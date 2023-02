RTL hebt die Preise an: Premium-Abo 40 Prozent teurer

Dass Streaming-Dienste immer teurer werden, ist keine Überraschung. Disney+ hat in den vergangenen Monaten die Preise ebenso angezogen wie Netflix und Prime Video. Selbst der noch junge Video-on-Demand-Anbieter Paramount+ dreht an der Preisschraube; zunächst aber nur in den USA. Jetzt hat sich aber auch RTL dazu entschieden, seinen Streaming-Dienst RTL+ (ehemals TV Now) ab März teurer zu machen. Zusätzlich zu den beiden bereits heute erhältlichen kostenpflichtigen Abos „Premium“ und „Max“ gibt es künftig noch einen sogenannten „Familiy“-Tarif.

RTL+ Premium wird 40 Prozent teurer

Neben dem kostenlosen Free-Tarif, der ausgewählte TV-Inhalte nach Ausstrahlung im linearen Fernsehen in SD-Qualität bereitstellt, ist bei RTL+ unter anderem der sogenannte Premium-Tarif erhältlich. Er beinhaltet unter anderem bekannte TV-Formate im Pre-TV Streaming. Heißt: Es ist bis zu sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen möglich, die bereits nächste Folge einer Serie oder TV-Show auf dem Handy, Tablet, Computer oder per passender App auf ein TV-Gerät zu streamen. Und das sogar in HD-Qualität. Zudem besteht die Möglichkeit, 14 Sender der RTL Group unterwegs im Livestream zu nutzen. Der Preis bisher: 4,99 Euro pro Monat.

Ab dem 1. März kostet RTL+ Premium aber deutlich mehr: 6,99 Euro monatlich. Das entspricht einem Aufschlag von 40 Prozent. Allerdings bietet das Premium-Abo im Gegenzug auch zusätzliche Inklusivleistungen. Denn anders als bisher sind künftig englischsprachige Serien auch in der Original-Version abrufbar. Ferner ist die Download-Funktion künftig ebenfalls Teil des Premium-Tarifs. Du kannst Inhalte also ab März auch auf dein Smartphone oder Tablet laden, um unterwegs wertvolles mobiles Datenvolumen deines Handytarifs zu sparen.

Neu: Ein Tarif für die ganze Familie

Weiter für 12,99 Euro monatlich bleibt das Abo RTL+ Max erhältlich. Hier wird komplett auf Werbung verzichtet und es stehen zudem zwei parallele Streams zur Verfügung. Zusätzlich steht ab dem 1. März der neue Tarif „Family“ mit vier parallel nutzbaren Streams zur Verfügung. Dafür werden 18,99 Euro pro Monat fällig. Inklusive ist im Max- und Family-Tarif außerdem Musik-Streaming über RTL+ Musik; realisiert von Deezer. Ganz neu verfügbar sind in den beiden teuersten Tarifen ab März auch Hörbücher für Erwachsene und Kinder. Mehr als 90.000 Titel stehen auf Abruf bereit.

So sieht das neue Tarifmodell von RTL+ aus, das ab März 2023 gültig ist.

Künftig sind auch digitale Zeitschriften bei RTL+ inklusive

Nach eigenen Angaben kann RTL+ derzeit auf mehr als 3,7 Millionen Abonnenten blicken. Abrufbar sind im Videobereich mehr als 55.000 Programmstunden und bei RTL+ Musik mehr als 90 Millionen Songs. Schritt für Schritt soll das Angebot von RTL+ zu einem vollumfänglichen crossmedialen Angebote werden. Künftig soll das Angebot auch digitale Premium-Zeitschriften umfassen. Ob das eine weitere Preiserhöhung nach sich ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

