PlayStation 5: Kram' deine PlayStation-Spiele aus den 90ern heraus

Da PlayStation 4 und PlayStation 5 eine ähnliche Architektur aufweisen, wird die kommende Konsole mit der aktuellen Generation wohl kompatibel sein. Das heißt, dass die PlayStation 5 auch Spiele der PS4 abspielen können wird. Doch nun folgt ein Kracher: Auf der PlayStation 5 könnten auch alle Spiele der PS 1, PS2 und PS3 laufen.

Im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalsergebnisse hat der französische Spieleentwickler Ubisoft ein Detail verraten, dass eben darauf anspielt. Ubisoft-Chef Yves Guillemot sagte laut dem Gamig-Magazin Playfront: „Auf diesen Konsolen wird fast der gesamte Backkatalog der vorherigen Konsolen ausgeführt. Es wird etwas Neues in der Branche sein. Es wird den alten Generationen helfen, auch in den kommenden Jahren als große Konsolen auf dem Markt zu sein.“ Die PlayStation 5 könnte also eine vollständige Abwärtskompatibilität aufweisen.

Ob sich Guillemot verplappert oder nur zweideutig ausgedrückt hat, bleibt offen. Ebenso, wie Sony dieses Vorhaben umsetzen will. Schließlich verzichtete der Konsolen-König bei der PS4 gänzlich auf die Abwärtskompatibilität, nachdem man schon bei der PS3 teilweise davon abgerückt war. Auf der PlayStation 2 hingegen liefen noch größtenteils alle PS1-Spiele.

PlayStation 5 und der Preis: Sony wartet auf Microsoft

Sony wird die PS5 im vierten Quartal 2020, pünktlich zu Weihnachten, in den Handel bringen. Es ist davon auszugehen, dass die Konsole eine 8K-Auflösung unterstützen wird. Alles andere wäre nicht zukunftstauglich. Zudem hat mit der PlayStation 5 dann auch der bisherige Controller DualShock 4 ausgedient. Sony-Chef Jim Ryan beschrieb in seinem Beitrag zur Ankündigung der PS5 einen neuen Controller ohne die bisher bekannte „Rumble“-Funktion. Stattdessen wird der Controller ein neues haptisches Feedback besitzen, dass deutlich feinfühliger wiedergibt, was im Spiel auf dem Bildschirm passiert.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Sony zum Preis – auch wenn die Japaner diesen nicht nennen. So sagte Finanzchef Hiroki Totoki, dass der Preis für die PlayStation 5 möglicherweise erst nach der Bekanntgabe des Preises der Xbox Series X bekannt gegeben und sogar bestimmt wird. „Die Kosten der PS5 stehen noch nicht fest, da wir im Wettbewerb stehen. Es ist daher sehr schwierig, bereits zu diesem Zeitpunkt, über den Preis zu sprechen“, erklärte Totoki. Es wird aber gemunkelt, dass sich dieser im Rahmen von etwa 500 Euro bewegen werde.