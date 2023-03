Einsparung möglich: So viel Geld kosten dich diese Streaming-Anbieter

Der Streaming-Markt entwickelt sich stetig weiter und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Experten vermuten, dass der Video-Streaming-Markt bis zum Jahr 2030 auf bis zu 330,5 Milliarden US-Dollar angewachsen sein könnte. Immer mehr Fernsehsender bringen ihre eigenen, bezahlten Streaming-Angebote auf den Markt. Die Anbieter, die sich bereits etabliert haben, konkurrieren um Zuschauer. Denn nicht jeder ist gewillt oder finanziell imstande, multiple Abonnements abzuschließen. So viel Geld kosten dich diese Streaming-Anbieter.

Viele Dienste, viele Preise – das kosten Streaming-Anbieter

Wer gut unterhalten werden will, stößt auf eine große Auswahl an Streamingdiensten mit unterschiedlichen Inhalten. Sie alle verfügen über ihre eigenen Abo-Modelle und Preise – und dabei gibt kein Streaming-Anbieter dir wirklich Zugriff auf alle Inhalte, die die Streaming-Welt zu bieten hat. Wenn du an unterschiedlichen Serien oder Filmen interessiert bist, siehst du dich schnell mit der Frage konfrontiert, welche und wie viele Streaming-Abos du abschließen solltest. Ein einzelnes Abonnement ist häufig überschaubar, doch bei vielen Diensten summiert sich der Betrag schnell auf höhere dreistellige Summen im Jahr. Dabei gibt es einige Tricks, wie du bei der Zusammenstellung deiner Streaming-Mischung Geld sparen kannst.

Trotz eingestellter Serien und kommender Maßnahmen gegen Account-Sharing zählt Netflix hierzulande noch immer zu den beliebtesten Anbietern. Rund 40,5 Prozent der Deutschen sind Kunden bei Netflix. Ähnlich beliebt ist Amazons Prime Video-Dienst, der von etwa 37,4 Prozent aller Deutschen genutzt wird. Die beiden Anbieter dominieren den hiesigen Markt somit. Weitere bekannte Streamingdienste stellen sich häufig spezifischer auf, sodass sie im Verhältnis weniger Nutzer aufweisen.

Die Kosten der Streaming-Anbieter in der Übersicht:

Streaming-Anbieter wöchentliche Kosten monatliche Kosten jährliche Kosten Amazon Prime 1,73 € 8,99 € 89,90 € Apple TV+ 1,61 € 6,99 € 83,88 € Joyn 1,61 € 6,99 € 83,88 € Maxdome 1,84 € 7,99 € 95,88 € Netflix 1,15 € bis 4,15 € 4,99 € bis 17,99 € 59,88 € bis 215,88 € Rakuten TV 1,15 € 4,99 € 59,88 € RTL Plus 1,15 € bis 3,03 € 4,99 € bis 12,99 € 59,88 € bis 155,88 € WOW Komplett (Sky) 6,92 € 29,97 € 359,64 €

Geld sparen bei Streaming-Anbieter? Diese Optionen stehen dir zur Verfügung

Wer nach bezahlbaren Methoden sucht, mehr als ein Streaming-Abonnement zu unterhalten, kann auf unterschiedliche Optionen zurückgreifen. Zum einen bieten einige Streaming-Anbieter wie Disney+ oder Netflix ein vergünstigtes Werbe-Abonnement an. Dieses lässt sich für einen geringeren Preis nutzen als ein Standard-Abonnement, was sich für Nutzer lohnen kann, die an einigen Inhalten interessiert sind, jedoch nicht zu viel Geld in Streamingdienste investieren möchten. Allerdings kommen die vergünstigten Abonnements mit einigen Einschränkungen daher, die von Anbieter zu Anbieter variieren. Häufig kann, im Gegensatz zu teureren Abonnements, nur ein Stream gleichzeitig angesehen werden. In Netflix Fall steht Nutzern auch nicht die komplette Streaming-Bibliothek zur Verfügung.

Möchtest du von mehreren Abos profitieren, ohne dabei Einschränkungen in Kauf zu nehmen, hast du zwei Möglichkeiten. Beide lassen sich gegebenenfalls miteinander kombinieren, wenn du ein günstiges Angebot abpasst. Deine erste Option stellen sogenannte Kombi-Abonnements dar. Etwa im Beispiel von Netflix wissen viele der spezielleren Streaming-Anbieter, dass der Streamingdienst bereits bei vielen ihrer Kunden genutzt wird. Dadurch bieten Dienste wie beispielsweise WOW (ehemals Sky) und waipu TV Kombi-Abonnements an. Du kannst somit deinen Netflix-Account direkt in das Abonnement des anderen Streaming-Anbieters integrieren und zahlst dabei im Endeffekt weniger, als du bei beiden separat investieren müsstest.

Immer wieder werben Streamingdienste zudem mit reduzierten Preisen bei Aktionen. Insbesondere in der Zeit um größere Feste wie Weihnachten sind die Rabatte besonders ausgeprägt und viele Streaming-Anbieter konkurrieren um deine Aufmerksamkeit. Im besten Fall kannst du dabei ordentlich auf deinen Jahrespreis bei einem neuen Dienst sparen. Es ist dabei sogar möglich, dies mit der ersten Option zu verbinden. Wechselst du etwa von WOW zu waipu TV, kannst du dabei mühelos deinen Netflix-Account mitnehmen, sofern du ihn mit dem neuen Streaming-Anbieter verbindest. Theoretisch könntest du sogar nach Ablauf der Mindestlaufzeit bei einem Anbieter mit deinem Netflix-Account zum anderen hin- und herwechseln und würdest dabei regelmäßig von Rabatten profitieren. Genauso wie der jährliche Wechsel bei Strom- oder Gasanbietern, wo die Summen im Verhältnis auch wesentlich geringer ausfallen.