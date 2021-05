Android 10 Update: Diese Smartphones können auf die Q-Version hoffen

Android 10 Q löste 2019 Android 9 Pie als aktuelle Betriebssystemversion ab. Mittlerweile geht es auch Android 10 an den Kragen, denn Android 11 ist längst vorgestellt und das Update ausgerollt. Allerdings brauchen viele Hersteller oft lange, ehe sie ihre Smartphones mit einer neuen Software versorgen. Android 10 ist somit nicht bei allen smarten Endgeräten angekommen.

Nach der Ankündigung von Android 10 auf der Google I/O im Frühjahr 2019, bahnt sich die Version langsam aber sicher einen Weg auf den Markt. Der finalen Variante von Android 10 gingen insgesamt sechs Beta-Versionen voran, die nicht nur mit Googles eigenen Pixel-Smartphones, sondern auch mit Geräten anderer Hersteller getestet werden konnte.

Google Pixel

Googles hauseigene Smartphones kommen traditionell als Erstes in den Genuss der jeweils neuen Android-Version. Sämtliche Pixel-Modelle wurden so bereits 2019 auf den neuesten Stand gebracht.

Modell Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Google Pixel 3a Herbst 2019 ja Google Pixel 3a Xl Herbst 2019 ja Google Pixel 3 Herbst 2019 ja Google Pixel 3 XL Herbst 2019 ja Google Pixel 2 Herbst 2019 ja Google Pixel 2 XL Herbst 2019 ja Google Pixel Nach dem Sicherheitspatch von Dezember 2019 endet der Support. ja Google Pixel XL Nach dem Sicherheitspatch von Dezember 2019 endet der Support. ja

Abseits der neuen Pixel-Reihe hat Nokia viele seiner Smartphones bereits mit der neuen Version versorgt. Versprochen hat das finnische Unternehmen, alle Modelle zu aktualisieren, die zwischen 2018 und 2019 auf den Markt kamen – getreu der zweijährigen Update-Pflicht. Dieser Pflicht kam Nokia nach und sämtliche relevante Smartphones das Update auf Android 10 spendiert.

Modell Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Nokia 8.1 Q4 2019 ja Nokia 7.1 Q4 2019 ja Nokia 7.2 Q4 2019 ja Nokia 8 Sirocco Q1 2019 ja Nokia 7 Plus Q1 2020 ja Nokia 6.1 Plus Q1 2020 ja Nokia 6.1 (2018) Q1 2020 ja Nokia 1 Plus Q1 2020 ja Nokia 5.1 Plus Q1 2020 ja Nokia 4.2 Q1 2020 ja Nokia 3.2 Q1 2020 ja Nokia 3.1 Plus Q2 2020 ja Nokia 3.1 Q2 2020 ja Nokia 2.1 Q2 2020 ja Nokia 5.1 Plus Q2 2020 ja Nokia 1 Q2 2020 ja Nokia 6.2 Q2 2020 ja Nokia 9 PureView Q2 2020 ja Nokia 2.2 Q1 2020 ja Nokia 2.3 Q1 2020 ja

