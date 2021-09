Netflix im Oktober 2021: Neue Serien und Filme im Überblick

Filme und Serien schauen – am Notebook, auf dem Fernseher und per App auf Smartphones und Tablets sowie über Spielekonsolen. Netflix macht genau das möglich. Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter ist vor allem bekannt für seine erfolgreichen Eigenproduktionen. Egal ob Filme oder Serien: Viele der Produktionen haben bereits internationale Preise abgeräumt.

Was kostet Netflix?

Das Angebot von Netflix gibt es ab unter 10 Euro pro Monat. Wer über die Homepage des VoD-Portals ein Abo abschließt, kann seit Mitte August 2020 aber nicht mehr 30 Tage kostenlos all das ausprobieren, was der Streamingdienst im Angebot hat. Der Gratismonat wurde gestrichen und steht allenfalls noch im Rahmen von Sonderaktionen zur Verfügung. Schon ab dem ersten Nutzungsmonat muss der Nutzer seitdem also zahlen. Und dabei hat er die Wahl zwischen drei Modellen, die aktuell zwischen 8 und 18 Euro im Monat kosten. Aktionsweise kann die monatlich zu zahlende Gebühr von den Standardpreisen abweichen.

Netflix Basis Netflix Standard Netflix Premium monatliche Grundgebühr 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro HD-Inhalte nein ja ja Ultra-HD-Inhalte (4K) nein nein ja gleichzeitige Nutzung auf Geräten 1 2 4 Mindestvertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Wichtig ist: Wer hochauflösende Inhalte von Netflix nutzen möchte, muss über die passende Hardware verfügen. Also zum Beispiel über einen 4K-fähigen Fernseher. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablets empfiehlt sich die Verwendung der passenden Netflix App. Das in den USA erhältliche DVD-Abo, mit dem der Streamingdienst einst groß geworden ist, steht in Deutschland nicht zur Verfügung.

Den höchsten Preis für ein Abo des Streaming-Anbieters zu bezahlen, lohnt sich in jedem Fall nur, wenn der Konsum besonders hochauflösender Inhalte bevorzugt wird oder innerhalb einer Familie bis zu vier Geräte parallel auf die Netflix-Serien und -Filme zugreifen sollen. Die Preise anschauen und vergleichen lohnt sich vor allem für alle Nicht-Single-Haushalte.

Die jüngste Preiserhöhung bei Netflix resultiert aus dem Januar 2021. Seinerzeit wurden die Preise für das Standard- und das Premium-Abo um 1 bezehungsweise 2 Euro pro Monat erhöht.

Neue Filme und Serien offline anschauen

Einer der größten Vorteile: Wer ein Netflix-Abo abschließt, kann Filme, die aktuelle Staffel der Lieblings-Serie und neue Dokumentationen in den meisten Fällen nicht nur streamen, sondern auch downloaden und offline ansehen.

Es ist also nicht zwingend notwendig, eine bestehende Internetverbindung zu nutzen. Auch im Flugzeug oder im Zug oder bei Bedarf am Strand auf einer einsamen Südsee-Insel stehen die Netflix-Highlights offline zur Verfügung. Sie müssen zuvor nur auf das Smartphone, Tablet oder Notebook geladen und per App abgerufen werden. Werbung musst du im Rahmen deines Abos übrigens nicht befürchten.

Filme und Serien streamen: Voraussetzungen bei Bandbreiten beachten

Wer Netflix per Internetstream nutzt, muss im Ausland übrigens unter Umständen mit Einschränkungen rechnen. Denn nicht alle Titel stehen weltweit zur Nutzung bereit. Der Anbieter selbst empfiehlt für ein reibungsloses Streaming von Inhalten in SD-Qualität eine Download-Bandbreite von mindestens 1,5 MBit/s. Mehr Bandbreite ist notwendig, wenn die Auflösung die mäßige, aber auf Handys oft ausreichende SD-Qualität übersteigen soll. Bei HD-Inhalten werden mindestens 5 MBit/s im Downstream empfohlen. Und sollen es Ultra-HD-Inhalte sein, sind sogar 25 MBit/s für einen reibungslosen Stream notwendig.

Aktuelle Neuigkeiten im Überblick

Selbstverständlich darfst du dich auch im Oktober 2021 wieder auf einige Neuerungen bei Netflix freuen. Das nachfolgende Video gibt dir einen ersten allgemeinen Überblick.

