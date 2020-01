Android 10 Q löste 2019 Android 9 Pie als aktuelle Betriebssystemversion ab. Obwohl Android Pie bereits seit Sommer 2018 zur Verfügung steht, hat die Version noch immer einen relativ kleinen Marktanteil. Das liegt unter anderem daran, dass ältere Smartphone-Modelle die höher werdenden Ansprüche der aktuellen mobilen Firmware nicht mehr erfüllen und somit das Update nicht erhalten. Hinzu kommt, dass viele Hersteller teils lange brauchen, bis sie die Software auf die Nutzeroberfläche ihrer Geräte angepasst haben. Das trägt ebenfalls zur Verzögerung bei. Mit Android 10 kommt zudem die neue Version auf immer mehr Handys. Das ist aber eine gute Nachricht für die meisten Nutzer.

Was ist neu?

Früher oder später wird sich auch Android 10 diesem Problem stellen müssen. Google führt mit der neuen Android-Version nicht nur neue Update-Pflichten für Hersteller ein. Die kommende Software bringt auch einen ganzen Schwall neuer Funktionen mit und wurde auch für neue Geräte-Kategorien wie die faltbaren Smartphones und 5G-Smartphones optimiert.

Pauschal lässt sich sagen, dass Google mit Android 10 das Augenmerk deutlich mehr auf Sicherheit und Datenschutz legt. Den Angaben zufolge kommen mit einem Update auf das neue Betriebssystem rund fünfzig neue Sicherheitsfunktionen auf dein Smartphone. Auch in den Einstellungen deines Handys finden sich alsdann mehr Kontrolle, wie und wann du deine Privatsphäre – wie beispielsweise den Standort – mit Apps oder anderen teilst. Wie die Neuerungen von Android Q im Detail aussehen, lässt sich hier nachlesen:

Jetzt weiterlesen Android 10 Q: Google stellt Neuerungen auf der Google I/O 2019 vor

Doch nicht nur die Modelle, die vorab für das Beta-Programm zugelassen waren, erhalten das offizielle Update auf Android 10 Q. Viele Hersteller geben mittlerweile Update-Versprechen, sodass sich auch Besitzer anderer Smartphones über die neue Firmware freuen können. Wann die Updates für diese Modelle ausgeliefert werden, kann allerdings stark variieren. Manche Hersteller lassen sich deutlich mehr Zeit als andere, ihre Modelle zu aktualisieren.

Google bietet mit Android One eine reine und unveränderte Betriebssystem-Version an. Smartphone-Hersteller, die Android One auf ihren Geräten nutzen, haben den Vorteil, dass sie bei einem Update auf eine neue Android-Version keine umständlichen Anpassungen der Nutzeroberfläche vornehmen müssen. Außerdem gibt Google auf Geräte mit Android One eine Update-Garantie von zwei Jahren – sie erhalten somit zwei große Firmware-Updates. Hersteller, die Android-One-Smartphones anbieten, sind unter anderem BQ, HTC, Motorola, Nokia und Xiaomi.

Nach der Ankündigung von Android 10 auf der Google I/O im Frühjahr 2019, bahnt sich die Version langsam aber sicher einen Weg auf den Markt. Der finalen Variante von Android 10 gingen insgesamt sechs Beta-Versionen voran, die nicht nur mit Googles eigenen Pixel-Smartphones, sondern auch mit Geräten anderer Hersteller getestet werden konnte.

Google Pixel

Googles hauseigene Smartphones kommen traditionell als Erstes in den Genuss der jeweils neuen Android-Version. Sämtliche Pixel-Modelle wurden so bereits 2019 auf den neuesten Stand gebracht.

Modell Zeitraum Google Pixel 4 ab Werk/Herbst 2019 Google Pixel 4 XL ab Werk/Herbst 2019 Google Pixel 3a Herbst 2019 Google Pixel 3a Xl Herbst 2019 Google Pixel 3 Herbst 2019 Google Pixel 3 XL Herbst 2019 Google Pixel 2 Herbst 2019 Google Pixel 2 XL Herbst 2019 Google Pixel Nach dem Sicherheitspatch von Dezember 2019 endet der Support. Google Pixel XL Nach dem Sicherheitspatch von Dezember 2019 endet der Support.

