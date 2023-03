4K-Fernseher für 269 Euro: Dieser 50 Zoll Smart TV war noch nie günstiger

Was ein tolles Angebot: Bei Otto kostet ein 50 Zoll großer 4K-Fernseher momentan nur noch 269 Euro. Das ist nicht nur ein Rabatt von 55 Prozent auf den UVP, sondern auch der absolute Tiefstpreis für das Gerät. Was dir bei diesem Schnäppchen-TV geboten wird, erfährst du hier.

Das kann der 4K-Fernseher zum Schnäppchen-Preis

Im Angebot für 269 Euro (plus 2,95 Euro Versand) ist dabei der Hisense 50A6FG 4K-Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale. Dieser punktet, neben dem wirklich sehr geringen Preis, unter anderem mit den UHD-Standards rund um Dolby Vision, HDR 10+ und HLG. Durch den Depth Enhancer und Ultra Dimming sollen so besonders kontrastreiche und klare Bilder erzeugt werden. Dank des 4K Upscalings erstrahlen dabei auch ältere Serien und Filmen in neuem Glanz. Dafür beträgt die effektive Bildwiederholungsrate leider nur 60 Hz. Die Anschlüsse können sich hingegen sehen lassen. Neben zwei USB 2.0-Slots verfügt der TV nämlich unter anderem noch über drei HDMI 2.0-Anschlüsse (ALLM, VRR) sowie einen analogen und einen optischen Audio-Ausgang. Ein CI+ Slot sowie ein Triple Tuner sind bei dem 4K-Fernseher ebenfalls vorhanden.

Mit dem Internet verbindest du dich wahlweise über LAN oder WLAN und greifst so, wie für einen Smart-TV üblich, auf die verschiedenen Apps deiner Lieblingsstreaming-Anbieter rund um Netflix, Disney+ und Co. zu. Dafür wird auf die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U gesetzt, bei der du deine favorisierten Streaming-Apps individuell anordnen kannst. Bluetooth-fähig ist der 4K-Fernseher dabei übrigens ebenfalls. Ein weiteres tolles Feature ist Alexa Built-In. Den Amazon Sprachassistenten kannst du per Knopfdruck aktivieren und so deinen TV mit deiner Stimme steuern. Ebenfalls cool, sind die extra Modi für Sport und Gaming. Während dir im Sport-Modus eine möglichst authentische Bild- und Tondarstellung für Sportevents geboten wird, soll der Gaming-Modus für eine geringere Latenz beim Zocken sorgen. In Sachen Sound wird übrigens auf DTS Virtual X und Dolby Audio gesetzt. Dafür wurden zwei 8 W Speaker verbaut. Wie üblich sollte man für ein besseres Sounderlebnis aber auf eine externe Anlage oder Soundbar setzen.

Wie gut ist der Preis wirklich?

Das Preisschild von 269 Euro für den 50 Zoll großen 4K-Fernseher von Hisense kann sich sonst aber auf jeden Fall sehen lassen. Durch die 55 Prozent Rabatt auf den UVP kommst du bei Otto aktuell nämlich zum absoluten Tiefstpreis an das Gerät. Hinzu kommen zwar noch 2,95 Euro für den Versand – dennoch liegt der Preis damit immer noch deutlich unter dem vorherigen Bestpreis von 299 Euro. Insgesamt ein wirklich preiswertes Fernseher-Schnäppchen, das für die meisten Wohnzimmer und Streaming-Zentralen locker ausreicht.