8,6 von 10! Das ist der beste Mystery-Film aller Zeiten – hier gibt’s ihn gratis

In der Internet Movie Database (IMDb) finden sich die meisten weltweit vorhandenen Filme und Serien. Die Titel werden jedoch nicht einfach in eine Datenbank verfrachtet, sondern von Filmfans bewertet und in die sogenannten IMDb-Charts einsortiert. Auf dieser Grundlage lassen sich die besten Filme aller Zeiten ermitteln. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Mystery-Film der Welt handelt.

Verstörendes Mystery-Meisterwerk mit Twist

Mystery-Streifen erfreuen sich in den vergangenen Jahren einer immer größeren Beliebtheit. Serien wie „Dark“ und „Manifest“ werden von den Zuschauern geradezu verschlungen. Den Titel der beliebtesten Mystery-Verfilmung hat jedoch ein anderes Werk inne: „Sieben“. Das Meisterstück des Regisseurs David Fincher kam 1995 in die Kinos und begeisterte das Publikum nicht nur mit seinen Mystery-Elementen, sondern auch durch eine bedrückende und brutale Atmosphäre. Den endgültigen Kultstatus erreichte der Film mit Brad Pitt und Morgan Freeman in den Hauptrollen jedoch dank eines meisterhaft umgesetzten Finales, welches sowohl die Protagonisten als auch die Zuschauer sprachlos zurücklässt.

Im Film stoßen die beiden Detectives Somerset und Mills auf eine Reihe von grausamen Morden, die an die sieben Todsünden angelehnt zu sein scheinen. Die Opfer wurden mit ihren eigenen Sünden konfrontiert; entsprechend makaber inszeniert der Mörder seine Taten. Im Verlauf der Ermittlungen tauchen die beiden Detectives immer tiefer in die Abgründe der menschlichen Psyche herab und stoßen sowohl körperlich als auch geistig an ihre Grenzen. Dabei steht ihnen das Schlimmste erst noch bevor.

Aktuell ist „Sieben“ und damit der beliebteste Mystery-Film überhaupt in der Netflix-Flat enthalten. Zusätzliche Kosten fallen hier nicht an. Wer den Streifen auf einem anderen Streamingdienst anschauen möchte, muss diesen zwangsläufig für etwa 4 Euro ausleihen oder für knapp 10 Euro erwerben.

Fincher übertrifft sich selbst

Vier Jahre nach dem Erfolg von „Sieben“ gelang Regisseur David Fincher ein weiterer Volltreffer. Der Film „Fight Club“ erregte nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern gilt auch heute noch als einer der besten Streifen überhaupt. In der Top-250-Filme-Liste von IMDb rangiert „Fight Club“ gegenwärtig auf dem zwölften Platz und damit exakt sieben Plätze vor dem gleichnamigen Film. Da „Fight Club“ jedoch dem Drama-Genre verschrieben ist, hat er in der Mystery-Kategorie keinerlei Relevanz. Folglich ist und bleibt „Sieben“ der beste Mystery-Film der Welt. Zumindest, bis ein neuer Streifen diesem den Titel streitig macht.