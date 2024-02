Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren: Saturn haut das Samsung Galaxy A14 aktuell zu einem neuen Tiefstpreis raus! Das Angebot findest du aber nicht im Webshop des Elektromarkts, sondern via eBay. Wenn du hier den Code TECHNIK24 an der Kasse eingibst, kommst du schon für lediglich 143 Euro an das hochwertige Smartphone. Günstiger gab’s dieses zuvor wirklich noch nie. Ein Haken hat das Ganze allerdings: Die Stückzahl ist stark begrenzt. Viel Zeit bleibt dir also leider nicht.

Neuer Tiefstpreis: Das musst du zu dem Samsung-Schnäppchen wissen

Im Angebot für 143,10 Euro (über den Code TECHNIK24) ist dabei das Galaxy A14 5G mit 64 GB Speicherplatz. Hiermit sorgt Saturn via eBay für einen waschechten Preis-Hammer. Günstiger gab’s das Samsung-Handy nämlich noch nie, wie ein Blick auf den Preisverlauf zeigt. Der Versand ist zudem kostenlos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das einzige „Problem“ an der ganzen Aktion ist die limitierte Stückzahl. Diese rauscht nämlich ziemlich schnell runter, wodurch dir leider nicht viel Zeit zum Zuschlagen bleibt. Wir können daher nicht garantieren, dass das Angebot zum Galaxy A14 noch lange verfügbar ist. Klick dich – wenn du Interesse hast – daher am besten direkt zum Deal und schlag schnell zu!

Noch ist das Galaxy A14 zum Tiefstpreis erhältlich – die Stückzahl ist jedoch begrenzt

Samsung Galaxy A14 – Ein tolles Smartphone zum kleinen Preis

Falls du vor dem Kauf doch noch ein paar Infos zum Galaxy A14 haben möchtest, werfen wir hier einen kurzen Blick auf die technischen Daten. Das Samsung-Handy besticht besonders durch seinen leistungsstarken 5.000 mAh Akku, der dir genug Energie liefert, um selbst bei intensiver Nutzung den ganzen Tag über durchzuhalten. Das 6,6 Zoll große Display ist mit einer Pixeldichte von 400 ppi sowie der 90 Hz Bildwiederholfrequenz ist ebenfalls ein wortwörtlicher Hingucker.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Zudem begeistert das Galaxy A14 Hobbyfotografen mit seiner beeindruckenden 50-MP-Hauptkamera, die fantastische Schnappschüsse ermöglicht. Mit einem internen Speicher von 64 GB und einem microSD-Slot zur Erweiterung auf bis zu 1 TB steht dir außerdem ausreichend Platz für all deine Bilder und Videos zur Verfügung.

→ Galaxy A14 für 143,10 Euro (mit Code TECHNIK24)