Neue Serien bei Netflix im Oktober 2021

Eines der Netflix-Highlights im Oktober ist an der Serien-Front die Miniserie „The Billion Dollar Code“. Ab dem 7. Oktober 2021 wird darin die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte zweier Computerpioniere erzählt, die in den 90er Jahren buchstäblich einen neuen Blickwinkel auf die Welt schufen und später Google für die Verletzung ihres Patentrechts verklagen. Ihr Ziel: Sie wollen als Erfinder des Google-Earth-Algorithmus anerkannt werden.

Du wünschst dir ein bisschen mehr humorvollen Stoff? Dann möchten wir dir „Life’s a Glitch with Julien Bam“ ans Herz legen. Denn in dieser Comedy-Serie gelangen Influencer Julien Bam und sein bester Freund Joon Kim versehentlich in eine Parallelwelt und versuchen verzweifelt, in ihr gewohntes Leben zurückzukehren. Los geht es ab dem 21. Oktober 2021.

Schon ab dem 1. Oktober 2021 startet zudem eine neue Doku-Serie: „Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile“. Darin baut ein charismatischer und manipulativer Sektenführer in Chile eine Kolonie mit deutschen Christen auf und wird zum Handlanger der Diktatur.

Fortgesetzt wird unterdessen mit einer zweiten Staffel die magische Mystery-Serie „Locke & Key“. Es lauern ab dem 22. Oktober 2021 nicht nur größere Gefahren, sondern auch noch verrücktere Geheimnisse. Bereits in die dritte Staffel schickt Netflix ab dem 15. Oktober 2021 die Drama-Serie „You – Du wirst mich lieben“. Love und Joe haben geheiratet und wollen sich mit ihrem Baby im wohlhabenden Vorort Madre Linda ein normales Leben aufbauen. Wären da nur nicht ihre alten Gewohnheiten.

Das sind aber nur zwei Beispiele. Der Oktober 2021 hält für alle Abonnenten von Netflix noch weit mehr Neustarts bereit. Details zu allen neu anlaufenden Serien bei Netflix verrät dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Der Kastanienmann 1 29. September 2021 Love 101 2 30. September 2021 Luna Park 1 30. September 2021 Maid 1 1. Oktober 2021 On My Block 4 4. Oktober 2021 The Five Juanas 1 6. Oktober 2021 Joint Venture 3 8. Oktober 2021 Pretty Smart 1 8. Oktober 2021 Hometown Cha-Cha-Cha 1 9. Oktober 2021 The Billion Dollar Code 1 7. Oktober 2021 Another Life 2 14. Oktober 2021 Little Things 4 15. Oktober 2021 My Name 1 15. Oktober 2021 You – Du wirst mich lieben 3 15. Oktober 2021 Insiders 1 21. Oktober 2021 Life's A Glitch with Julien Bam 1 21. Oktober 2021 Adventure Beast 1 22. Oktober 2021 Der Denver-Clan 4 22. Oktober 2021 Inside Job 1 22. Oktober 2021 Locke & Key 2 22. Oktober 2021 More than Blue: Die Serie 1 22. Oktober 2021 The King's Affection 1 22. Oktober 2021 Sintonia 2 27. Oktober 2021 Luis Miguel – Die Serie 3 28. Oktober 2021 Colin in Black & White 1 29. Oktober 2021 Die Zeit, die ich dir widme 1 29. Oktober 2021 Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen 1 Oktober 2021 Call My Agent: Bollywood 1 Oktober 2021 Inspector Koo 1 Oktober 2021 The Witcher 2 17. Dezember 2021 Angry Birds - Die Serie 1 2021 Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 2021 Stranger Things 4 2021 Barbaren 2 2022

Neue Filme im Oktober 2021 bei Netflix

Du wünschst dir statt einer Serie lieber einen guten Film? Auch hier will Netflix im Oktober 2021 mit einigen interessanten Eigenproduktionen punkten. Zwei davon möchten wir an dieser Stelle hervorheben. Zum Beispiel das Comedy-Drama: „Du, Sie, Er & Wir“, das ab dem 15. Oktober 2021 bei Netflix verfügbar ist. Inhalt: Ein Experiment mit Folgen. Nach einem vierwöchigen Partnertausch treffen sich zwei befreundete Paare in einem abgelegenen Strandhaus wieder und stellen fest: nichts ist mehr, wie es war. Plötzlich stehen die eigenen Gefühle auf dem Prüfstand, Lebensmodelle und Erwartungen werden hinterfragt. Am Ende bleibt die Frage, wer liebt wen und ist das genug?

