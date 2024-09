100-GB-Datenvolumen zum Top-Preis: Drei Monate gibt es für nur 1 Euro

Lebara ist bekannt für günstige Prepaid-Tarife. Bisher surften alle Kundinnen und Kunden im 4G-Netz. Das ändert sich jetzt allerdings. Zusätzlich haut Lebara eine 1-Euro-Promotion für drei Mobilfunktarife raus. Was die Aktion und die Tarife dabei alles zu bieten haben und wie viel Geld du auf den Tisch legen musst, gucken wir uns jetzt zusammen genauer an.

5G für alle und Mobilfunktarife zu Top-Konditionen

Ab sofort schaltet der Anbieter für alle Verträge automatisch das 5G-Netz frei. Davon profitieren auch Bestandskunden. 5G ist mit bis zu 50 Mbit/s doppelt so schnell wie 4G. Du surfst und streamst damit vollkommen reibungslos.

Auch spannend: So gut sind Handynetze in Deutschland

Drei neue Angebote erweitern jetzt das Portfolio von Lebara. Die geringste Menge Datenvolumen bietet der Hello 33 Tarif. Hier bekommst du für 9,99 Euro monatlich 33 GB. Weiter geht es mit Hello 50, hier stehen dir 50 GB für 12,99 Euro zur Verfügung. Du benötigst noch mehr Datenvolumen? Dann guck dir mal die Option Hello 100 an. Hier bietet dir Lebara ganze 100 GB. Diese Variante kostet dich 19,99 Euro.

Sichere dir jetzt 100 GB zum Top-Preis bei Lebara!

Zusätzlich ist bei allen Angeboten eine Allnet- und SMS-Flat im Preis enthalten. On top gibts noch bis zu 400 Freiminuten (bei Hello 100) in 50 Länder. Bei Vertragsabschluss zahlst du eine Anschlussgebühr von fünf Euro. Die Tarife haben dabei eine Laufzeit von 24 Monaten. Wenn du dich nicht so lange binden willst, kannst du auch die Flex-Optionen wählen. Allerdings steigt dann der Anschlusspreis auf 15 Euro und die 1-Euro-Promotion fällt auch weg. Nimmst du deine Rufnummer mit zu Lebara, bekommst du nochmal zehn Euro gutgeschrieben.

Lohnt sich die 1-Euro-Promotion?

Die Tarife sind an sich schon sehr fair bepreist. Im Rahmen der 1-Euro-Promotion zahlst du jetzt für die ersten drei Monate nach Vertragsabschluss nur einen Euro – egal für welchen Vertrag. Danach ist der jeweils für deinen Tarif gültige Preis fällig. Wie sehr sich dieses Angebot wirklich rechnet, zeigen wir dir jetzt am Beispiel von Hello 100.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten, davon drei Monate für nur einen Euro, kostet dich der Vertrag inklusive fünf Euro Anschlusspreis minus zehn Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme insgesamt 417,79 Euro. Teilen wir das jetzt wieder durch 24 Monate, ergibt sich ein Preis von 17,40 Euro pro Monat. Daraus leiten sich Effektivkosten von lediglich 0,17 Euro pro verbrauchten GB ab. Wenn du also häufig unterwegs bist und nur selten WLAN hast, solltest du dir diesen Deal einmal genauer anschauen. Denn für diese riesige Menge an Datenvolumen ist das ein wirklich unschlagbares Angebot. Bessere Konditionen findest du selten. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Oktober, also lieber zugreifen, bevor es zu spät ist.