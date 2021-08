Neues Aldi-Schnäppchen: Fitness-Armband zum Discountpreis

Ab sofort kannst du bei Aldi nicht nur das Smartphone Realme C21 für unter 100 Euro kaufen, sondern auch zahlreiche Computer zum Sonderpreis abstauben. Darüber hinaus bietet Aldi Süd einen IP68-zertifizierten Fitness-Tracker von Medion an. Das Armband Medion Life S3750 bietet für kleines Geld zahlreiche smarte Funktionen. Doch es gibt auch wichtige Funktionen, die fehlen.

Fitnessarmband mit Schlaftracker

Ausgestattet ist der Fitnesstracker mit einem 0,96 Zoll großen LCD-Farbdisplay. Von diesem kleinen Bildschirm lässt sich nicht nur die Uhrzeit und das aktuelle Wetter ablesen. Es signalisiert über die rückseitig verbauten Sensoren auch gemessene Vitalwerte wie die aktuelle Herzfrequenz, die im Tagesverlauf schon zurückgelegten Schritte und die verbrauchten Kalorien. Außerdem ist ein Schlaftracker an Bord, der Informationen zur nächtlichen Schlafqualität und den Schlafphasen liefert. Aber natürlich nur, wenn das Armband nachts auch getragen wurde. Ebenfalls an Bord: ein Periodentracker für Frauen.

Wichtig: Über das bei Aldi erhältliche Band selbst stehen nur drei Sport-Modi (Gehen, Laufen und Radfahren) zur Verfügung. Andere Trainingsarten lassen sich aber über die passende Medion-Fitness-App starten. Damit die sportlichen Workouts möglichst genau protokolliert werden, muss das Fitness-Armband mit einem Smartphone verbunden werden und auf dessen GPS-Empfänger zugreifen. Denn das Fitness-Armband selbst verfügt über keinen eigenen GPS-Chip.

Weil das Armband mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit nur eingeschränkt wasserdicht ist, solltest du es zudem nicht beim Schwimmen tragen. Auf Wunsch kannst du dir mit dem Medion-Armband natürlich auch auf dem Smartphone eingehende Nachrichten ans Handgelenk spiegeln lassen. Auch auf eingehende Anrufe macht das Band mit einem Vibrationsalarm aufmerksam. Dafür ist nur eine Kopplung per Bluetooth (mindestens iOS 9 oder Android 5) notwendig.

Ein Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) fehlt dem Medion Life S3750 leider. Wenn du dir auch Informationen zum SpO2-Gehalt wünschst, wäre zum Beispiel das Xiaomi Mi Smart Band 6 (Test) oder das Medion Life S3900 die passende Alternative.

Was kostet das Medion Life S3750 bei Aldi?

Angeboten wird das 24 Gramm leichte Medion Life S3750 fortan bei Aldi Süd zu einem Preis von 19,99 Euro. Damit gehört das Band zu den günstigsten Fitnesstrackern am Markt, du musst aber auch die oben genannten Einschränkungen akzeptieren. Andere Onlineshops bieten das smarte Armband gegenwärtig nicht an. Im Lieferumfang enthalten: Ein Silikonarmband in Schwarz oder Lila und wahlweise zusätzlich eines in Blau oder Rosa. Medion und Aldi gewähren eine dreijährige Garantie.