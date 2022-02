Oppo Find X5-Serie: Das macht das Lite-Modell besser als die Pro-Version

Kurz vor dem Start des MWC stellt sich Oppo mit einer ganzen Riege neuer Top-Smartphones auf. Im Dezember präsentierte man bereits ein faltbares Smartphone – das Oppo Find N – und kündigte eine smarte Brille an. Nun rückt die Find X5-Reihe nach und bei ihnen spielt ein Element des Oppo Find N eine Rolle.

Oppo Find X5: Das ist die komplette Serie

Zu der neuen Geräteserie gehören insgesamt drei Modelle, deren Konzeption an sich nicht neu ist. Das Standardmodell – Find X5 – umrahmen mit dem Find X5 Lite und dem Find X5 Pro sowohl ein abgespecktes Gerät als auch Flaggschiff-Smartphone. Sie unterscheiden sich dabei nicht nur im Preis, sondern auch in der Ausstattung. Vor allem die Lite-Edition muss im Vergleich zu den Geschwistermodellen einige Federn lassen. In vielerlei Hinsicht bieten zumindest zwei der drei Oppo-Smartphones jedoch gleiche oder ähnliche Spezifikationen. Übrigens: Wer nun nach einem Oppo Find X Neo sucht, sucht vergeblich. Diese Ausführung wurde vorerst in die ewigen Jagdgründe geschickt.

Das Oppo Find X5 und Find X5 Pro sind ab Werk von Android 12 sowie der Nutzeroberfläche ColorOS 12.1 ausgestattet. In puncto Anschluss bieten sie nicht nur USB-C 3.2, sondern auch Bluetooth 5.2 LE, WLAN, Dual-SIM und 5G-Konnektivität. Gleich ist ihnen außerdem, dass ihr Display je mit Cornings Gorilla Glass Victus vor Kratzern und Co. geschützt ist. Auf WiFi 6 müssen Nutzer bei den Find X5-Modellen hingegen verzichten.

Oppo Find X5 Pro: Das macht das Flaggschiff besonders

Beim Find X5 Pro stechen zweierlei Dingen heraus: das Gehäusedesign und die Kamera. Zunächst: Während die Front logischerweise aus Glas besteht, tauscht Oppo das Material auf der Rückseite aus. Hier kommt echtes Keramikpulver zum Einsatz, wie man betont, was das Find X5 Pro merklich kratzfester und das Gehäuse härter machen soll.

Auf der anderen Seite steht die Kamera, die mittlerweile bei jedem Flaggschiff im Fokus steht. Kann das Oppo Find X5 Pro den Großen von Samsung, Apple, Huawei und Co. Konkurrenz machen? Man verspricht ein merklich besseres Foto- wie Videoerlebnis – nicht zuletzt durch den eigens entwickelten Kamerachip MariSilicon X, den man Ende 2021 gemeinsam mit dem Falthandy Find N vorstellte. Der Chip ermöglicht nicht nur 4K-Videoaufnahmen mit natürlichen sowie detaillierten Farben, sondern auch keine Verzerrung der Seitenränder mehr.

Stichwort Ränder: Das Find X5 Pro soll außerdem den Lilastich ausmerzen und für weniger störende Lichteffekte sorgen. Dabei wird der MariSilicon X auch von einer Plastik-Glas-Linsen-Kombination unterstützt, die für den entscheidenden Unterschied in der Fotografie sorgen soll. Der 5-Achsen-Bildstabilisator der Weitwinkelkamera steuert den Rest bei. Auch Hasselblad ist wieder mit an Bord und sorgt laut eigener Aussage in erster Linie für ein natürliches Farbergebnis im Bild. Im Detail bietet das Oppo Find X5 Pro dieses Kameraequipment:

Weitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/1.7-Blende

50 Megapixel, f/1.7-Blende Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2.2-Blende

50 Megapixel, f/2.2-Blende Telekamera: 13 Megapixel, f/2.4-Blende

13 Megapixel, f/2.4-Blende 13-Kanal-Spektralsensor

Ob Oppo das Foto- und Video-Versprechen einhalten kann, muss ein ausführlicher Test zeigen. Auch hinsichtlich der restlichen Ausstattung bewegt sich das Pro-Modell der neuen Oppo-Familie auf modernstem Niveau, wie die Eckdaten zeigen:

Display: 6,7 Zoll, WQHD+-Auflösung, AMOLED, 525 ppi, 1.300 Nits, 120 Hz

6,7 Zoll, WQHD+-Auflösung, AMOLED, 525 ppi, 1.300 Nits, 120 Hz Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 Speicher: 12 GB / 256 GB (keine Erweiterung)

12 GB / 256 GB (keine Erweiterung) Akku: 5.000 mAh, Schnellladetechnik (80W), Qi (50W)

5.000 mAh, Schnellladetechnik (80W), Qi (50W) IP68 -Zertifizierung

-Zertifizierung Farben: Schwarz und Weiß

Das Oppo Find X5 Pro.

