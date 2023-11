Stark unterschätzte Filme – 5 absolute Geheimtipps

Filme müssen nicht zwangsläufig wahre Meisterwerke der Filmkunst wie etwa Inception, Gladiator oder Avatar sein, um Weltbekanntheit zu erlangen. Selbst die meisten einfach nur guten Filme wie Iron Man, Shutter Island oder School of Rock genießen einen hohen Bekanntheitsgrad. Doch manchmal kommt es vor, dass erstklassige Filme nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Erwähnt man diese in einer Konversation, stellen hochgezogene Augenbrauen die einzige Reaktion der Gegenüber dar. Dabei bieten die Filme hervorragende Unterhaltung – und teilweise sogar noch mehr. Wir haben fünf solcher Geheimtipps für deinen nächsten Filmabend zusammengetragen.

Unterschätzt Filme im Überblick:

Der 200 Jahre Mann Todeszug nach Yuma Ritter aus Leidenschaft Prestige – Die Meister der Magie Die vier Federn (2002)

Filme unter dem Radar

Die unten aufgeführten Streifen wurden weder nach ihrem Inhalt noch nach ihrer Bewertung sortiert. Sie alle werden von uns gleichermaßen wärmstens empfohlen. Insbesondere, wenn die Alternative ein weiterer Film aus dem Marvel– oder Fast & Furious-Universum wäre.

1. Der 200 Jahre Mann

Bei dem Film „Der 200 Jahre Mann“ handelt es sich um den ältesten Streifen in unserer Liste. Das 1999 erschienene Meisterwerk des Regisseurs Chris Columbus (Kevin – Allein zu Haus sowie Harry Potter 1, 2 & 3) basiert auf einer Geschichte von Isaac Asimov und bietet mit Robin Williams und Sam Neill eine waschechte Starbesetzung. Inhaltlich begleitet der Film den Androiden Andrew, der seinen Werdegang als Haushaltshilfe beginnt, im Laufe der Jahre jedoch eine Wandlung durchmacht, die ihresgleichen sucht. Getarnt als Comedy verbirgt sich in dem Film ein tiefgründiges Drama, das die Frage aufwirft, ob eine Maschine das aufweisen kann, was wir als Seele bezeichnen.

Jetzt weiterlesen Wer streamt deinen Film/Serie? So findest du es heraus

2. Todeszug nach Yuma

Hierzulande könnte der bemerkenswert schlecht gewählte deutsche Titel eine Mitschuld an dem geringen Bekanntheitsgrad tragen. Dabei wartet Regisseur James Mangold ebenfalls mit einem absoluten Staraufgebot auf. Neben Christian Bale und Russell Crowe sind etwa Ben Foster, Logan Lerman sowie Peter Fonda mit von der Partie. Die Handlung startet dabei im Jahr 1884, als Farmer und Kriegsveteran Dan Evans zustimmt, den gefangenen Mörder und Bandenanführer Ben Wade nach Contention zu bringen. Von da aus soll ihn der 3:10-Uhr-Zug zum Gericht nach Yuma transportieren. Da die Bande ihren Anführer mit allen Mitteln befreien möchte, gestaltet sich die Reise alles andere als friedlich. Zumal sich der brutale Bandenanführer als vielschichtiger Mann entpuppt.

3. Ritter aus Leidenschaft

Auch der 2001 erschienene Film „Ritter aus Leidenschaft“ des Regisseurs Brian Helgeland kann mit bekannten Namen wie Heath Ledger, Rufus Sewell, Paul Bettany und Mark Addy glänzen. Der Streifen entführt die Zuschauer ins England der 14. Jahrhunderts und macht sie mit dem jungen William Thatcher bekannt – einem Träumer, der als Sohn eines Dachdeckers von der Idee besessen ist, eines Tages Ritter zu werden und Turniere zu gewinnen. Als sich ihm eine Gelegenheit bietet, nimmt er die Identität eines verstorbenen Ritters an, und macht sich mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Glück. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Filmen handelt es sich hierbei um eine simple Komödie mit Feelgood-Faktor und Rock-Elementen. Wenn’s mal leichte Kost sein soll, ist dieser Film genau das Richtige.

Jetzt weiterlesen Versteckter Netflix-Trick: So bekommst du mehr ähnliche Titel

4. Prestige – Die Meister der Magie

Auf den ersten Blick wirkt es beinahe schon wie ein Witz, einen Christopher Nolan-Film mit Christian Bale und Hugh Jackman in den Hauptrollen in einer Liste wie dieser anzutreffen. Doch aus unerklärlichen Gründen ist „Prestige – Die Meister der Magie“ kaum bekannt im Vergleich zu Nolans anderen Meisterwerken wie Inception oder Interstellar. Dabei ist der Film alles andere als schlecht – ganz im Gegenteil. Angesiedelt im London des 19. Jahrhunderts dreht sich die Handlung um die Rivalität zweier Zauberkünstler, die sich mit allen Mitteln an die Spitze kämpfen wollen. Ihr Wetteifern artet immer weiter aus, bis es die ersten Opfer gibt. Doch auch das ist erst der Anfang.

5. Die vier Federn (2002)

Bei dem Streifen „Die vier Federn“ handelt es sich um eine von zahlreichen Verfilmungen eines 1902 veröffentlichten historischen Roman des britischen Autors Alfred Edward Woodley Mason. Regie führte dabei Shekhar Kapur und in die Rollen schlüpften unter anderem Heath Ledger, Wes Bentley und Kate Hudson. Die Handlung beginnt im 19. Jahrhundert in einem Regiment der British Army. Als Sohn eines Generals hat Harry Faversham eine glänzende Karriere vor sich. Zudem ist er verlobt, das Glück scheint also perfekt. Zumindest bis zu dem Augenblick, als auch sein Regiment in den Krieg nach Sudan ziehen soll. Mit dem Krieg konfrontiert, hängt Harry seine Militärkarriere an den Nagel und wird prompt von seiner Familie und seinen Freunden als Feigling abgestempelt und verstoßen. Als auch noch seine Verlobte ihm eine von vier weißen Federn – dem Zeichen der Feigheit – überreicht, hält er es nicht mehr aus und reist auf eigene Faust nach Sudan. Nicht als Offizier, sondern als ein Niemand. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf.