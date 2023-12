Neue Handys: Samsung, OnePlus und Honor zeigen Neuheiten

In der Vergangenheit war der Monat Dezember eher für wenige Smartphone-Neuvorstellungen bekannt. Das hat sich geändert. Erst Anfang des Monats haben wird dir zahlreiche neue Mittelklasse-Handys präsentieren können, jetzt geht es mit neuen Modellen unter anderem von Samsung weiter. Denn der koranische Hersteller bietet ab sofort nicht nur das neue Samsung Galaxy S23 FE auch in Deutschland an, sondern bereitet auch auf den Marktstart von drei Einsteiger-Smartphones vor.

Samsung Galaxy A15 LTE & Galaxy A15 5G sowie Galaxy A25 5G vorgestellt

Das Samsung Galaxy A15 LTE, das Galaxy A15 5G und das Galaxy A25 5G werden höchstwahrscheinlich zeitnah auch in Deutschland zur Verfügung stehen, haben jetzt in einem ersten Schritt aber zunächst in Vietnam ihre Premiere gefeiert. Alle drei Mobiltelefone sind mit einem 6,5 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, wobei der Bildschirm des Galaxy A25 5G etwas heller leuchten kann (max. 1.000 Nits) als jene der beiden Galaxy-A15-Modelle (bis zu 800 Nits). Zudem bietet das Display des Galaxy A25 5G eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, während bei den Galaxy A15-Modellen 90 Hz ausreichen müssen.

Drei Kameras auf der Rückseite bieten alle drei neuen Galaxy-A-Modelle. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst jeweils mit bis zu 50 Megapixeln auf, verfügt aber nur beim Galaxy A25 5G über eine optische Bildstabilisierung. Zudem löst die Superweitwinkelkamera dieses Telefons mit 8 Megapixeln auf, während es beim Galaxy A15 LTE und Galaxy A15 5G nur 5 Megapixel sind. Eine Tiefenschärfekamera mit 2 Megapixeln Auflösung und eine Frontkamera (13 Megapixel) haben die drei neuen A-Klasse-Modelle gemeinsam.

Drei Smartphones, drei unterschiedliche Prozessoren

Beim Prozessor setzt das Samsung Galaxy A15 LTE auf den MediaTek Helio G99, das Galaxy A15 LTE auf den MediaTek Dimensity 6100+ und das Galaxy A25 5G auf den Samsung Exynos 1280. Beim LTE-Modell des Galaxy A15 sind 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) und wahlweise 128 oder 256 GB erweiterbarer Speicher an Bord. Das Galaxy A15 5G wird nur mit 8 GB RAM und 256 GB erweiterbarem Speicher angeboten. Beim Galaxy A25 5G haben Käufer wiederum die Wahl zwischen 6 oder 8 GB RAM mit 128 GB Speicherplatz. Eine Wiederaufladung des 5.000 mAh großen Akkus ist mit bei allen Geräten bis zu 25 Watt möglich.

Samsung Galaxy A15 LTE (links) und Samsung Galaxy A25 5G

Die Preise für das Samsung Galaxy A15 LTE beginnen in Vietnam bei umgerechnet 190 Euro. Das Samsung Galaxy A15 5G wird dort für 240 Euro verkauft. Und das Samsung Galaxy A25 5G steht zu einem Preis ab 250 Euro zur Verfügung. Ab wann die neuen Smartphones nach Europa kommen, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnte es aber schon im ersten Quartal 2024 der Fall sein.

OnePlus 12: Neues Smartphone (offiziell) nicht für Deutschland

Ein Lizenzstreit macht es für OnePlus unmöglich, das jüngst ebenfalls neu vorgestellte Top-Smartphone OnePlus 12 in Deutschland zu verkaufen. Oft finden neue Handys des Herstellers ihren Weg über einige Händler aber trotzdem in den hiesigen Handel. Ebenso unter anderem nach Österreich, wo es Anfang 2024 ganz offiziell mit Android 14 zu haben sein wird. Ausgestattet ist es mit dem aktuellen Top-Prozessor von Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3), bietet wahlweise 12, 16 oder 24 GB RAM sowie je nach Ausführung 256 GB, 512 GB oder sogar 1 TB Speicherplatz.

Das AMOLED-Display des OnePlus 12 ist 6,8 Zoll groß (1.440 x 3.168 Pixel, 120 Hz), auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (50 + 48 + 64 Megapixel) und die Selfie-Kamera auf der Vorderseite löst mit bis zu 32 Megapixeln auf. Eine Wiederaufladung des 5.400 mAh großen Akkus ist mit bis zu 100 Watt möglich. Die Preise in China schwanken je nach Speichergröße zwischen umgerechnet 560 und 755 Euro. Hierzulande musst du mit Aufpreisen zwischen 150 und 200 Euro rechnen. Die Vorstellung der global verfügbaren Version des OnePlus 12 ist für den 23. Januar 2024 in Indien vorgesehen.

Honor Magic 6 Lite: Neue Ware ohne neuestes Android

In Italien steht unterdessen der Verkaufsstart des neuen Honor Magic 6 Lite 5G bevor. Und das lässt darauf schließen, dass der Nachfolger des Honor Magic 5 Lite schon bald auch in Deutschland seine Premiere feiern wird. Einen Preis kennen wir zwar bislang nicht, offiziell bestätigt ist aber bereits, dass das neue Mittelklasse-Handy 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz bieten wird und in drei Farben auf den Markt kommt.

Honor Magic 6 Lite

Weitere Gerüchte besagen, dass es vom Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 angetrieben wird, über ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display (2.650 x 1.200 Pixel, 120 Hz) verfügt und mit einer Dreifach-Kamera (108 + 5 + 2 Megapixel) auf der Rückseite punkten möchte. Dazu gesellen sich dem Vernehmen nach eine 16-Megapixel-Frontkamera, ein 5.300 mAh großer Akku (wiederaufladbar mit 35 Watt) und (leider nur) Android 13 als Betriebssystem.

Realme GT5 Pro: Aus China in den Rest der Welt

Und in China hat jetzt das neue Realme GT5 Pro seine Premiere feiern dürfen. Das neue Flaggschiff des Herstellers basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 und könnte Anfang 2024 seinen Weg auch nach Europa finden. Verfügbar sind verschiedene Varianten mit 256 GB, 512 GB oder sogar 1 TB Speicherplatz sowie 12 oder 16 GB RAM. Das AMOLED-Display ist 6,78 Zoll groß (1.264 x 2.780 Pixel, 144 Hz) und bietet eine Helligkeit von bis zu 4.500 Nits.

Realme GT5 Pro

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 32-Megapixel-Kamera vorn sowie eine Dreifach-Kamera (50 + 50 + 8 Megapixel) auf der Rückseite. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert, eine Wiederaufladung des Akkus mit bis zu 100 Watt möglich. Die Preise in China liegen abhängig von der Speichervariante zwischen umgerechnet rund 445 Euro (12 GB / 256 GB) und 560 Euro (16 GB / 1 TB). Die schwarze Variante ist mit einer Glasrückseite ausgestattet, in Beige und Orangebraun ist das Handy mit lederartiger Rückseite zu haben.