Aldi: Modernes Trekking E-Bike zum Top-Preis kaufen

Auch wenn sich die Fahrradsaison 2022 langsam ihrem Ende nähert, kannst du bei Aldi ab sofort von einem neuen E-Bike-Schnäppchen profitieren. Denn fortan ist im Onlineshop des Discounters ein Trekking E-Bike von Llobe zum Sonderpreis erhältlich. Wir zeigen dir, was das Rad für Pendel- oder Ausflugsfahrten kann und ob sich das Angebot tatsächlich lohnt.

Llobe Trekking E-Bike Yukon 28″ bei Aldi kaufen

Zur Verfügung steht das Llobe Trekking E-Bike Yukon mit 28 Zoll großen Reifen samt Reflexstreifen sowohl in einer Damen- als auch in einer Herren-Variante. Beide Räder sind mit einem etwa 51 Zentimeter hohen Aluminium-Rahmen ausgestattet, der Lithium-Ionen-Akku ist in eben diesem Rahmen integriert. Für einen schnellen, sicheren Stand bei allen Witterungsbedingungen sollen hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen, die passende LED-Beleuchtung ist bereits ab Werk montiert.

AKM Hinterradmotor (250 Watt)

fünf auswählbare Leistungsstufen

Lithium-Ionen-Akku (468 Wh, 13 Ah, 36V)

max. Reichweite für elektrische Trittunterstützung: 90 Kilometer

7-Gang Kettenschaltung (Shimano Tourney)

Federgabel am Vorderrad (Suntour)

max. Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Was kostet das Llobe Yukon E-Bike bei Aldi?

Inklusive zwei Jahren Garantie bietet Aldi das Llobe Yukon E-Bike mitsamt Versandkosten zu einem Preis von 1.399 Euro an. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Angaben des Discounters bei 2.399 Euro. Du kannst also rein rechnerisch 41 Prozent sparen. Ein guter Preis? Blickt man auf einen aktuellen Preisvergleich, muss man diese Frage mit einem Ausrufezeichen versehen. Denn in anderen Webshops werden aktuell mindestens 1.899 Euro fällig – exklusive Versandkosten.

Alternative: Klassisches City-Fahrrad ohne E-Antrieb

Du kannst dich im Onlineshop von Aldi alternativ aber auch für ein klassisches City-Bike ohne elektrische Trittunterstützung entscheiden. Das Prophete-Modell Genießer ist ebenfalls mit 28-Zoll-Bereifung ausgestattet, bietet einen 50 Zentimeter hohen Wave-Rahmen für leichtes Auf- und Absteigen und eine 3-Gang-Nabenschaltung von Shimano. Neben mechanischen Felgenbremsen ist auch eine Rücktrittbremse bei diesem Fahrrad nutzbar.

Der Preis: statt eigentlich vorgesehener 380 Euro (UVP) werden im Onlineshop von Aldi für dieses Damen-Fahrrad nur 319 Euro verlangt. Auch das ist ohne Frage ein richtig guter Preis; zumal die Versandkosten auch bei diesem Angebot bereits inklusive sind. Es gibt aber sogar noch eine minimal preiswertere Alternative, wenn du nicht bei Aldi, sondern in einem alternativen Webshop einkaufen möchtest.

