Samsung-Kracher: Top-Smartphone mit Telekom-Tarif für 19,99 Euro

Das Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon-Version) ist bei MediaMarkt und Saturn mit Tarif derzeit zum Schnäppchenpreis zu haben. Das Angebot ist ideal für jene, die günstig an ein neues Smartphone kommen wollen und dazu einen ordentlichen Alltags-Tarif suchen. Wer das Angebot mit einer Samsung-Aktion verknüpft, erhält noch bis zum 26. September ein Google Nest Hub gratis dazu. Das Angebot selbst gilt noch bis zum 30. September – oder bis es ausverkauft ist.

Galaxy S20 FE, Telekom-Netz und Geschenk: Das steckt im Tarife-Deal

Es beinhaltet ein Samsung Galaxy S20 FE für 1 Euro, das du zusammen mit dem Tarif „green LTE“ von mobilcom-debitel abschließt. In diesem Fall mit einer Telefon-Flat in alle deutschen Netze, 6 GB LTE-Datenvolumen (LTE25) und Zugang zum Telekom-Netz. Obendrauf kommt noch eine Hotspot-Flat, die ein weltweites Netz aus WLAN-Zugangspunkten öffnet.

Nun zu den Kosten: Monatlich ist der Tarif im Rahmen des Angebots reduziert. Anstelle von 26,99 Euro kostet die Kombi aus Tarif und Smartphone in der Mindestvertragslaufzeit nur 19,99 Euro. Danach gilt der Regelpreis. Hinzu kommen die obligatorischen Anschlusskosten von einmalig 39,99 Euro.

Insgesamt zahlst du über den Vertrag also 520,75 Euro. Ohne Vertrag kostet das Handy bei MediaMarkt sogar noch 100 Euro mehr, im Netz schwirrt der Tiefpreis rund um die 500-Euro-Marke. Kaufargumente für den Tarife-Deal sind neben dem Preis insbesondere der Zugang zum Telekom-Netz, das nach wie vor als das am besten ausgebaute und verfügbare Mobilfunknetz in Deutschland gilt.

→ Tarif mit S20 FE hier sichern

Google Nest Hub geschenkt – aber nur noch kurze Zeit

Verbessert wird der Deal durch eine parallele Belohnungs-Aktion von Samsung selbst. Wer bis zum 26. September ein Galaxy S20 FE mit Vertrag kauft – beispielsweise im hier genannten Angebot – der erhält die Smart-Home-Station von Google mit Lautsprecher und Display gratis dazu.

Hierfür musst du dein gekauftes Gerät nach Vertragsabschluss auf der Samsung-Aktionsseite registrieren. Das Nest Hub wird dir dann zugeschickt. In Zahlen verbessert das Zugabe-Geschenk den Deal um 70 bis 80 Euro. Denn das ist der aktuelle Neupreis für das Google-Gerät.