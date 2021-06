Während chinesische Hersteller wie Huawei und Xiaomi Smartphones zu immer neuen Höchstleistungen treiben, bleiben Samsung, Apple und Co. eher konservativ und warten den Fortschritt ab. Ob hinsichtlich der Kamera oder der Leistung: Huawei und Xiaomi dominieren die Charts vieler Bestenlisten. Nun ist Xiaomi bei einer Funktion einen Schritt weiter gekommen. Und diese dürfte bei allen Smartphone-Nutzer mit offenen Armen aufgenommen werden.

Xiaomi zeigt Samsung und Co. wie es geht

Bereits im März ist durchgesickert, dass Xiaomi an einer Technologie arbeitet, die noch in diesem Jahr in ersten Smartphones zu finden sein könnte. Dabei geht es um die Möglichkeit einer Blitzaufladung mit einer beachtlichen Leistung von 200 Watt. Für den Smartphone-Nutzer bedeutet das: Akkulaufzeiten spielen nur noch eine untergeordnete Rolle, da der Stromspeicher mit einer solchen Leistung in unter zehn Minuten voll aufgeladen ist.

Während Hersteller wie Samsung oder Apple auf Ladegeräte im Lieferumfang verzichten und hinsichtlich der Aufladung auf eine maximale Leistung von 20 bis 25 W setzen, geht Xiaomi hier mehrere Schritte weiter. Bereits 2020 brachte man das Xiaomi Mi 10 Ultra in den Handel. Das Smartphone lässt sich mit einem 120-W-Netzteil pfeilschnell aufladen. In der Praxis sieht das folgendermaßen aus: Um den Akku voll aufzuladen (0 bis 100 Prozent) sind nur gut 20 Minuten notwendig. Das ist enorm. Im Vergleich dazu: Ein aktuelles Smartphone von Samsung oder Apple, dass man mit einem 25-W-Netzteil auflädt, ist erst nach anderthalb Stunden voll aufgeladen.

Und nun kommt die 200-W-Blitzaufladung, Hyper Charge – eine Schnellladefunktion, die einen Weltrekord aufstellt. In einem Video demonstriert Xiaomi anhand des Mi 11 Pro, was damit möglich ist. Das erstaunliche Ergebnis: Von 0 auf 100 Prozent benötigt man nur 8 Minuten.

Ist die Blitzaufladung schlecht für den Akku?

Eine blitzschnelle Aufladung klingt verlockend. Insbesondere deshalb, weil die Akkus von Smartphones zwar immer mehr Kapazität bieten, sie aber nicht wirklich ausdauernderer sind, als noch vor einigen Jahren. Im Gegenteil: Im Vergleich zu früheren Handys ist der Akku beim Smartphone seit jeher die Achillesferse. Jedoch warnen Experten auch vor den Folgen einer solchen Blitzaufladung. Die Temperatur des Akkus steigt beim Ladevorgang nämlich auf über 40 Grad und mehr. Langfristig bedeuten solch hohe Temperaturen eine kürzere Haltbarkeit des Akkus.

Hinzu kommt: Von der oft versprochenen Leistung kommt nicht immer alles an. Experten haben auch das Xiaomi Mi 10 Ultra und die 120-W-Aufladung untersucht. Das Ergebnis: Nur 80 W kamen beim Handy an. Doch das ist immer noch ein vielfaches dessen, was Nutzern eines Samsung- oder Apple-Smartphones zur Verfügung steht.