Eine der besten Serien Deutschlands bekommt eine zweite Staffel

Eine Mädchen-Clique mischt den Berliner Wedding auf. Klingt nach seichtem Teenie-Spaß, doch es ist weit mehr, was in „Para – Wir sind King“ zu sehen ist. Die erste Staffel der Serie ist bereits gelaufen, jetzt kündigt sich die lange erwartete zweite Staffel der deutschen Hit-Serie der Macher von „4 Blocks“ an. Ab Mitte April geht es weiter; unter anderem auch verfügbar für alle Kunden von Sky Deutschland.

„Para – Wir sind King“ Staffel 2 ab Mitte April bei Warner TV Serie

Im Mittelpunkt stehen bei „Para – Wir sind King“ vier Mädchen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Hajra (Soma Pysall), Fanta (Jobel Mokonzi), Rasaq (Roxana Samadi) und Jazz (Jeanne Goursaud). Und auch in den sechs neuen Episoden geht es für die vier Teenager wieder um legendäre Partys, Geheimnisse und schwerwiegende Entscheidungen.

Denn die Vier wollen dem Traum von einem besseren Leben wieder ein Stück näher kommen. Während aus einer kleinen Idee der heißeste Laden der Stadt wird, müssen die Freundinnen sich ihrer Vergangenheit stellen. Und entscheiden, wie weit sie für ihre eigene Zukunft und füreinander bereit sind zu gehen. Ähnlich wie in Staffel 1 führt in diesem Zusammenhang auch in der Fortsetzung an Drogen kein Weg vorbei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Serie wurde mehrfach ausgezeichnet

Die erste Staffel von „Para – Wir sind King“ wurde beim Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2021 in den Kategorien „Beste Drama-Serie“ sowie „Beste Regie“ (Özgür Yıldırım) ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Soma Pysall erhielt für ihre Rolle den New Faces Award als „Beste Nachwuchsschauspielerin“ und den Blauen Panther als „Beste Schauspielerin“. Die zweite Staffel der Serie wurde im Frühjahr vergangenen Jahres in Berlin und Umgebung gedreht.

Die neuen Episoden gibt es bei Warner TV Serie ab dem 17. April 2023 zu sehen. Und zwar immer in Doppelfolgen. Auf Abruf stehen die sechs neuen Folgen natürlich auch bereit. Zeitgleich bei Sky Q und Sky Go sowie bei Skys Streamingdienst Wow.

Jetzt weiterlesen Prime Video: Serienfans werden jubeln