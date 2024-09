Google Pixel Tablet zum Schnäppchenpreis: Hier lohnt es sich jetzt richtig!

Ob fürs Streaming auf der Couch, zum Arbeiten in Schule oder Uni oder als Smart Display auf der Kommode – das Google Pixel Tablet ist absolut vielseitig. In unserem Test hat uns besonders gut das Zusammenspiel mit dem mitgelieferten Lautsprecher-Ladedock gefallen. Denn hiermit ist das Gerät immer aufgeladen und per Sprachassistent ansprechbar. Bei MediaMarkt ist das Tablet zusammen mit der Dockingstation gerade 100 Euro günstiger. Dadurch kostet es dich nur noch 499 Euro. Dabei kannst du zwischen den beiden Farben Hazel und Porcelain wählen. Was du für dein Geld bekommst, liest du hier.

Google Pixel Tablet – das hat es zu bieten

Mit einer Bildschirmdiagonale von 11 Zoll (ca. 28 cm) besitzt das Pixel Tablet von Google eine angenehme Größe, um Serien oder Filme zu gucken. Dabei erzeugt der im Gerät integrierte Vier-Kanal-Lautsprecher auch ohne Ladestation einen guten Klang. Mehr Volumen entsteht aber zusammen mit dem Dock. Wenn du dauerhaft Videos streamst, verspricht der Hersteller dir eine lange Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden.

Auch das Innenleben des Tablets kann sich sehen lassen. Der Tensor G2-Chip ist mit Google KI ausgestattet und sorgt dafür, dass du problemlos Streamen und per Video in HD-Qualität telefonieren kannst. Das Tablet hat einen starken 8-GB-Arbeitsspeicher und einen internen Speicher von 128 GB. Mit der 8-Megapixel-Frontkamera kannst du Schnappschüsse festhalten oder etwa Dokumente abfotografieren. Wie von Google gewohnt, lässt sich auch das Pixel Tablet per Google Assistant steuern.

Das Google Pixel Tablet in der Farbe Hazel

Praktischerweise bietet MediaMarkt dir das Tablet Modell von 2023 direkt in Kombination mit einer Ladestation an. Die Station dient dabei auch als Lautsprecher. Ist das Tablet angedockt, verwandelt es sich automatisch in einen digitalen Bilderrahmen und zeigt dir deine liebsten Erinnerungen. Du kannst aber auch andere Sperrbildschirme auswählen. Mehr dazu erfährst du in unserem Test.

Ebenfalls cool: Google hat bei diesem Tablet die Chromecast-Funktionen eingebaut. Du kannst somit Inhalte von deinem Smartphone auch an dein Tablet übertragen. Wenn du kein Google-Phone hast, kannst du Inhalte über NearbyShare an andere Android-Geräte senden.

Lohnt sich der Kauf?

Das Google Pixel Tablet wird dir deinen Alltag bestimmt verschönern. Aber auch auf Reisen ist es wirklich praktisch, da es mit 493 Gramm nicht ins Gewicht fällt. Die verbaute Hardware macht es zu einem leistungsstarken und schnellen Gerät, mit dem du sogar arbeiten kannst. Die im Preis von 499 Euro bereits enthaltene Dockingstation kannst du natürlich auch als Tablethalterung benutzen, was sie zu einem richtig coolen Extra macht.

Insgesamt 77 Bewertungen auf MediaMarkt zeichnen mit 4.4/5 Sternen ein positives Bild vom Tablet. Einige Käuferinnen und Käufer bemängeln zwar die Qualität der Frontkamera und die Bildschirmauflösung. Dennoch: Zum aktuellen Preis und mit der kostenlosen Dockingstation machst du hier einen guten Kauf.