Abseits der neuen Pixel-Reihe hat Nokia viele seiner Smartphones bereits mit der neuen Version versorgt. Versprochen hat das finnische Unternehmen, alle Modelle zu aktualisieren, die zwischen 2018 und 2019 auf den Markt kamen – getreu der zweijährigen Update-Pflicht. Bis zum zweiten Quartal 2020 sollen alle Nokia-Smartphones ein Update auf Android 10 erhalten, so der Hersteller.

Modell Zeitpunkt Nokia 7.1 Q4 2019 Nokia 8 Sirocco Q1 2019 Nokia 7 Plus Q1 2020 Nokia 6.1 Plus Q1 2020 Nokia 6.1 (2018) Q1 2020 Nokia 1 Plus Q1 2020 Nokia 5.1 Plus Q1 2020 Nokia 4.2 Q1 2020 Nokia 3.2 Q1 2020 Nokia 3.1 Plus Q1 2020 Nokia 3.1 Q2 2020 Nokia 2.1 Q2 2020 Nokia 5.1 Q2 2020 Nokia 1 Q2 2020

Zählte Samsung noch vor ein paar Jahren zu den Herstellern, die ihre Smartphones eher spät mit einer neuen Betriebssystem-Version versorgten, hat sich das seit einiger Zeit geändert. Zumindest die Flaggschiffe erhalten mittlerweile zeitnah die jeweils neue Android-Version. Neben der Oberklasse lässt der südkoreanische Hersteller aber auch seine Mittelkasse nicht im Stich und versorgt eine ganze Armada an Galaxy-A-Modellen mit Android Q.

Modell Zeitraum Samsung S-Serie Galaxy S10, S10+ und S10e

Galaxy S10 5G

Galaxy S9 und S9+ Q4 2019 Samsung Note-Serie Galaxy Note 10 und Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 9 Q4 2019 Samsung A-Serie Galaxy A6 und A6+, Galaxy A7, A8, A9 und A9 Pro

Galaxy A10, A10s und A10e

Galaxy A20 und A20e, Galaxy A30 und A30s

Galaxy A40, Galaxy A50 und A50s

Galaxy A60, Galaxy A70 und Galaxy A80

Galaxy A90 5G Q1/Q2 2020 Samsung M-Serie Galaxy M10 und M20

Galaxy M30 und M30s

Galaxy M40 Q1/Q2 2020 Samsung J-Serie Galaxy J3, Galaxy J5 und J7

Galaxy J4 und J4+

Galaxy J6, J6+ und Galaxy J8 Q1/Q2 2020 Samsung Fold-Serie Galaxy Fold Q2 2020 Samsung Tablets Galaxy Tab A8 (2019)

Galaxy Tab A 10.5

Galaxy Tab A 10.1 (2019) Q3 2020

Seit den US-Sanktionen gegenüber Huawei sind viele Nutzer verunsichert. Bekommt mein Huawei-Handy noch Updates? Funktioniert Android überhaupt noch auf Smartphones von Huawei? Gleiches Spiel auch bei Huaweis Tochterunternehmen Honor. Doch du kannst beruhigt sein: Alle Smartphones, die vor Sommer 2019 auf dem Markt waren, funktionieren weiterhin mit Android 10 und erhalten innerhalb der festgelegten Frist von zwei Jahren weiterhin Updates.

So sichert Huawei für seine Oberklasse- und Mittelklasse-Modelle mindestens zwei große Android-Updates zu. Die Y-Reihe ist von dieser Regelung somit ausgeschlossen.

Modell Zeitraum Huawei P-Reihe P30 Pro und P30



P30 lite, P20 Pro, P20 und P20 lite Q4 2019





Q1 2020 (vrsl. März) Huawei Mate-Reihe Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20 Lite

Porsche Design Mate 20 RS

Mate 20 X





Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10 und Mate 10



Mate 20 X 5G Q4 2019





Q1 2020 (vrsl. März)





Q2 2020 Huawei P-smart-Serie P smart 2019, P smart+ 2019 und P smart Z Q2 2020

Honor ist nicht ganz so großzügig – hier haben Nutzer nur ein großes Update sicher. Bislang hat Honor außerdem nur für wenige Geräte eine Aktualisierung zugesichert. Wann Android 10 ausgespielt wird, ist ebenfalls nicht gesichert.