Und zum Monatsende, ab dem 29. Oktober 2021, läuft dann der Actionfilm „Army of Thieves“ an. In dem Prequel von Zack Snyders „Army Of The Dead“ bekommt das bis dahin unerkannte Tresorknacker-Genie Ludwig Dieter die Chance seines Lebens. Zusammen mit vier von Interpol gesuchten Kriminellen soll Dieter drei von vier legendären Safes verstreut in Europa knacken. Der Plan scheint unmöglich, denn die Tresore sind sagenumwoben gesichert und Interpol ist dem Team auf den Fersen.

Alle Film-Highlights, die bei Netflix im Oktober 2021 laufen, findest du in der nachfolgenden Tabelle.

Titel verfügbar ab Wir waren wie Lieder 29. September 2021 Friendzone 29. September 2021 Niemand kommt hier lebend raus 29. September 2021 Zombieland: Doppelt hält besser 30. September 2021 The Guilty 1. Oktober 2021 Swallow 1. Oktober 2021 Forever Rich 1. Oktober 2021 Escape The Undertaker 5. Oktober 2021 JEMAND ist in deinem Haus 6. Oktober 2021 Groll 8. Oktober 2021 My Brother, My Sister 8. Oktober 2021 Das Gift 13. Oktober 2021 Operation Hyakinthos 13. Oktober 2021 One Night in Paris 14. Oktober 2021 Die Schlacht um die Schelde 15. Oktober 2021 Du Sie Er & Wir 15. Oktober 2021 Reif für einen Mord 19. Oktober 2021 Night Teeth 20. Oktober 2021 Stuck Together 20. Oktober 2021 Little Big Mouth 22. Oktober 2021 Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2 27. Oktober 2021 Hypnotic 27. Oktober 2021 Army of Thieves 29. Oktober 2021 Dear Mother 29. Oktober 2021 A World Without Oktober 2021

Wie kann ich Netflix kündigen?

Eine Kündigung des Netflix-Abos ist denkbar einfach. Über den Kundenbereich auf der Homepage des Streamingdienstes besteht die Möglichkeit, Netflix mit zwei Klicks zu kündigen.

Wie kann ich Netflix auf Sky Q nutzen?

Wer Kunde von Sky ist und einen Sky Q Receiver nutzt, kann Netflix auch darüber nutzen. Dafür ist das Entertainment Plus Paket von Sky Voraussetzung. Neben den Serien von Sky sind bei diesem Angebot auch die Inhalte von Netflix in HD zu sehen. Grundlage ist das Standard Paket. Es sind also Inhalte in HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzbar. Sky Entertainment Plus mit Netflix-Zugang steht ab 20 Euro monatlich zur Verfügung.

Account teilen – ist das erlaubt?

Da Netflix die Möglichkeit gestattet, Inhalte je nach Abo-Modell auf zwei oder sogar vier Geräten parallel anschauen zu können, liegt die Versuchung natürlich nahe, ein Abo zu teilen. Streng genommen ist das natürlich nicht vorgesehen, doch in den AGB des Streaming-Anbieters wird das Teilen eines Zugangs zumindest im engsten Familienkreis nicht kategorisch ausgeschlossen – so lange der Nutzer seine Zugangsdaten persönlich auf einem Endgerät hinterlegt.

Das Aushändigen der persönlichen Nutzerdaten an Dritte ist hingegen nicht gestattet. Netflix verlangt, dass der Account-Inhaber stets die Kontrolle über jene Geräte hat, auf denen sein Netflix-Account läuft. Ausdrücklich nicht erlaubt ist es, sich ein Netflix-Abonnement und die anfallenden Kosten zu teilen.

Netflix mit Gutschein bezahlen

Wer sein Abo nicht selbst zahlen möchte, kann auch Geschenkkarten nutzen. Sie sind online zum Beispiel bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich. Über die Homepage des Streaminganbieters lässt sich das gekaufte oder geschenkte Guthaben dem eigenen Account zubuchen. Das Guthaben von einem Netflix-Gutschein ist unbegrenzt gültig.