Zählte Samsung noch vor ein paar Jahren zu den Herstellern, die ihre Smartphones eher spät mit einer neuen Betriebssystem-Version versorgten, hat sich das seit einiger Zeit geändert. Zumindest die Flaggschiffe erhalten mittlerweile zeitnah die jeweils neue Android-Version. Neben der Oberklasse lässt der südkoreanische Hersteller aber auch seine Mittelkasse nicht im Stich und versorgt eine ganze Armada an Galaxy-A-Modellen mit Android Q.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Samsung Galaxy S10, S10+ und S10e Q4 2019 ja Samsung Galaxy S10 5G Q4 2019 ja Samsung Galaxy S9 und S9+ Q4 2019 ja Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ Q4 2019 ja Samsung Galaxy Note 10+ 5G Q4 2019 ja Samsung Galaxy Note 9 Q4 2019 ja Samsung Galaxy A6 und A6+ (2018) Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A7 (2018) Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A8 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A9 und A9 Pro Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A10, A10s und A10e Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A20 und A20e Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A30 und A30s Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A40 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A50 und A50s Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A60 Q1/Q2 2020 nein Samsung Galaxy A70 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A80 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy A90 5G Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy M10 und M20 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy M30 und M30s Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy M40 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy J3 Q1/Q2 2020 nein Samsung Galaxy J5 Q1/Q2 2020 nein Samsung Galaxy J7 Q1/Q2 2020 nein Samsung Galaxy J4 und J4+ Q1/Q2 2020 nein Samsung Galaxy J6 und J6+ Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy J8 Q1/Q2 2020 ja Samsung Galaxy Fold Q2 2020 ja Samsung Galaxy Tab A8 (2019) Q3 2020 nein Samsung Galaxy Tab A 10.5 Q3 2020 nein Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Q3 2020 nein Samsung Galaxy Tab S6 unklar ja Samsung Galaxy Tab S5e unklar ja

Seit den US-Sanktionen gegenüber Huawei sind viele Nutzer verunsichert. Bekommt mein Huawei-Handy noch Updates? Funktioniert Android überhaupt noch auf Smartphones von Huawei? Doch du kannst beruhigt sein: Alle Smartphones, die vor Sommer 2019 auf dem Markt waren, funktionieren weiterhin mit Android 10 und erhalten innerhalb der festgelegten Frist von zwei Jahren weiterhin Updates. So sichert Huawei für seine Oberklasse- und Mittelklasse-Modelle mindestens zwei große Android-Updates zu. Die Y-Reihe ist von dieser Regelung somit ausgeschlossen.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Huawei P30 und P30 Pro Q4 2019 ja Huawei P30 lite Q1 2020 ja Huawei P30 lite New Edition Q2 2020 ja Huawei P20, P20 Pro und P20 lite Q2 2020 ja Huawei Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20 lite Q4 2019 ja Huawei Porsche Design Mate 20 RS Q4 2019 ja Huawei Mate 10 und 10 Pro Q2 2020 ja Huawei Porsche Design Mate 10 und Mate RS Q2 2020 nein Huawei Mate 20 X und 20 X 5G Q1 2020 ja Huawei 20 X und 20 X 5G Q2 2020 ja Huawei P smart 2019 Q2 2020 ja Huawei P smart+ 2019 Q2 2020 ja Huawei P smart Z Q2 2020 ja Huawei Nova 4 unklar ja Huawei Nova 4e unklar ja Huawei Nova 5 unkar ja Huawei Smart Pro unklar ja

Honor gab sich zu Beginn nicht sonderlich großzügig, hat mittlerweile aber deutlich aufgeholt. Viele Modelle haben bis dato das große Android-Update erhalten. Ob sich die Update-Politik in Zukunft verschnellern wird, da Huawei sich von Honor getrennt hat, bleibt abzuwarten.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Honor 20 unklar ja Honor 20 Lite unklar gestartet Honor 20 Pro unklar ja Honor View 20 unklar ja Honor 10 Lite unklar gestartet Honor 10 unklar ja Honor 10 Youth Edition unklar ja Honor 9X unklar ja Honor 8X unkar ja Honor Note 10 unklar nein Honor Play unklar nein Honor Magic 2 unklar nein Honor V20 unklar ja Honor View 10 unklar ja Honor View 20 unklar ja

Auch das mittlerweile fest etablierte Startup OnePlus liefert in der Regel vorbildliche Arbeit, was Updates betrifft. Das Unternehmen ist nicht nur schnell, sondern auch strikt. Mit Android 10 soll auf OnePlus-Smartphones auch ein neues Design integriert werden.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? OnePlus 7, 7 Pro und 7 Pro 5G Q1 2020 ja OnePlus 6T Q4 2019 ja OnePlus 6 Q4 2019 ja OnePlus 5T Q2 2020 ja OnePlus 5 Q2 2020 ja

