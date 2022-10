Zurück in die Zukunft: Kaum einer kennt diese Filmszenen – aus gutem Grund

Heute vor genau sieben Jahren sind Marty McFly und Doc in der Zukunft gelandet: am 21. Oktober 2015 um genau 16:29 Uhr. Und auch wenn dieser Feiertag für Fans der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ längst vorbei ist, bleibt der 21. Oktober auch weiterhin der Tag, an dem sich die zwei Mutigen in ihre Zeitmaschine wagten. Dabei hätte alles ganz anders kommen können.

Michael J. Fox war nie die erste Wahl, sondern dieser Schauspieler

Michael J. Fox scheint die Rolle des Marty McFly wie auf den Leib geschneidert. Einen anderen Schauspieler kann man sich nur schwer in der Rolle vorstellen. Und dennoch war alles ganz anders geplant: Ursprünglich übernahm der Australier Eric Stoltz die Rolle, spielte sie aber weitaus seriöser wie dramatischer als Fox es letztlich tat.

Das Resultat: Ein Film mit gänzlich anderer Atmosphäre. Wie Produzent Robert Zemeckis gegenüber der Daily Mail UK verriet, schrieb man „Zurück in die Zukunft“ allerdings vielmehr als Komödie, die die Menschen unterhalten sollte. Dennoch spielte Stoltz Marty McFly ganze fünf Wochen, ehe die Produzenten sich für Michael J. Fox entschieden und die Dreharbeiten teils von Neuem beginnen ließen.

Zurück in die Zukunft: Kultfilm zum Feiertag im Stream

Wie es der Zufall will, kannst du Marty und den Doc auf ihrer abenteuerlichen Reise durch die Zeit begleiten. Alle drei Teile des 80er-Kultfilms „Zurück in die Zukunft“ sind derzeit bei Streaming-Anbietern verfügbar. Sowohl Netflix als auch Amazon Prime Video führen die Filme im Sortiment – und das ohne Aufpreis im Abo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dabei lernen sich Marty, der eher ein Außenseiter in seiner Heimatstadt ist, und der verrückte Wissenschafter Doc Brown im ersten Teil kennen. Doc bringt Marty dazu, in einen zu einer Zeitmaschine umfunktionierten DeLorian zu steigen und in der Zeit zu reisen. Probieren die neu gewonnen Freunde zunächst eine Zeitreise in die 1950er aus, wollen sie danach unbedingt in die Zukunft. Dafür müssen Marty und Doc jedoch einige Hürden überwinden, denn Marty verhinderte bei seiner Reise in die Vergangenheit ein wesentliches Ereignis.