Oppo Find X5: Standard, der sich nicht verstecken muss

Während Oppo in sein Frühjahrs-Flaggschiff nur die neueste Technik verbaut, kommt im Find X5 der aktuelle Oberklasse-Standard seinen Platz. So tut es sich zu gleicher Zeit mit allem und nichts hervor. Mit Abmessungen von 72,6 x 160,3 x 8,7 Millimetern ist im Vergleich das kleinere Modell und damit auch handlicher. Das Gehäuse besteht komplett aus Glas, allerdings ist die Rückseite mit einer Textur versehen, die laut Oppo Fingerabdrücke vermeidet. Auch Reflexionen sollen damit Geschichte sein.

Wie beim Find X5 Pro ist auch beim regulären Modell die Kamera spannend. An dieser Stelle muss das Find X5 mit einer geringeren Ausstattung klarkommen, bietet also „nur“ die je 50 Megapixel Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera sowie eine Telekamera mit 13 Megapixeln. Den Spektral-Kanal der Pro-Version bietet das Smartphone nicht.

Eckdaten des Oppo Find X5:

Display: 6,55 Zoll, FHD+-Auflösung, 402 ppi, 120 Hz

6,55 Zoll, FHD+-Auflösung, 402 ppi, 120 Hz Prozessor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Speicher: 8 GB / 256 GB (keine Erweiterung)

8 GB / 256 GB (keine Erweiterung) Akku: 4.800 mAh, Schnellladetechnik (80W), Qi (30W)

4.800 mAh, Schnellladetechnik (80W), Qi (30W) IP54 -Zertifizierung

-Zertifizierung Farben: Schwarz und Weiß

Oppo Find X5 Lite: Günstiger Preis, weniger Ausstattung

Bereits das „Lite“ in der Nomenklatur des Handys markiert: Hier handelt es sich um ein günstigeres Modell, das sich an diejenigen richtet, die vor allem eine grundlegende denn ausgefallene Technik haben wollen. Und genau diesen Anspruch will auch das Find X5 Lite von Oppo erfüllen. So bietet es bislang Android 11 mit ColorOS 12, USB-C 2.0 und eine IPX4-Zertifizierung.

Wie bei seinen hochpreisigen Geschwistern kann sich das günstige Oppo-Smartphone aber ebenso mit 5G-Konnektivität, Bluetooth 5.2 LE und einer Dual-SIM-Option in der Preiskategorie hervortun. Zwei weitere Ausstattungsmerkmale sind außerdem erwähnenswert – einer davon ist sogar ein Vorteil gegenüber dem Find X5 und X5 Pro. Das Find X5 Lite bietet nicht nur eine Schnellladetechnik mit 65 Watt Leistung. Nutzer können den internen Speicher mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Diese Möglichkeit bleibt den Oberklasse-Handys verwehrt.

Hauptmerkmale des Oppo Find X5 Lite:

Display: Display: 6,43 Zoll, FHD+-Auflösung, 409 ppi, 90 Hz

Display: 6,43 Zoll, FHD+-Auflösung, 409 ppi, 90 Hz Prozessor: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 Speicher: 8 GB / 256 GB (Erweiterung um max. 1 TB)

8 GB / 256 GB (Erweiterung um max. 1 TB) Akku: 4.500 mAh, Schnellladetechnik (65W)

4.500 mAh, Schnellladetechnik (65W) Kamera: 64 MP / 8 MP Ultraweitwinkel / 2 MP Makrokamera

64 MP / 8 MP Ultraweitwinkel / 2 MP Makrokamera Farben: Schwarz und Blau

Marktstart und Preise

Bis die neue Find X5-Serie auf dem Markt startet, müssen sich Nutzer noch ein wenig gedulden. Ab dem 21. März sind die Modelle im Handel erhältlich. Während Oppo für das Find X5 Lite 499 Euro verlangt, schlägt das Find X5 mit 999 Euro zu Buche. Das Find X5 Pro ist mit 1.299 Euro das teuerste Modell.