Der zu Lenovo gehörende Hersteller Motorola hielt sich bislang recht bedeckt, was den Update-Fahrplan angeht. Zu erwarten ist, dass 2019er-Modelle ein Update auf Android 10 erhalten. Für Geräte, die bereits seit 2018 im Handel sind, ist eine Aktualisierung nicht eindeutig gesichert.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Motorola Razr unklar ja Motorola One Zoom unklar ja Motorola One Action unklar ja Motorola One Vision Q1 2020 ja Motorola Moto One Vision Q1 2020 ja Motorola Moto G7 unklar ja Motorola Moto G7 Plus (7. Gen.) unklar ja Motorola Moto G7 Play (7. Gen.) unklar ja Motorola Moto G7 Power unklar ja Motorola One unklar ja

Android 10: Und was ist mit Sony?

2018 war Sony einer der ersten Hersteller, der die eigenen Smartphones mit Android 9 Pie versorgten. Mit Android Q verhielt es sich anders: Der japanische Hersteller ließ sich Zeit. Anderthalb Jahre nach dem Marktstart von Android 10 können sich Sony-Fans aber auf viele Updates freuen. Einige Modelle werden wahrscheinlich auch noch mit Android 11 beliefert.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Sony Xperia 10 Q1 2020 ja Sony Xperia 10 Plus Q1 2020 ja Sony Xperia XZ3 Q1 2020 ja Sony Xperia XZ2 Q1 2020 ja Sony Xperia X2Z Compact Q1 2020 ja Sony Xperia XZ2 Premium Q1 2020 ja Sony Xperia 1 unklar ja Sony Xperia 5 uklar ja

Xiaomi sitzt mittlerweile fest im Sattel – auch in Europa beziehungsweise Deutschland. Mit Updates auf Android 10 ist es hier nicht weit. Bis zum Frühjahr 2021 hielt der Hersteller sein Versprechen und hat einen Großteil seiner Smartphones mit der zehnten Version von Android aktualsiert.

Geplanter Zeitraum Rollout gestartet? Xiaomi Mi Note 10 und Note 10 Pro Q2 2020 ja Xiaomi Mi 9, 9 Lite und 9 SE Q4 2019 ja Xiaomi Mi 9T und 9T Pro Q4 2019 ja Xiaomi Mi 8 und 8 Lite Q4 2019 ja Xiaomi Mi 8 Pro Q4 2019 ja Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Q4 2019 ja Xiaomi Mi Mix 2S Q4 2019 ja Xiaomi Mi Mix 3 Q4 2019 ja Xiaomi Mi Mix 3 5G unklar ja Xiaomi Redmi K20 Pro Q4 2019 ja Xiaomi Redmi K20 Q4 2019 ja Xiaomi Redi Note 7 und 7 Pro Q1 2020 ja Xiaomi Pocofone F1 unklar ja Xiaomi Mi A2 und A2 Lite unklar ja Xiaomi Mi A3 unklar ja

Oppo wird in europäischen Gewässern als das neue Xiaomi gehandelt. Der chinesische Hersteller legt eine ähnliche Laufbahn hin wie einst der Konkurrent. Mittlerweile sind einige Oppo-Smartphones in Europa etabliert. Da darf ein Android-10-Update nicht fehlen.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Oppo Reno 2 Q2 2020 nein Oppo Reno 2Z Q2 2020 nein Oppo A91 2020 Q3 2020 ja Oppo A5 2020 unklar ja Oppo Reno unklar ja Oppo Reno 5G unklar ja

LG hinkt hinterher

LG hielt sich lange bedeckt, wenn es um die Updates seiner Smartphones ging. Auch das Rollout für die einzelnen Modelle erfolgte nur langsam. Mittlerweile sind viele Geräte mit Android 10 versorgt. Ob sich LG darüber hinaus noch weitere zur Brust nimmt, ist unklar. Der Ausstieg aus dem Smartphone-Markt wird aber mit einem Versprechen in diese Richtung begleitet.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? LG G8 Thinq unklar ja LG V50 Thinq unklar ja LG G8X Thinq Q2 2020 ja LG G7 One unklar ja LG G8S Thinq Q3 2020 ja LG V40 Thinq Q3 2020 ja LG G7 Thinq Q3 2020 ja LG K40S Q4 2020 nein LG K50 Q4 2020 nein LG K50S Q4 2020 nein LG Q60 Q4 2020 nein LG V35 ThinQ unklar ja

