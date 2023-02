Streaming-Highlight der Woche: Das ist der beste Film / die beste Serie

Streaming ist so beliebt, wie nie zuvor. Das gilt für Musik, Hörbücher und Podcasts, aber auch für Filme und Serien. Eine Analyse der Video-on-Demand-Suchmaschine von JustWatch ergab, dass bei den letzteren in der vergangenen Woche zwei Titel besonders hervorstachen: „Black Panther: Wakanda Forever“ sowie „The Last of Us“.

Black Panther: Wakanda Forever

Bei den Filmen erkämpfte sich Black Panther: Wakanda Forever den ersten Platz im Ranking – vor The Virtuoso und The Menu. Der Streifen gehört zum Marvel-Universum und ist ein Nachfolgefilm zu dem bereits 2018 erschienenen Black Panther.

Inhaltlich erzählt der Film die Geschichte von Shuri (Letitia Wright), die nach dem Tod von König T’Challa (Chadwick Boseman) alias Black Panther in dessen Fußstapfen tritt. Es gilt, die Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Wobei diese nur bedingt das Problem zu sein scheinen. Denn zunächst unbemerkt bahnt sich eine neue Bedrohung in Form von König Namor (Tenoch Huerta) und dessen Königreichs an.

Black Panther: Wakanda Forever lässt sich aktuell nur auf Disney+ streamen, kann jedoch auch auf vielen anderen Video-on-Demand-Diensten gekauft werden. Künftig könnte sich die Situation für Freunde von Marval und Star Wars überdies grundlegend ändern. Denn das US-amerikanische Unternehmen scheint eine Öffnung der eigenen Inhalte für weitere Anbieter wie Amazon Prime Video oder Netflix vorzubereiten.

Die beliebtesten Filme – Plätze 4 bis 10:

The Virtuoso

The Menu

Final Score

Männer die auf Ziegen starren

Top Gun Maverick

Reminiscence

Black Sunshine Baby

Your Place or Mine

Assassins – Die Killer

The Last of Us

Bei The Last of Us handelt es sich um eine 2023 erschienene Serie, die dem einen oder anderen Gamer ein Begriff sein dürfte. Denn sie basiert lose auf einem gleichnamigen und beliebten Survival-Horror-Spiel. Erzählt wird die Geschichte von Schmuggler Joel Miller (Pedro Pascal), der die Jugendliche Ellie Williams (Bella Ramsey) sicher durch eine postapokalyptische Welt zu eskortieren versucht. Dabei stoßen die beiden Protagonisten auf heftigen Widerstand in Form von kannibalistischen und von einem mutierten Pilz befallenen Geschöpfen. Wobei die natürliche Immunität des Mädchens die einzige Chance darstellt, ein Gegenmittel herzustellen.

Bella Ramsey dürften Serienliebhaber bereits kennen – in erster Linie als Lyanna Mormont aus dem Serienepos „Game of Thrones“. Zudem übernahm sie in der britischen Fantasy-Kinderserie „Eine lausige Hexe“ als Mildred Hoppelt die Hauptrolle. In The Last of Us seht ihr sie aktuell kostenlos auf Sky und WOW.

Carnival Row

You – Du wirst mich lieben

The Orville

Make My Day

Yellowstone

Devs

Lockwood & Co.

Clarkson’s Farm

The White Lotus

