Bester FSK 18-Film aller Zeiten landet gratis bei Netflix

Regelmäßig erneuern Streaming-Anbieter die Auswahl der bei ihnen verfügbaren Filmtitel. Zum einen zwingen auslaufende Lizenzen die Dienste dazu, zum anderen möchten sie ihren Zuschauern stetig Abwechslung bieten. Der beste FSK 18-Film aller Zeiten laut deutschen Zuschauern ist jetzt ebenso Teil von Netflix‘ umfangreichem Streaming-Angebot. Neben David Finchers Meisterwerk „Fight Club“, landen „The World to Come”, „Ruhet in Frieden” sowie „Downsizing” in der Film-Auswahl.

„Fight Club“ – Kultfilm mit ungebrochener Beliebtheit

Es gibt viel, was man über den „Fight Club“ sagen könnte. Allen voran: „Ihr verliert kein Wort über den Fight Club!“, wie der berühmte Satz aus David Finchers Kultfilm schon vielfach zitiert wurde. Der Erfolg von Finchers „Fight Club“ aus dem Jahr 1999 liegt mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Dennoch hat es der Beliebtheit des Films bis heute nicht geschadet. Bekannt wurde der Kultstreifen nicht nur aufgrund seiner aussagekräftigen Zitate, sondern auch wegen seiner ungewöhnlichen Erzählweise. „Fight Club“ wird dominiert von schnellen Szenenwechseln und desorientierenden Kamerafahrten – stets gepaart mit einem namenlosen Erzähler (Edward Norton). Kämpfe in Bars und Hinterhöfen mischen sich mit einer ordentlichen Portion Konsum- und Gesellschaftskritik.

Die Handlung des Films beginnt dabei mit einer vermeintlich guten Tat. Der charismatische Tyler Durden (Brad Pitt) gewährt einem Büroangestellten (Edward Norton) Unterschlupf, nachdem dessen Wohnung in die Luft gesprengt wurde. In einem Gerangel zwischen den beiden Männern, das in eine Schlägerei ausartet, stellen sie fest, wie viel besser sie sich nach einer ordentlichen Prügelei fühlen. Damit ist die Idee des „Fight Club“ geboren, die bald darauf weite Kreise zieht und immer mehr Männer in den Kampfverein lockt. Der Film verdiente sich seine FSK 18-Freigabe in jedem Fall zurecht. Hattest du bis jetzt nicht das Vergnügen oder möchtest in Nostalgie schwenken, kannst du den Film jetzt bei Netflix streamen.

Weitere Titel neu bei Netflix verfügbar

Wem der „Fight Club“ nicht zusagt, für den stellt Netflix einige weitere Filmtitel bereit. Für Liam Neeson Fans dürfte primär „Ruhet in Frieden – A Walk Among The Tombstones“ einen Filmabend wert sein. Als ehemaliger Cop eilt Neeson darin ausgerechnet einem Drogenschmuggler (Dan Stevens) zu Hilfe, als man dessen Frau entführt und bestialisch ermordet. Das Western-Drama „The World To Come“ ist schon vor drei Jahren erschienen, bei Netflix jedoch zum ersten Mal in deutscher Synchronfassung zu sehen. Wem eher der Sinn nach einer guten Portion an Dystopie steht, sollte „Downsizing“ mit Matt Damon und Christoph Waltz eine Chance geben. Da die Menschheit in naher Zukunft beinahe alle Ressourcen der Erde erschöpft hat, bleibt nur eine Lösung. Um das Überleben der Menschen zu sichern, muss man sie schrumpfen.