Das Angebot bei Lidl gilt – soweit bisher bekannt – nur in den Filialen. Die AirPods 2 (mit passendem Lade-Case) werden dort für 139 Euro in den Auslagen liegen und auf Käufer warten. Bei Apple selbst kosten die Kopfhörer derweil noch 179 Euro – immerhin noch mit Gratis-Gravur auf dem Ladecase. Lidl schlägt den Preis also um Längen. Wie sieht’s mit dem Rest des Marktes aus?

AirPods 2 bei Lidl: Der Schnäppchen-Check

Tatsächlich zeigt der Preisvergleich zu den AirPods, dass das Angebot um die 140 Euro kein Mega-Preis ist, sondern eher den üblichen Marktpreis bestätigt. Zahlreiche Händler bieten Preise rund um diese Marke an. Am Ende ist der Lidl-Preis also keineswegs schlecht, aber dem Markt eben auch nicht meilenweit voraus.

Am Ende kommt es auf die Bequemlichkeit an, wenn du ohnehin bei den beliebten und guten Apple-Kopfhörern zuschlagen willst. Ab dem 12. März für 139 Euro bei Lidl reinspazieren und zuschlagen, oder die AirPods 2 zum Beispiel für 142 Euro bei Cyberport kaufen und nach Hause geliefert bekommen. Die rund 3 Euro Unterschied können quasi als Versandpauschale verstanden werden.

Wichtig: Bei dem Angebot handelt es sich jeweils um die AirPods 2 mit herkömmlichen Ladecase, in dem die Kopfhörer mit Lightning-Kabel aufgeladen werden. Für etwas mehr Geld (ab 170 Euro) gibt’s die AirPods auch mit kabellosem Ladecase. Die ganz neuen AirPods Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) sind seit dem Marktstart Ende 2019 noch nicht günstiger geworden: Nach wie vor sind hierfür mindestens 275 Euro fällig.

Alternativen? In-Ear Kopfhörer im Vergleich: Das sind die besten Modelle

Weitere Schnäppchen aus der digitalen Welt findest du immer, aktuell aufbereitet und wohl ausgesucht in unserem Deal-Bereich.

