Keine 3 Monate nach Kinostart: Dieser Blockbuster startet jetzt bei Disney+

Filme sind fürs Kino gemacht, sagen viele Produzenten. Und trotzdem wandern neue Blockbuster immer schneller ins Netz und sind bei Streaming-Anbietern verfügbar. Disney+ fährt diese Strategie bereits seit geraumer Zeit und holt nach nur 84 Tagen Spielzeit einen Kinofilm ins Sortiment, der vor kurzem noch in ausgewählten Kinos lief.

„Black Panther: Wakanda forever“ jetzt im Stream

Schon Anfang Januar stand fest, dass Disney nicht lange fackelt und den letzten Marvel-Film der vierten Phase zu Disney+ holt. Die Rede ist von „Black Panther: Wakanda forever“, dem zweiten Teil der „Black Panther“-Reihe, der im November 2022 in deutsche Kinos kam. Bevor Mitte Februar offiziell die fünfte Phase des Marvel-Universums mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ eingeläutet wird, startet Disney+ den Monat direkt mit diesem Film-Highlight.

Denn „Black Panther: Wakanda forever“ ist ab heute, dem 1. Februar, exklusiv bei Disney+ im Stream verfügbar. Um den Superheldenfilm ansehen zu können, brauchst du lediglich ein Abo bei Disney+, mehr nicht.

Darum geht es in dem Marvel-Blockbuster

Wakanda ist in Aufruhr, denn man befindet sich im Krieg gegen Atlantis. Nun, wo T‘Challa dringend gebraucht würde, drängt Namor (Tenoch Huerta), der Anführer von Atlantis, in den Vordergrund und übt seine Macht aus.

Um sich gegen Atlantis zu wehren, muss das Volk zusammenhalten und ist vor allem durch eins vereint: die Trauer um ihren Black Panther. Unterstützung bekommen sie von Riri Williams, besser bekannt als Ironheart (Dominique Thorne).

Als Chadwick Boseman, der Hauptdarsteller in „Black Panther“, 2020 plötzlich verstarb, war lange unklar, wie die Reihe fortgesetzt wird. In den Sternen stand, ob man die Rolle von König T’Challa (Bosewick) neu besetzt oder nicht. Man entschied sich dagegen und beleuchtet in „Wakanda forever“ stattdessen das Reich des verstorbenen Königs näher.

Auf diese MCU-Starts kannst du dich 2023 freuen

Während der Pandemie verschob Disney noch zahlreiche Filme nach hinten. Bis jetzt sind jedoch keine weiteren Verzögerungen bekannt, sodass du dich aller Voraussicht nach auf diese Marvel-Filme in diesem Jahr freuen kannst:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 15. Februar

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5. Mai

The Marvels – 28. Mai