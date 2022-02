Dieser Handy-Hersteller will in wenigen Tagen die Welt ins Staunen versetzen

In knapp einer Woche findet in Barcelona der Mobile World Congress statt, die weltweit größte Mobilfunkmesse. Während bekannte Unternehmen einst auf solchen Veranstaltungen die Trends von morgen präsentiert haben, sind Messen in den vergangenen Jahren eher zu einer Art Ausstellung verkommen. Samsung, Xiaomi und Co. zeigen zwar neue Handy-Modelle. Doch die sind längst kein heißes Zeug von morgen mehr, sondern Repliken der Gegenwart. Ein Hersteller will auf der Messe 2022 jedoch überraschen. Und es ist keine bekannte Größe.

Ist es das, was dem Handy gefehlt hat?

Der nicht bei allen Handy-Nutzern bekannte Hersteller Realme will auf der Messe neue Smartphone-Modelle der GT-Serie zeigen. Um sie nicht im Handy-Einheitsbrei verkommen zu lassen, will das chinesische Unternehmen eine ganz besondere Funktion bieten. Und diese soll letztlich auch beim Kauf des Handys Einfluss auf die Entscheidung des Nutzers haben. Denn wer wünscht sich nicht, dass sein Smartphone in nur wenigen Minuten am Ladegerät wieder voll einsatzfähig ist? Und das ist es auch, was Realme vorführen will: „die weltweit schnellste Smartphone-Ladetechnologie“.

→ Mit diesen 5 Tipps lädst du dein Handy schneller auf

Die neusten Handys der Chinesen sollen, so wird derzeit gemutmaßt, mit 125 Watt geladen werden können. Doch was bedeutet das? Im Alltag könnte sich das Handy innerhalb von nur 20 Minuten komplett aufladen lassen. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass Realme es schafft, seine neuen Handys mit 200 W aufzuladen.

Etwas zu viel Begeisterung?

Sollten es am Ende 125 W sein, wäre es schleierhaft, warum Realme von der „weltweit schnellsten Smartphone-Ladetechnologie“ spricht. Denn: Oppo, einer der fünf größten Handy-Produzenten der Welt, hat bereits Mitte 2020 ein 125 W Ladegerät vorgestellt. Damit ist es möglich, ein Smartphone mit 4.000-mAh-Akku in nur 20 Minuten komplett aufzuladen. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Smartphones, die dieses schnelle Ladeverfahren unterstützen. Doch es geht noch mehr.

→ Akku schlapp? Mit diesen 10 Tipps hält dein Handy deutlich länger durch

Auch Xiaomi hat so etwas in Petto: die 200-W-Blitzaufladung, Hyper Charge – eine Schnellladefunktion, die einen Weltrekord aufstellt. In einem Video demonstriert Xiaomi anhand des Mi 11 Pro, was damit möglich ist. Das erstaunliche Ergebnis: von 0 auf 100 Prozent in nur 8 Minuten – Handy-Akku voll. Sollte Realme also die 200 Watt nicht erreichen, dürfte der Hersteller etwas zu fest auf die Pauke gehauen haben. In wenigen Tagen wird sich zeigen, ob Realme sich nur im Vorfeld des MWC ins Gespräch bringen wollte oder wirklich etwas zu bieten hat, dass die Handy-Ladezeit revolutioniert. Übrigens: Das brandneue, rund 1.200 Euro teure Samsung Galaxy S22 Ultra lässt sich mit maximal 45 W schnell, beziehungsweise, langsam laden.