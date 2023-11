Neue Handys: Kurz vor Weihnachten erscheinen die Preiskracher

Da wäre zum Beispiel in der Einsteigerklasse das neue Xiaomi Redmi 13C zu nennen. Es bietet ein 6,74 Zoll großes Display mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz, aber nur eine unterdurchschnittliche Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Auf der Rückseite des Handys ist eine Dual-Kamera zu finden (50 + 2 Megapixeln), vorn eine 8-Megapixel-Kamera in den LCD-Bildschirm integriert. 5G unterstützt das neue Billighandy von Xiaomi nicht, dafür ist das System-on-a-Chip (SoC) nämlich nicht ausgelegt. Zum Einsatz kommt hier der MediaTek Helio G85, der in der Spitze mit bis zu 2 GHz taktet – flankiert von wahlweise 4, 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher (RAM). Der interne Speicher ist je nach gewähltem Modell 128 oder 256 GB groß.

Xiaomi Redmi 13C kommt in zwei Varianten nach Deutschland

In Deutschland werden ab dem 1. Dezember zwei der insgesamt drei angebotenen Varianten des rund 8 Millimeter dünnen Xiaomi Redmi 13C zu haben sein. Das Modell mit 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz kostet 149,90 Euro, für die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz werden 179,90 Euro fällig. Bei Bedarf ist eine Speichererweiterung per microSD-Karte möglich, der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh. Verkauft wird das Smartphone unter anderem bei den großen deutschen Netzbetreibern, aber zum Beispiel auch bei MediaMarkt, Saturn und Amazon.

Xiaomi Redmi 13C

Poco C65: Ein Xiaomi-Klon – etwas preiswerter

Über seine Tochtermarke Poco bietet Xiaomi ebenfalls ein neues Smartphone an. Das Poco C65 ist nahezu baugleich mit dem Xiaomi Redmi 13C, steht aber in teils anderen Farben bereit. Zudem ist bei diesem Handy laut Hersteller nur Bluetooth 5.1 statt Bluetooth 5.3 nutzbar. Dafür in die kleine Variante dieses Handys aber mit 6 GB Arbeitsspeicher zu haben. In Kombination mit 128 GB Speicherplatz kostet das Poco C65 knapp 150 Euro. Sollen es 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz sein, musst du knapp 170 Euro bezahlen.

Poco C65

Honor X6a: Ein weiteres Einsteiger-Smartphone

In drei Farben für knapp 170 Euro wird in Deutschland ab sofort das Honor X6a verkauft. Im Rahen eines Black-Friday-Angebots ist dieses LTE-Smartphone beim Hersteller selbst aber bereits auf knapp 150 Euro reduziert. Es bietet 4 GB RAM und 128 GB erweiterbaren Speicher, ein 6,56 Zoll großes 90-Hz-Display (720 x 1.612 Pixel) und als Prozessor den MediaTek Helio G36. Dieser Prozessor bietet zwar bis zu 2,2 GHz Taktrate, baut aber nur auf acht Cortex-A53-Kernen auf. Performance-Kerne fehlen diesem Smartphone also. Drei Kameras auf der Rückseite (50 + 2 + 2 Megapixel), eine 5-Megapixel-Frontkamera und ein 5.200 mAh großer Akku runden die Ausstattungsliste ab.

Samsung Galaxy M44 5G: Ein Kandidat auch für Deutschland?

In Korea hat auch Samsung ein neues Smartphone aus dem Hut gezaubert. Noch ist nicht sicher, ob es das Gerät auch nach Deutschland schaffen wird, aber die technischen Spezifikationen lassen darauf hoffen. Denn obwohl es sich um ein M-Klasse-Modell handelt, hat Samsung den 5G-fähigen Snapdragon 888 als Prozessor integriert. Zwar handelt es sich dabei um den Top-Prozessor von Qualcomm aus dem Jahr 2021, das ändert aber an der hohen Leistungsfähigkeit mit einer Taktrate von bis zu 2,84 GHz nichts.

Samsung Galaxy M44 5G

Rückseitig sind drei Kameras in das Gehäuse des Handys integriert (50 + 2 + 2 Megapixel), vorn eine 13-Megapixel-Kamera nutzbar. Zu 6 GB Arbeitsspeicher gesellen sich 128 GB interner Speicher, der um bis zu 1 TB erweiterbar ist. Der LCD-Bildschirm ist 6,58 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1080 x 2.408 Pixeln bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der Akku ist 5.000 mAh groß. Vermarktet wird das Smartphone in Korea als Galaxy Jump 3, die Modellnummer SM-M446KZKAKTC verrät aber, dass es in Europa als Galaxy M44 5G vermarktet werden dürfte. Einen Preis hat Samsung noch nicht verraten.

Nubia Z50S Pro: Neues Oberklasse-Smartphone

Dann wäre da noch das 5G-fähige Nubia Z50S Pro. Es steht in drei Varianten zur Verfügung (12 GB RAM & 1 TB Speicherplatz / 12 GB RAM & 256 GB / 16 GB RAM & 1 TB), die schnell erkennen lassen, dass dieses Smartphone etwas mehr kostet – nämlich zwischen 649 und 799 Euro. Herzstück ist der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, einer der aktuellen Top-Prozessoren am Markt. Das AMOLED-Display ist 6,8 Zoll groß, bietet 120 Hz Bildwiederholfrequenz und eine Auflösung von 1.260 x 2.800 Pixeln. Drei Kameras (50 + 50 + 8 Megapxiel) auf der Rückseite und ein 5.100 mAh großer Akku dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. In ersten Tests konnte insbesondere die Hauptkamera des Handys mit überdurchschnittlichen Fotoergebnissen überzeugen.

Xiaomi stellt neue 14er-Serie vor

Abschließen möchten wir unsere Smartphone-Neuvorstellungen mit dem Hinweis darauf, dass Xiaomi kürzlich in China die neue 14er-Serie, bestehend aus dem Xiaomi 14 und dem Xiaomi 14 Pro, vorgestellt hat. Wann die beiden Top-Handys nach Deutschland kommen, steht bisher nicht fest. Vor Weihnachten wird es aber wohl nicht mehr der Fall sein. Auf Basis des neuen Betriebssystems HyperOS sind die Smartphones mit einer Rückseite aus Glas und einem Metallrahmen ausgestattet, beim Pro-Modell lässt sich sogar ein Titanrahmen auswählen. Das Display des Xiaomi 14 ist 6,36 Zoll groß (1.200 x 2.760 Pixel), das Pro-Modell bietet bei 6,73 Zoll Display-Diagonale eine Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixel. Beeindruckend: Neben 120 Hz Bildwiederholfrequenz sollen die Displays eine besonders hohe Maximalhelligkeit von 3.000 Nits liefern.

Xiaomi 14 Pro

Bei den rückseitig verbauten Kameras darfst du dich bei beiden Smartphones auf drei 50-Megapixel-Kameras freuen. Vorn ist eine 32-Megapixel-Kamera nutzbar. Als Prozessor kommt der neueste Qualcomm-Prozessor, der Snapdragon 8 Gen 3, zum Einsatz. Die Preise für das Xiaomi 14 liegen in China bei umgerechnet mindestens 510 Euro (8 GB RAM / 256 GB Speicherplatz), können aber auch auf 635 Euro steigen, entscheidet man sich für das Modell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Das Pro-Modell wird zu Preisen zwischen 635 und 760 Euro angeboten. In der größten Speichervariante ist optional das Modell mit Titanrahmen zu haben – für umgerechnet 825 Euro.

