GT mit gratis In-Ear-Kopfhörern

Ab unter 100 Euro gibt es Smartwatches von Huawei im Angebot. Die smarten Uhren der Watch-GT-Serie verlängern das Smartphone – nicht nur Hauwei-Modelle sind kompatibel – aus der Tasche ans Handgelenk und bieten nicht zuletzt mannigfaltige Fitness- und Sport-Tracking-Funktionen. Jetzt sind diese Varianten reduziert:

Auch hier gibt es Geschenke dazu: Zu den beiden Watch-GT-3Modellen erhältst du ohne Aufpreis einen Huawei-Hoodie und ein Armband zum Wechseln dazu. Die kleinen Kopfhörer machen aus dem Watch-Kauf ein echtes Fitness-Bundle. Zur günstigen Watch GT2 für unter 100 Euro erhältst du ebenfalls ein Wechsel-Armband und den Hoodie gratis dazu.

Tablets ab 300 Euro und mit nützlichem Zubehör

Huaweis iPad-Pro-Konkurrent, das MatePad Pro, ist ebenfalls Teil der Angebote. Das Tablet gibt es um 200 Euro reduziert (599 Euro statt 799 Euro), außerdem erhältst du hier die Huawei Bluetooth Mouse und eine passende Docking-Tastatur zum 12,6-Zoll-Tablet gratis dazu. Dadurch wird das Android-Tablet zum mobilen Business-Begleiter und zum Notebook-Ersatz unterwegs.

Das Huawei MatePad Pro 12.6

Etwas günstiger ist das zweite Tablet im Angebot: Das MatePad 11 kostet derzeit 299 Euro (UVP: 499 Euro), ist mit dem namensgebenden 11-Zoll-Display etwas kleiner als die Pro-Variante und hier gibt es als Gratis-Zugabe ein passendes Cover.

Gaming-Monitore mit Rabatt

Las but not least sind noch zwei PC-Monitore mit Rabatt und einer Gratis-Zugabe zu haben. Der oben angesprochene 27-Zöller ist für 259 Euro statt 399 Euro im digitalen Schaufenster des Huawei-Online-Stores zu finden. Hierzu gibt es eine Bluetooth-Maus ohne Aufpreis.

Daneben ist auch ein größerer Gaming-Monitor im Angebot: Der 34 Zoll große MateView GT 34 ist von 499 Euro auf 429 Euro reduziert. Dazu gibt es kostenfrei die In-Ear-Kopfhörer FreeBuds 4i. Der Bildschirm ist im Curved-Design gehalten und bietet ein 21:9-Seitenverhältnis mit einer Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln. Mit dem breiten Bild, 165 Hertz Bildfrequenz und einer Reaktionszeit von 4ms ist der Bildschirm einem ordentlichen Gaming-Setup zuträglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

0-Prozent-Finanzierung und Rabatt für Studierende

Neben den oben genannten Angeboten gibt es außerdem weitere Preis-Rabatte auf Zubehör, viele Kopfhörer der FreeBuds-Serie und auch auf WLAN-Router. Hier findest du die volle Auswahl. Zudem startet ein Gewinnspiel unter allen Newsletter-Neuabonnenten des Stores im Angebotszeitraum (bis 17. April). Kombinierbar sind die Deals zu Ostern mit den generellen Standard-Angeboten des Huawei Online-Stores. Newsletter-Neuabonnenten erhalten einen einmaligen Rabatt. Studierende können von einem Extra-Rabatt in Höhe von bis zu 10 Prozent profitieren.

Neben den Huawei-Angeboten gibt es auch noch ein Gewinnspiel

Zusammen mit dem Zahlungsanbieter Klarna bietet der Shop außerdem die Möglichkeit einer Null-Prozent-Finanzierung über 12 Monate gestreckt an.