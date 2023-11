8,7 von 10! Das ist der beste Animationsfilm von allen – hier streamen

Die Internet Movie Database (IMDb) führt einen Großteil der weltweit verfügbaren Filme und Serien. Die Titel werden hier jedoch nicht einfach gelistet, sondern auch von Filmfans bewertet. Auf dieser Grundlage lassen sich die besten Filme der Geschichte bestimmen. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Animationsfilm der Welt handelt.

Bester Animationsfilm: Nein, nicht „König der Löwen“

Bei welchem Animationsfilm handelt es sich um den besten überhaupt? Ein Großteil dürfte bei dieser Frage an den „König der Löwen“ denken. Wer sich etwas besser mit der Thematik auskennt, lacht bei dem Gedanken jedoch ins Fäustchen. Denn er weiß, dass der beliebteste Animationsfilm „Chihiros Reise ins Zauberland“ ist. Der Clou: Beide Annahmen sind falsch. Im Jahr 2023 eroberte ein Neuankömmling das Genre: „Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Der im selben Jahr erschienene Trickfilm begeisterte Groß und Klein, was ihm eine Wertung von 8,7 Sternen einbrachte. Damit ist er den beiden Klassikern (8,6 und 8,5 Sterne) überlegen. Zumindest vorerst. Denn die Zahl der Bewertungen, die für den Spider-Man-Ableger abgestimmt haben, ist mit knapp 300.000 noch vergleichsweise gering. Folglich könnte die Trophäe des besten Animationsfilms demnächst wieder an den Zeichentrickfilm aus Japan zurückfallen.

Bei „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ handelt es sich um die Fortsetzung des 2018 erschienenen Animationsfilm “Spider-Man: A New Universe“. Vertont wird der Protagonist Miles Morales alias Spider-Man dabei in beiden Fällen vom US-amerikanischen Schauspieler und Musiker Shameik Moore. In der deutschen Synchro schlüpft derweil Marco Eßer in diese Rolle. Bekannt ist der Synchronsprecher aus Karlsruhe unter anderem aus Filmen wie „Interstellar“, „Dune“, „Jurassic World“ und „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“.

Kostenlos streamen? Hier geht’s

Die Handlung von „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ wird abermals von der Idee eines Multiversum getragen. Wer einen Blick wagt, trifft auf zahlreiche unterschiedliche Spider-Men und Spider-Woman. Auf ein Team, um genau zu sein. Ein Team, dem Miles beitreten möchte. Doch dabei trifft er auf unerwarteten Widerstand.

Wer sich den animierten Film anschauen möchte, kann dies zurzeit ohne zusätzlichen Kostenaufwand auf Netflix tun – sowohl mit einem normalen als auch mit einem werbebasierten Abonnement. Auf anderen Plattformen lässt sich die Animation indes für einen Betrag zwischen 4 und 5 Euro ausleihen oder für circa 8 bis 17 Euro kaufen.