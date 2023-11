LG TONE Free T90S im Test: Was steckt hinter der UVnano-Technik?

Am 20. November kommen die nagelneuen In-Ear-Kopfhörer LG TONE Free T90S in die Läden. Dem etwas sperrigen Namen zum Trotz liegen diese samt Ladeetui bequem in der Hand und machen dabei auch noch eine gute Figur. Doch Optik spielt bei kabellosen In-Ear-Ohrhörern bekanntlich eine eher untergeordnete Rolle. Was wichtiger ist, ist die Funktionalität sowie Klang. In diesen beiden und auch weiteren Kategorien mussten sich die LG TONE Free T90S in unserem Testparcours beweisen.

LG TONE Free T90S im Test: Klein, aber oho?

Wie bereits erwähnt, das Ladeetui der neuen LG-Kopfhörer ist handlich und hervorragend verarbeitet. Hinten findet sich ein USB-C-Eingang zum Laden und seitlich ein Schieberegler – dazu später mehr. Die Ohrhörer selbst wirken ergonomisch. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich. LG soll hunderte Ohren ausgemessen und digital analysiert haben, um eine komfortable Passform zu entwickeln. Nur leider sind und bleiben Ohren von ihrer Form her sehr unterschiedlich. Und so können Kopfhörer, die sich bei einem Musikliebhaber perfekt an die Ohrmuschel anschmiegen, bei einem anderen Musikfan absolut keinen Halt finden.

Letzteres war im Rahmen unseres Tests der Fall. Bereits wenige Minuten oder ein paar unachtsame Kopfbewegungen genügten, und die LG TONE Free T90S wurden geradezu aus dem Gehörgang herauskatapultiert. Unabhängig davon, welche mitgelieferten Eartips (Aufsätze) wir verwendet haben. Das ist jedoch kein genereller Nachteil, sondern lediglich eine Erinnerung daran, dass man Kopfhörer nach Möglichkeit ausprobieren sollte, bevor man sie kauft.

Hardware & Klang

Abseits von Optik und Haptik bieten die Kopfhörer den Übertragungsstandard Bluetooth 5.4, unterstützen Dolby Atmos und den Codec Qualcomm Aptx Adaptive. Ferner integrierte der Hersteller gleich drei Mikrofone sowie eine Voice Pickup Unit (VPU). Diese kommen nicht nur zur Übertragung des gesprochenen Wortes zum Einsatz, sondern werden auch für das Active Noise Cancellation (ANC) benötigt. Die Geräuschunterdrückung funktioniert bei den LG TONE Free T90S bereits ziemlich gut, Rekorde wird das Feature jedoch keine brechen. Da ist die Konkurrenz teilweise überlegen – von Over-Ear-Kopfhörern ganz zu schweigen. Achtung: Kurz vor der Markteinführung wurden die Eartips ausgewechselt. Dies soll der ANC-Funktion zugutekommen. Im Rahmen unseres Tests haben wir lediglich die älteren Aufsätze berücksichtigen können.

Der Klang entspricht derweil dem üblichen In-Ear-Ohrhörer-Niveau. Heißt: Bei den hohen und tiefen Tönen besteht grundsätzlich Nachholbedarf. Dennoch ist der Sound durchaus passabel. Wir empfehlen allerdings, den Bass Boost unbedingt zu aktivieren.

LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital LG TONE Free T90S im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Software & Akku

Sie Software der LG TONE Free T90S bietet viele nützliche Funktionen. In der übersichtlichen LG TONE Free-App findet sich neben der Steuerung der Umgebungsgeräusche auch umfangreiche Equalizer-Einstellungen samt einem Modus für immersiven Surround Sound mit Dolby Atmos. Letzterer funktionierte in unserem Test zwar grundsätzlich, die Quelle des Sounds verschob sich jedoch oftmals, wenn man den Kopf bewegte. Die Handhabung selbst erfolgt derweil über eine Touch-Steuerung an den Ohrhörern. Und das gilt auch für die Lautstärkeregelung. Der Griff zum Handy wird somit überflüssig. Anders, als es bei einem großen Teil der Konkurrenz der Fall ist.

Bleibt noch der Akku. Dieser soll bei eingeschaltetem ANC fünf Stunden ohne und 20 Stunden mit dem Ladecase durchhalten. Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung steigt die Laufzeit laut Herstellerangaben auf 9 respektive 36 Stunden. Das ist zwar nicht gerade überragend, allerdings dennoch ein beachtlicher Wert. Ferner unterstützt das Case kabelloses Laden.

Stärken der LG TONE Free T90S

Neben den bereits aufgeführten Stärken wie ANC und einem anpassbaren Equalizer bieten die Kopfhörer noch praktische Profile für unterschiedliche Einstellungskombinationen. Und auch die Hardware kann mit einigen Highlights glänzen. In diesem Kontext lässt sich insbesondere das sogenannte UVnano hervorheben. Dabei sorgen zwei im Ladeetui verbaute UV-Strahler dafür, dass die Zahl der Bakterien im Ohrstecker-Gewebe deutlich verringert wird. Um bis zu 99,9 Prozent, wenn man LG und dem TÜV Süd Glauben schenkt. Und das bereits nach einem zehnminütigen Aufenthalt in der Ladebox.

UVnano-Technologie verringert die Zahl der Bakterien im Ohrstecker-Gewebe

Ein weiteres Highlight ist das sogenannte Plug & Wireless-Feature. Dieses ermöglicht es dem Nutzer, ein nicht-Bluetooth-fähiges Audiogerät über das Ladecase (3,5-Millimeter-Klinke auf USB-C) mit den Kopfhörern zu verbinden. Zu diesem Zweck findet sich auf dem Ladeetui ein mechanischer Schieberegler.

Bleibt noch der sogenannte Multifunktionsschaum. Diesen platzierte LG zwischen den Ohrhörern und den Eartips gegen Ohrenschmalz-Anlagerungen und für leichtes Säubern.

Schwächen der LG TONE Free T90S

Abseits der für uns unbrauchbaren Passform halten sich die Schwächen der LG TONE Free T90S in Grenzen. Einige zusätzliche Funktionen wie der immersive Surround Sound wirken noch nicht ganz ausgearbeitet, doch das war’s im Großen und Ganzen auch schon. Lediglich die vergleichsweise schwache IP–Zertifizierung IPX4 lässt sich hier gesondert hervorheben. Dieser Wert gibt an, wie gut ein Gerät gegen Staub und Wasser geschützt ist. Bei den neuen LG-Kopfhörern wird der Schutz „lediglich“ gegen allseitiges Spritzwasser gewährleistet. Zudem ist der Signalton bei der Ohrhörer-Suchen-Funktion etwas zu leise.

Fazit

Die LG TONE Free T90S brechen keine Rekorde. Weder bei der Akkulaufzeit noch bei der Handhabung oder dem Klang. Doch das müssen sie auch nicht. Denn die allgemeine Performance ist über fast alle Kategorien hinweg solide und einige besondere Highlights wie UVnano sind ebenfalls an Bord. Bei einem stolzen Kaufpreis von 229 Euro (UVP) sind jene allerdings auch zu erwarten.

Pros der LG TONE Free T90S:

UVnano gegen Bakterien

nützliches Plug & Wireless-Feature

viele Anpassungsmöglichkeiten

Contras der LG TONE Free T90S: