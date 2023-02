Netflix bringt diese Top-Psycho-Serie zurück: Verschwörung, Mord und heftige Spannung

„You – Du wirst mich lieben“ ist der Name der Serie, die Zuschauer seit der ersten Staffel in ihren Bann zieht. Es handelt sich um eine der besten Serien aus dem Hause Netflix. Und so kann sie nicht nur mit grandiosen Wertungen beeindrucken. Nun ist die vierte Staffel der beliebten Serie endlich da. Wir verraten dir, worauf du dich freuen kannst und was diese Staffel so besonders macht.

You – Du wirst mich lieben

Die Serie folgt dem Protagonisten Joe Goldberg, der von Penn Badgley gespielt wird. Joe ist auf der Suche nach seiner wahren Liebe, schafft es jedoch nicht, sich Frauen auf normale Art und Weise zu nähren.

Zu Beginn der ersten Staffel arbeitet er als Buchhändler, der sich am liebsten in den Welten der Bücher verliert. Diese Ruhe bleibt jedoch nicht lange bestehen, denn Joe verliebt sich in Beck, die ein turbulentes Leben als angehende Autorin in New York City führt. Schnell findet er Wege, Becks gesamtes Leben zu überwachen und zu kontrollieren. Sein düsterer Plan ist es, sie so zu beeinflussen, dass sie sich in ihn verlieben muss. Immerhin ist er fest davon überzeugt, dass nur er der Richtige für sie ist. Sein Plan geht jedoch nicht auf und seine Beziehung zu Beck endet in einer Tragödie.

Beck ist allerdings nur der Anfang, denn Joe gibt seine Suche nach der wahren Liebe nicht auf. Immer wieder muss Joe sein Leben auf den Kopf stellen und in eine neue Stadt ziehen, doch jedes Mal scheinen seine Romanzen in Chaos und Drama zu enden. Wird sich dies in der vierten Staffel der Serie ein weiteres Mal wiederholen?

Staffel 4: Ein Neustart in Europa

Die vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ kam am 9. Februar 2023 zu Netflix in Deutschland. Im Trailer wird bereits verraten, dass Joe einen Neustart in Europa, genauer gesagt in Paris und London, versucht. Er ist fest davon überzeugt, dass er seine alten Tendenzen hinter sich gelassen hat. Er hat einen Job als Professor an einer Universität in London gefunden und möchte sein gesamtes Image grundlegend überarbeiten.

Alte Gewohnheiten wird man jedoch nur schwer los und es scheint, als würde auch hier mehr Drama auf Joe warten. Immerhin ist er nicht ohne Grund in Paris, er ist auf der Suche nach einer alten Bekanntschaft. Das Drama dieser Staffel scheint allerdings ganz anders zu sein, als es vorher war. Plötzlich ist es nämlich Joe, der die Kontrolle zu verlieren scheint.

Den ersten Teil der vierten Staffel kannst du dir bereits jetzt anschauen, der zweite Teil folgt in einem Monat. Umso mehr Zeit also, um über die Intentionen und Zukunft von Joe Goldberg zu spekulieren. „You – Du wirst mich lieben“ ist eine der beliebtesten Serien aus dem Hause Netflix und das nicht ohne Grund. Die Serie steckt voller Spannung, erlaubt Raum für Spekulation und schafft es, die Geschichte von Joe, auch über mehrere Staffeln hinweg, nicht repetitiv werden zu lassen.

Penn Badgley gab in einem Interview außerdem bekannt, dass in der vierten Staffel ein gewisser Genre-Shift stattfindet, der die Serie in eine neue Richtung führt. Was genau dahinter steckt wird klar, wenn du die Serie schaust.