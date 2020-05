Aus den vergangenen Tagen ist noch das Angebot zum PlayStation Plus Abo bekannt. Dieses gilt weiterhin. Der Deal zum Fire TV Stick ist nun ausgelaufen. Aber es gibt neue Highlight-Angebote bei Amazon.

Samsung Galaxy Tab S6 so günstig wie nie

Für 570 Euro verkauft Amazon das High-End-Tablet von Samsung im Tagesangebot (WiFi-Version). Das Galaxy Tab S6 ist im Frühsommer 2019 auf den Markt gekommen, später schob Samsung für die Mobilfunkversion noch eine 5G-Variante des Tab S6 nach. Das Tablet kann auch mit S Pen bedient oder dank Pogo-Pins und Tastatur-Dock wie ein kleines Notebook verwendet werden. Ein Mutltitalent unter den Android-Tablets also.

Der Preisvergleich zeigt, dass es das Samsung Galaxy Tab S6 noch nie so günstig gab. Preise unter 600 Euro hatten bisher Seltenheitswert beim Tab S6. Amazon bietet also den bisherigen und den aktuellen Bestpreis, der UVP liegt bei 749 Euro.

Hier ein Kurzüberblick über die wichtigsten Daten:

10,5 Zoll Display (AMOLED)

128 GB Speicher

6 GB Arbeitsspeicher

Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor

7.040 mAh Akku

Ab Werk: Android 9 Pie

→ Zum Amazon-Angebot für 570 Euro

PlayStation Plus: 12-Monats-Abo reduziert

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate im Voraus kostet heute bei Amazon 41,99 Euro. Normalpreis im PlayStation Store: 59,99 Euro. Mit dem Abo hast du Zugriff auf exklusive Angebote, Cloud-Speicher und das wohl prominenteste Feature: Jeden Monat gibt es zwei Vollversionen gratis für alle PS Plus Mitglieder.

Außerdem ist PS Plus notwendig um Spiele online im Multiplayer zu spielen. Willst du FIFA also online gegen deine Freunde oder im FUT-Modus spielen, brauchst du ohnehin ein PS Plus Abo. In diesem Deal kaufst du den Code bei Amazon und kannst ihn sofort abrufen und in deinem PlayStation-Konto einlösen.

Auch die schmalere Version ist im Angebot: Die 3-Monats-Mitgliedschaft für PlayStation Now kostet bei Amazon 19,99 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.