Modell Zeitraum Honor 20 unklar Honor 20 Pro unklar Honor View 20 unklar Honor 10 Lite unklar Honor 10 unklar Honor 8X unklar

Auch das mittlerweile fest etablierte Startup OnePlus liefert in der Regel vorbildliche Arbeit, was Updates betrifft. Das Unternehmen ist nicht nur schnell, sondern auch strikt. Mit Android 10 soll auf OnePlus-Smartphones auch ein neues Design integriert werden.

Modell Zeitraum OnePlus 7T ab Werk OnePlus 7T Pro ab Werk OnePlus 7 Q4 2019 OnePlus 6T Q4 2019 OnePlus 6 Q4 2019 OnePlus 5T Q2 2020 OnePlus 5 Q2 2020

Der zu Lenovo gehörende Hersteller Motorola hielt sich bislang recht bedeckt, was den Update-Fahrplan angeht. Zu erwarten ist, dass 2019er-Modelle ein Update auf Android 10 erhalten. Für Geräte, die bereits seit 2018 im Handel sind, ist eine Aktualisierung nicht eindeutig gesichert.

Modell Zeitraum Motorola One Hyper ab Werk Motorola Razr ungewiss Motorola G8 Plus ungewiss Motorola Moto One Action ungewiss Motorola One Zoom ungewiss Motorola One Action ungewiss Motorola One Vision Q1 2020 Motorola Moto G7 ungewiss Motorola Moto G7 Plus (7. Gen.) ungewiss Motorola Moto G7 Play (7. Gen.) ungewiss Motorola Moto G7 Power ungewiss Motorola One ungewiss

Android 10: Und was ist mit Sony?

2018 war Sony einer der ersten Hersteller, die ihre Smartphones mit Android 9 Pie versorgten. Mit Android Q verhält es sich anders: Der japanische Hersteller lässt sich Zeit und hat nur für ein paar Smartphones definitive Updates angekündigt.

Modell Zeitraum Sony Xperia 5 ab Werk Sony Xperia 1 ab Werk Sony Xperia 10 Anfang 2020 Sony Xperia 10 Plus Anfang 2020 Sony Xperia XZ3 Anfang 2020 Sony Xperia XZ2 Anfang 2020 Sony Xperia XZ Compact Anfang 2020 Sony Xperia XZ2 Premium Anfang 2020

Xiaomi sitzt mittlerweile fest im Sattel – auch in Europa, beziehungsweise Deutschland. Mit Updates auf Android 10 ist es hier nicht weit. Bis Ende des vergangenen Jahres ist bereits ein Großteil an Mi-Smartphones auf den neuesten Stand gebracht worden. 2020 sollen nun weitere folgen.

Modell Zeitraum Xiaomi Mi 9 Q4 2019 Xiaomi Mi 9 SE Q4 2019 Xiaomi Mi 8 Q4 2019 Xiaomi Mi 8 Pro Q4 2019 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Q4 2019 Xiaomi Mi Mix 2S Q4 2019 Xiaomi Mi Mix 3 Q4 2019 Xiaomi Mi Mix 3 5G Q4 2019 Xiaomi Redmi K20 Pro Q4 2019 Xiaomi Redmi K20 Q4 2019 Xiaomi Redi Note 7 Q1 2020 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Q1 2020

Wie eingangs erwähnt, geben nicht alle Hersteller im Vorhinein ein eindeutiges Versprechen ab, welche Smartphones ein Update erhalten. Dennoch kann man für die jeweiligen Modelle Android 10 erwarten – schon allein aufgrund der Update-Pflicht. Unternehmen wie LG, Asus und BQ haben sich bislang noch nicht offiziell zu Wort gemeldet.

Android 10 richtig installieren

Das Update auf Android 10 wird in der Regel automatisch auf dem Smartphone angezeigt. Möchtest du aber direkt wissen, ob dein Gerät die neue Betriebssystem-Version bekommt, kannst du auch manuell in den Einstellungen im Unterpunkt „Softwareaktualisierung“ danach suchen.

Empfehlenswert ist, dass Update in einer bestehenden WLAN-Verbindung herunterzuladen sowie zu installieren. So garantierst du, dass der Prozess dein mobiles Datenvolumen nicht belastet und während des Prozesses keine Störungen auftreten. Sicherheitshalber solltest du außerdem vorher ein Backup deiner Daten vornehmen, damit sensible Daten im Zweifelsfall nicht verloren gehen.