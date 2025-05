MG MGS5 EV: Dieses E-Auto will Kompakt-SUV-Meister werden

Mit dem MG3 und dem MG4 bietet der chinesische Hersteller SAIC Motor neben einigen anderen Modellen bereits zwei recht erfolgreiche E-Autos auf dem deutschen Pkw-Markt an. Und mit dem MGS5 EV wurde jetzt ein neues City-SUV-Modell präsentiert, das nicht nur mit einem attraktiven Preis punkten möchte, sondern auch mit einer für den Alltag grundsoliden Ausstattung. Der Kompakt-SUV ist ab sofort in drei Varianten in Deutschland erhältlich. Zwei Batteriegrößen stehen dabei zur Wahl.

MGS5 EV mit bis zu 480 Kilometern Reichweite ab sofort erhältlich

Als Basismodell gibt es den MGS5 EV mit einer 49-kWh-Batterie (LFP). Die Reichweite nach WLTP-Norm liegt dann bei bis zu 340 Kilometern. Wer sich eine größere Batterie wünscht, kann sich für den MGS5 EV Comfort oder den MGS5 EV Luxury entscheiden. Dann ist eine NCM-Batterie mit einer Kapazität von 64 kWh an Bord, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 480 Kilometern (Comfort) respektive 465 Kilometern (Luxury) ermöglicht. Unterschiede gibt es hier, weil unterschiedliche Reifengrößen verbaut sind: Die Luxury-Variante rollt auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern ihren Zielen entgegen, ansonsten sind 17-Zoll-Felgen ab Werk montiert.

MG MGS5 EV in der Frontansicht: Typisches Kompakt-SUV.

Eine Wiederaufladung der kleineren Batterie ist unter optimalen Bedingungen in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent mit bis zu 120 kW möglich. Bei der größeren Batterie steht eine Ladeleistung von maximal 139 kW zur Verfügung. Damit klappt eine Wiederaufladung von 10 auf 80 Prozent bestenfalls in 28 Minuten. Wechselstrom-Laden an einer Wallbox oder einer Normalladesäule ist beim Basismodell lediglich mit bis zu 7 kW möglich, mit größerer Batterie sind es maximal 11 kW. Achtung: Eine Wärmepumpe für eine effiziente Klimatisierung im Winter ist nur bei der Luxury-Variante mit an Bord, Vehicle-to-Load (V2L) wird hingegen erfreulicherweise von allen angebotenen Modellen unterstützt.

Bis zu 231 PS Leistung

Die maximale Leistung gibt der Hersteller beim MGS5 EV mit 170 kW (231 PS) an. Das gilt aber nur für die beiden Modelle mit großer Batterie, mit denen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h laut Hersteller in 6,3 Sekunden gelingt. Mit kleiner Batterie liegt die Leistung nur bei bis zu 125 kW (170 PS), was einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 8 Sekunden möglich macht. In der Spitze ist beim Basismodell bei 170 km/h Schluss, die Comfort- und Luxury-Varianten fahren mit bis zu 190 km/h. Fünf Fahrmodi stehen während des Fahrens in dem rund 1,8 Tonnen schweren Kompakt-SUV zur Verfügung. Die Rekuperation lässt sich in vier Stufen nach dem persönlichen Geschmack auswählen.



Im Innenraum ist der knapp 4,48 Meter lange und mit einem Radstand von 2,73 Metern versehene MGS5 EV auf den Transport von vier Personen ausgelegt. Das Gepäckraumvolumen gibt der Hersteller mit regulär 453 Litern an. Klappt man die Rücksitze um, erhöht sich das Volumen auf 1.441 Liter. Zum Vergleich: Der Kia EV3 (Test) schafft 460 / 1.251 Liter, der BYD Atto 3 (Test) kommt auf 440 / 1.338 Liter. Wer sich für die Luxury-Variante des MGS5 EV entscheidet, darf sich auch auf eine elektrische Heckklappe freuen.

Cockpit-Ansicht des MGS5 EV.

Bezüglich des Infotainments ist das neue Elektroauto mit einem 10,25 Zoll großen HD-Instrumentendisplay ausgestattet. Dazu gesellt sich ein 12,8 Zoll großer Touchscreen an der Mittelkonsole. Auch ein Audio-System mit vier Lautsprechern in Serie, beim Luxury-Modell stehen sogar sechs Lautsprecher zur Verfügung. Im Luxury-Modell steht statt einer einfachen Rückfahrkamera zudem eine 360-Grad-Kamera für eine noch bessere Rundumsicht bereit. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto ist in allen drei Modellen mit am Bord. Umfangreiche Fahrerassistenzsysteme sind ebenfalls in allen Modellen Teil der Serienausstattung.

Was kostet der MGS5 EV?

Bleibt abschließend noch die Frage: Was kostet der MGS5 EV überhaupt? Wer sich für das Basismodell mit 49-kWh-Akku entscheidet, besonders geeignet für überwiegende Stadtfahrten, ist ab 37.990 Euro dabei. Die Long-Range-Variante (Comfort) mit 64 kWh großem Akku wird ab 42.990 Euro angeboten. Und wer sich für das Topmodell (Luxury) entscheidet, das eine besonders umfangreiche Ausstattung inklusive Privacy-Verglasung an den Heckscheiben und sechsfach elektrisch verstellbarem Fahrersitz bietet, ist ab 44.990 Euro dabei. Sonderlackierungen, die vom Standard Piccadilly Blue abweichen, kosten 650 Euro Aufpreis. Im Leasing startet der neue City-SUV ab 259 Euro monatlich.