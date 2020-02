Android-Updates bald für fünf Jahre garantiert?

Hintergrund der jetzt angestoßenen Debatte ist ein Forderungskatalog des BSI. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es ist zuständig für viele Sicherheitsfragen die IT in Deutschland betreffen. In dem jetzt veröffentlichten Forderungskatalog ist zu lesen, dass das BSI Smartphone-Hersteller auffordert, künftig fünf Jahre lang Sicherheitsupdates für ihre Geräte bereitzustellen. Das ist insbesondere für Android-Smartphones ein relevantes Thema. Doch es geht nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Android-Updates.

Der Forderungskatalog soll die Grundlage sein für einen öffentlichen Diskurs mit Herstellern, Netzbetreibern und der Gesellschaft. Der Hintergrund: Das Smartphone ist in den vergangenen Jahren weg vom reinen Telefon immer mehr zur Schaltzentrale des Lebens geworden. Alltagsvorgänge werden damit gesteuert und abgewickelt, sogar das Smart Home geöffnet und verschlossen. Ein unsicheres Smartphone kann da schnell fatale Auswirkungen haben.

Auslieferung mit aktuellem Android

Das BSI will, dass sich Verbraucher beim Kauf eines Smartphones darauf verlassen können, dass es grundsätzlich sicher ist. Und das nicht nur zwei oder drei Jahre nach dem erstmaligen Verkauf des Modells, sondern eben fünf Jahre. Die Patches sollen die Hersteller nicht nur fünf Jahre lang garantieren, sie sollen auch noch binnen eines Monats nach der Veröffentlichung durch Google für die Handys zur Verfügung stehen.

In der Praxis sieht das heute ganz anders aus – zumindest, wenn es keine gravierenden Sicherheitslücken sind, die geschlossen werden müssen. Dann nämlich werden Modelle erst nach mehreren Patches mit einem sogenannten kumulierten Patch versehen. Du wartest also im Zweifel auf ein Sicherheits-Update bis zu einem halben Jahr.

Zu den Forderungen gehört auch, dass Smartphones immer mit dem neuesten verfügbaren Betriebssystem ausgeliefert werden. Dabei geht es nicht um das Betriebssystem, das aktuell für das spezifische Handy verfügbar ist, sondern generell um die aktuellste Variante. So werden beispielsweise noch immer viele Handys mit Android 9 verkauft, obwohl Android 10 schon seit fast einem halben Jahr zur Verfügung steht.

Flaggschiff-Smartphones könnten mit Android-Updates länger genutzt werden

Zumindest bei Smartphones, die im High-End-Segment heute 1.000 Euro und mehr kosten, wäre eine solche Update-Garantie für Verbraucher wünschenswert. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um Sicherheits-Patches oder Android-Updates handelt. Denn wer sich heute beispielsweise für das neue Galaxy S20 Ultra entscheidet, legt je nach Ausstattung fast 1.500 Euro auf den Tisch. Für die allermeisten Kunden dürften die Features und Leistungen des Handys nach heutigem Kenntnisstand auch in zwei oder drei Jahren noch mehr als ausreichend sein. Gibt es aber keine Updates mehr, sieht das schnell anders aus.

Wie sensibel das Thema ist, hat auch die Verwirrung um das Huawei Mate 10 Pro gezeigt. Das gerade einmal zweieinhalb Jahre alte Handy war bei Huawei von der Update-Liste gerutscht und sollte – vermeintlich – keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Ein Fehler in der Liste, wie Huawei Kunden gegenüber mitteilte. Das Mate 10 Pro bekommt weiterhin Sicherheitsupdates. Der Aufschrei bei den Nutzern war allerdings zuvor enorm.

Jetzt weiterlesen Android 10: Diese Samsung-Smartphones erhalten das Update