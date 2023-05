Amazon-Bestseller Nr.1: Diese praktische Pfanne gibt’s jetzt radikal reduziert

Wer ein tolles Upgrade für seine Küche sucht, sollte einen Blick auf die aktuellen Tefal-Deals bei Amazon werfen. Bis zum 24. Mai kommst du dabei nämlich besonders günstig an hochwertige Pfannen der Marke. Dazu zählt auch die beliebte Jamie Oliver Produktreihe. Eine solche Bratpfanne mit 20 cm Durchmesser kostet mit einem Rabatt von 18 Prozent momentan etwa 34,99 Euro. Wer gleich mehrere Pfannen auf einmal braucht, greift hingegen zu den Sets.

Hochwertige Pfannen zum kleinen Preis – Jamie Oliver Produkte im Überblick

Egal, für welches Produkt du dich entscheidest, bei Tefal wird stets auf eine hohe Qualität gesetzt. Zu den absoluten Top-Produkten gehören aber sicherlich die bereits erwähnten Jamie Oliver Cook´s Direct On Pfannen. Für 34,99 Euro bekommst du bei Amazon aktuell eine 20 cm große Bratpfanne aus der Reihe im Angebot. Ein großer Pluspunkt bei dem Tefal-Produkt ist der coole Temperaturanzeiger. Sobald die Edelstahl-Pfanne die perfekte Brattemperatur erreicht hat, verfärbt sich der Kreis in der Mitte nämlich. Dies spart ordentlich Zeit und verhindert, dass du deine Zutaten direkt verbrennst. Gleichzeitig verteilt der Induktionsboden die Wärme gleichmäßig in der ganzen Pfanne.

Die Antihaft-Beschichtung – komplett frei von PFOA, Blei sowie Cadmium – macht die Starkoch-Pfanne zudem besonders langlebig und stoßsicher. Die Beschichtung erleichtert außerdem auch die Reinigung – was vor allem alle Putzmuffel besonders freuen sollte. Ebenfalls vorteilhaft: Die Pfanne ist für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion. Bis zu 210 Grad Celsius kannst du die Bratpfanne auch problemlos in den Backofen stellen. Mit einer Kapazität von vier Litern eignet sie sich dadurch etwa perfekt für leckere überbackene Gerichte oder Aufläufe. Das Preisschild von 34,99 Euro kann sich dabei ebenfalls absolut sehen lassen – immerhin wird der Preis aktuell von keinem anderen Anbieter geschlagen.

Du brauchst gleich mehrere Pfannen? Dann greif lieber zu diesem zweiteiligen Set. Für 56,95 Euro bekommst du zwei Jamie Oliver Bratpfannen mit 24 und 28 cm Durchmesser. Dadurch zahlst du pro Pfanne rund 28 Euro – ein Schnäppchen für die hochwertigen Tefal-Produkte.

Dreiteiliges Set ebenfalls zum Bestpreis

Doch auch fernab der Jamie Oliver Pfannen gibt es tolle Tefal Produkte im Angebot. So bekommst du für 66,99 Euro gleich drei Bratpfannen aus der Duetto Reihe von Tefal. Die Pfannen in 20, 24 und 28 cm verfügen dabei ebenso über die coolen Komfortfunktionen rund um den Thermo-Spot sowie die Titanbeschichtung. Mit diesem dreiteiligen Set für 66,99 Euro bist du dann also wirklich perfekt ausgestattet. Generell kannst du bis zum 24. Mai viele starke Haushalts-Deals bei Amazon entdecken. Neben Tefal sind dabei auch andere Marken wie Krups und Rowenta vertreten.