Realme – neu und aufstrebend

Gut, neu ist Realme als Hersteller nicht. Allerdings ist die Marke in Deutschland noch weitestgehend unbekannt – zumindest bis jetzt. Realme baut sich immer mehr einen Namen auf, indem man sich mit Smartphones auch außerhalb Chinas auf dem Markt positioniert. Welche Smartphones des Herstellers ein Update auf Android 10 bekommen, kannst du der Tabelle entnehmen.

Geplanter Zeitraum Rollout gestartet? Realme 3 Pro unklar ja Realme XT unklar ja Realme 5 Pro unklar ja Realme X unklar ja Realme X2 Pro Q1 2020 ja Realme 3 und 3i unklar ja Realme 5 und 5s Q2 ja Realme 2 Pro Q2 ja Realme C2 Q3 ja

Asus

Auch Asus zieht nach und versorgt Teile seiner Smartphones mit Android 10. Mittlerweile sind zwei ZenFones des Herstellers mit der neuen Betriebssystem-Version versorgt. Auch das Gaming-Smartphone ROG Phone 2 ist aktualisiert.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? ROG Phone 2 unklar ja ZenFone 5Z unklar ja ZenFone 6 unklar ja

Fairphone

Der niederländische Hersteller Fairphone hat sich vor allem eines auf die Fahnen geschrieben: Nachhaltigkeit. Dementsprechend lassen sich zumindest theoretisch einzelne Bauteile der Smartphones einfach austauschen. Doch das Problem des Konzeptes ist, dass die Geräte der Zeit deutlich hinterherhinken. Dennoch hat Fairphone zwei von vier Modellen mittlerweile mit Android 10 versorgt. Das nunmehr fünf Jahre alte Fairphone 2 bekam 2021 allerdings erst ein Update auf Android 9.

Geplanter Zeitraum Rollout erfolgt? Fairphone 3 unklar ja Fairphone 3+ unklar ja

Android 10 richtig installieren

Das Update auf Android 10 wird in der Regel automatisch auf dem Smartphone angezeigt. Möchtest du aber direkt wissen, ob dein Gerät die neue Betriebssystem-Version bekommt, kannst du auch manuell in den Einstellungen im Unterpunkt „Softwareaktualisierung“ danach suchen.

Empfehlenswert ist, das Update in einer bestehenden WLAN-Verbindung herunterzuladen sowie zu installieren. So garantierst du, dass der Prozess dein mobiles Datenvolumen nicht belastet und während des Prozesses keine Störungen auftreten. Sicherheitshalber solltest du außerdem vorher ein Backup deiner Daten vornehmen, damit sensible Daten im Zweifelsfall nicht verloren gehen.

Was ist neu?

Früher oder später wird sich auch Android 10 diesem Problem stellen müssen. Google führt mit der neuen Android-Version nicht nur neue Update-Pflichten für Hersteller ein. Die kommende Software bringt auch einen ganzen Schwall neuer Funktionen mit und wurde auch für neue Geräte-Kategorien wie die faltbaren Smartphones und 5G-Smartphones optimiert.

Pauschal lässt sich sagen, dass Google mit Android 10 das Augenmerk deutlich mehr auf Sicherheit und Datenschutz legt. Den Angaben zufolge kommen mit einem Update auf das neue Betriebssystem rund fünfzig neue Sicherheitsfunktionen auf dein Smartphone. Auch in den Einstellungen deines Handys finden sich alsdann mehr Kontrolle, wie und wann du deine Privatsphäre – wie beispielsweise den Standort – mit Apps oder anderen teilst.