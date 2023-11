8,6 von 10! Das ist die beste Filmkomödie der Welt – hier streamen

In der Internet Movie Database (IMDb) finden Filmliebhaber die meisten weltweit vorhandenen Streifen. Die Titel werden hier jedoch nicht einfach in eine Datenbank verfrachtet, sondern von den Fans bewertet und in die sogenannten IMDb-Charts einsortiert. Das Ergebnis: eine Liste mit den besten Filmen aller Zeiten. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um die international beliebteste Komödie handelt.

Ein Comedy-Film zum Weinen

Wer nach einer Komödie sucht, möchte in der Regel entspannen und lachen. Sonst nichts. Doch im Comedy-Genre hat es ausgerechnet eine Tragikkomödie auf den ersten Platz der IMDb-Top-250-Filme-Liste geschafft. Der 1997 erschienene Streifen „Das Leben ist schön“ wurde in Italien vom Regisseur Roberto Benigni produziert. Dieser arbeitete außerdem mit am Drehbuch und schlüpfte in die Rolle des Protagonisten Guido Orefice.

Guido ist jüdischer Italiener und meistert sein Leben in der Vorkriegszeit mit viel Witz und Humor. Diese Eigenschaften helfen ihm auch dabei, seine künftige Ehefrau Dora (Nicoletta Braschi) für sich zu gewinnen. Als auch noch der gemeinsame Sohn Giosuè (Giorgio Cantarini) auf der Bildfläche erscheint, wirkt das Leben perfekt. Zumindest, bis der Zweite Weltkrieg und seine Folgen die Glücksehelichkeit der jungen Familie in Trümmer legt.

Bei der Oscarverleihung 1999 erhielt „Das Leben ist schön“ insgesamt drei Preise für den besten Hauptdarsteller, die beste Filmmusik und den besten fremdsprachigen Film. Wer sich die Filmkomödie anschauen möchte, muss diese auf herkömmlichem Wege erwerben. Denn als Stream ist der Streifen in Deutschland derzeit nicht verfügbar.

Heitere Alternative zur Tragikomödie

Falls ein herkömmlicher Comedy-Film eher etwas für dich ist, kannst du auch zur zweitplatzierten Komödie greifen. Mit einer Wertung von 8,5 Sternen erkämpfte sich der Zeitreise-Klassiker „Zurück in die Zukunft“ diese Position. Dabei wäre aus dem Film beinahe ein melancholischer Streifen geworden. Denn so sah ihn der erste Darsteller des windigen Marty McFly, der noch vor Michael J. Fox über Wochen vor der Kamera posierte. Deswegen handelt es sich bei vielen Szenen, wie wir sie heute kennen und lieben, um Nachdrehs.