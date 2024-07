Die besten TV-Deals am Prime Day 2024 - von supergünstig bis High End

Interessante TV-Deals gibt es auch in diesem Jahr am Prime Day 2024 mal wieder wie Sand am Meer. Damit du dich nicht selbst durch die unzähligen Angebote klicken musst, geben wir dir hier einen kurzen Überblick über die spannendsten TV-Deals. Mit dabei sind Schnäppchen-Geräte ab 150 Euro, genauso wie hochwertige 4K-Fernseher von Marken wie Samsung, Sony und Co.

→ Prime Day 2024: So verpasst du keinen Top-Deal

Prime Day TV-Deals im Überblick

Bevor wir dir einige Fernseher noch im Detail genauer vorstellen, gibt’s hier erstmal schön übersichtlich alle spannenden TV-Deals auf einen Blick. Beachte jedoch, dass alle Angebote ausschließlich für eingeloggte Prime-Mitglieder gelten.

Von billig bis High End – Unsere Empfehlungen

Welches der oben aufgelisteten TV-Angebote sich für dich lohnt, hängt ganz davon ab, was du von einem Fernseher erwartest. Wer beispielsweise auf 4K-Auflösung verzichten kann und keine große Bildschirmdiagonale braucht, macht mit dem Amazon Fire TV-2 ab 149,99 Euro (32 Zoll) ein echtes Schnäppchen. Und auch das 40-Zoll-Modell ist für rund 200 Euro im Angebot.

→ Amazon Fire TV-2 HD-Fernseher ab 149,99 Euro

Wenn es hingegen ein preiswerter 4K-Fernseher mit ordentlicher Größe sein soll, können wir den Amazon Fire-TV-Omni-QLED empfehlen. 55 Zoll reichen für die meisten Wohn- oder Schlafzimmer völlig aus, während HDR, smarte Bildoptimierungen und das QLED-Display für ein tolles Fernseh-Erlebnis sorgen. Und der aktuelle Prime Day Preis von 449 Euro ist dank satten 44 Prozent Rabatt ebenfalls ein echter Hingucker. Günstiger gab’s den Smart-TV laut Amazon zuvor noch nie.

→ Amazon Fire TV-Omni-QLED für 449 Euro

Soll dein 4K-Fernseher vor allem groß sein, lohnt sich ein Blick auf den Hisense QLED 4K-Fernseher (65E7KQ). Für 489 Euro (42 Prozent Rabatt) holst du dir hiermit nämlich einen TV-Riesen in 65 Zoll. Gleichzeitig kann das Gerät technisch aber ebenfalls mit satten Kontrasten und einer tollen Farbdarstellung punkten – nicht umsonst ist der Smart-TV Bestseller Nr. 1 in Sachen Fernseher bei Amazon. Und auch hier gibt’s derzeit keinen besseren Deal im Netz.

→ Hisense QLED 4K-Fernseher für 489 Euro

Unser High-End-Tipp ist hingegen der Sony Bravia XR 4K-Fernseher für 799 Euro – ein weiterer eindeutiger Bestpreis-Deal während des Prime Days. Hier bekommst du zudem wirklich absolute Premium-Technik, inklusive HDR, Bildoptimierungen, exklusiven PS5-Features und einer flotten Bildwiederholrate von 120 Hz.

→ Sony Bravia XR 4K-Fernseher für 799 Euro