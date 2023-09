12 Years A Slave: Hier siehst du das prämierte Historiendrama jetzt kostenlos

Ein Film, der „psychologische Abgründe“ zeigt und die „Perversion innerhalb der Perversion“, schrieben die Zeit und die Stuttgarter Zeitung seinerzeit über den neuesten Film von Steve McQueen. Nun kommt das Historiendrama zurück zu Amazon Prime Video.

Perversion der Menschheit: Sklaventreiberei und Menschenhandel

Der 1807 geborene Solomon Northup wäre heutzutage niemandem mehr ein Begriff, hätte er sich mit seinem autobiografischen Buch nicht einen Namen für die Ewigkeit gemacht. In „12 Years a Slave“ beschreibt der Afroamerikaner seine Jahre in Gefangenschaft als Sklave in den USA. 2014 adaptierte Steve McQueen das Buch und machte den gleichnamigen Film daraus.

Jetzt ist der mehrfach ausgezeichnete Film im Stream verfügbar. Amazon Prime Video sichert sich die Rechte, sodass „12 Years a Slave“ ohne weitere Kosten im Abo des Streaming-Dienstes verfügbar ist.

12 Years a Slave: Das ist die bedrückende Geschichte

Solomon (Chiwetel Ejiofor) ist ein freier Mann, der mit seiner Frau und Kindern auf einer Farm in Saragota Springs, New York Mitte des 19. Jahrhunderts lebt. Er lebt nicht nur von seinen handwerklichen Fähigkeiten, sondern kann sich seit seiner Jugend auch als Geiger einen Namen machen. Er wird von reisenden Schaustellern engagiert – mit fatalen Folgen.

Kurz darauf wacht Solomon angekettet auf und muss erkennen: Er wurde betrogen und von Menschenhändlern verkauft. Er landet beim Plantagenbesitzer William Ford (Benedict Cumberbatch). Obgleich der seine Sklaven menschlich behandelt, beginnt für Solomon die Hölle auf Erden. Vor allem die Mitgefangenen machen Solomon das Leben schwer, sodass die Situation eskaliert und er in einen Kampf gerät. Ford verkauft seinen Sklaven an einen anderen Plantagenbesitzer, den brutalen und menschenverachtenden Edwin Epps (Michael Fassbender).

In seiner scheinbar endlosen Gefangenschaft und gescheiterten Fluchtversuchen verliert Solomon den Glauben. Bis er in seinem zwölften Jahr auf den Sklaverei-Gegner Bass (Brad Pitt) trifft, der ihm neue Hoffnung auf Freiheit und ein Wiedersehen mit seiner Familie gibt.