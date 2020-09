Sonntagabend und du hast noch keine Ahnung, was du im TV gucken sollst? Dann haben wir einen Filmtipp für dich: Nur noch heute kannst du bei Amazon Prime Video einen der besten Filme aller Zeiten kostenlos streamen. Ab morgen musst du rund vier Euro zahlen, wenn du den Film in HD-Qualität sehen willst.

Die Rede ist von: „Fight Club“. Der US-amerikanischen Psychothriller des Regisseurs David Fincher basiert auf dem gleichnamigen Roman von Chuck Palahniuk. In der Hauptrolle: Brad Pitt als Tyler Durden. Die Story: Ein namenloser Protagonist (Edward Norton) arbeitet für einen großen Autohersteller und führt ansonsten ein eher unauffälliges Leben. Allerdings hasst er seinen Job und leidet an Schlaflosigkeit. Eine Selbsthilfegruppe, in die er sich begibt, indem er eine chronische Krankheit vorgibt, verspricht Linderung. Zumindest so lange, bis er auf Marla Singer (Helena Bonham Carter) trifft. Dann beginnt alles von vorne.

Fight Club bei Amazon Prime Video

Eine Dienstreise soll dann sein Leben aber völlig auf den Kopf stellen. Im Flugzeug lernt er den charmanten, gutaussehenden und klugen Seifenhändler Tyler Durden (Brad Pitt) kennen. Kurz darauf zieht er bei ihm ein und sie gründen den Fight Club. Wie der Name des Clubs bereits verrät: Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Kampfabenden im Keller einer Bar. Doch hier nimmt die Geschichte erst ihren Lauf.

→ Hier siehst du Fight Club bei Amazon Prime Video

Du kennst den Film schon oder willst etwas anderes sehen?

Für alle, die den Film nicht mögen oder bereits gesehen haben und nicht noch einmal gucken wollen, haben wir eine ganz besondere Liste zusammengestellt. Sie zeigt die besten Filme aller Zeiten. Darunter befindet sich auch ein weiterer Film, der 2019 zu den besten gehört: Parasite – die Überraschung bei der Oscar-Verleihung 2020. Er gewann den Oscar für den besten Film des Jahres und ist aktuell ebenfalls kostenlos bei Amazon Prime Video zu sehen.

Parasite ist eine Mischung aus rabenschwarzer Tragikomödie und einer perversen Thillerfarce. Der Film ist lustig und dramatisch zugleich und auf jeden Fall eine Empfehlung. Er handelt von einer Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Doch was dann folgt, stellt alles in den Schatten. Hier geht’s zum Trailer.

