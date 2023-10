Neue Bose-Kopfhörer erobern den Markt: Over-Ears und In-Ears jetzt vorbestellbar

Bose setzt seine QuietComfort-Reihe mit zwei neuen Modellen fort. Die neuen Bose QuietComfort Ultra bieten erstklassigen Sound, hervorragendes ANC und hohen Komfort mit Bügel. Und auch die QuietComfort Ultra Earbuds (In-Ear-Kopfhörer) versprechen einen top Klang und verbesserte Geräuschunterdrückung. Wer seinen Fernseher mit einer Soundbar für gehobene Ansprüche aufwerten möchte, kann sich ebenfalls über ein neues Modell freuen. Was die neuen Produkte können und wie viel sie kosten, klären wir in diesem Artikel.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: Das versprechen die neuen In-Ears

Die neuen Bose QuietComfort Ultra sind die Nachfolger der QuietComfort II Earbuds und sollen noch einmal eine verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC), längere Akkulaufzeit, einen nie dagewesenen räumlichen Klang sowie neue ANC-Funktionen bieten. Sie sind ab sofort bei MediaMarkt vorbestellbar für einen Preis von 349,95 Euro (erst ab 3.11. lieferbar). Zur Wahl stehen dir die beiden Farben Schwarz und Weiß.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds – so sehen sie aus

Bei den In- und Over-Ears kommt außerdem die neue Technik „Bose Immersive Audio“ zum Einsatz, welche eine noch umfassendere Klangbühne ermöglichen soll. Dazu erzeugt die Technologie ein räumlicheres Audioerlebnis. Anders als bei den meisten Kopfhörern soll es hiermit so klingen, als würde der Klang von vorne anstatt von den Seiten kommen. Dabei gibt es zwei Optionen zur Wahl: Je nachdem, ob du an einem Ort bleibst oder dich gerade bewegst. Dann ist die virtuelle Klangquelle entweder statisch oder sie bewegt sich mit.

Die QuietComfort Ultra In-Ears bieten hervorragendes ANC sowie eine intuitive Touch-Steuerung. Dank IPX4 sind sie weiterhin gegen Spritzwasser geschützt. Und auch an der Anrufqualität für deinen Gesprächspartner wurde noch einmal geschraubt. Darüber hinaus hat Bose das Design nicht nur optisch erneuert, sondern auch hinsichtlich der Passform und der Effektivität. Der Akku soll allein bis zu sechs Stunden halten – mit eingeschaltetem Immersive Audio verkürzt sich die Laufzeit etwas. Das mitgelieferte Ladeetui verlängert die Laufzeit dazu auf insgesamt bis zu 24 Stunden.

QuietComfort Ultra Over-Ears: Angriff auf Sennheiser & Co.?

Die neuen QuietComfort Ultra Over-Ear-Kopfhörer sind ebenfalls in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und kosten 499,95 Euro (erst ab 3.10. lieferbar). Sie sind die direkten Nachfolger der Noise Cancelling Kopfhörer 700 und sollen dank Bose Immersive Audio ebenfalls einen beeindruckenden Raumklang liefern, der optimal an deine Ohren angepasst ist. Sie bieten ebenso eine hervorragende Geräuschunterdrückung und einen satten und klaren Sound. Auch äußerlich haben sich die Over-Ears stark verändert und gleichen jetzt wieder mehr den normalen QuietComfort Ohrhörern. Für einen besseren Transport lassen sich die Kopfhörer zusammenklappen und in ein mitgeliefertes Etui legen.

Deine Stimme wird in Telefonaten übrigens von anderen Umgebungsgeräuschen isoliert, wodurch sich auch hierbei die Klangqualität für deine Gesprächspartner verbessern soll. Im Gegensatz zu den neuen In-Ears lässt sich die Musikwiedergabe mit physischen Knöpfen an der Hörmuschel steuern. Die Kopfhörer lassen sich via USB-C-Anschluss aufladen und die Akkulaufzeit kommt ebenfalls auf bis zu 24 Stunden. Ist Bose Immersive Audio aktiviert, verkürzt sich die Laufzeit jedoch auf rund 18 Stunden.

Das sind die neuen Bose QuietComfort Ultra Over-Ear-Kopfhörer

Beide neuen Bose-Kopfhörer unterstützen weiterhin den neuesten Qualcomm aptX Adaptive Codec für Audio-Streaming. Dadurch ermöglichen sie eine verlustfreie Wiedergabe von Audioinhalten sowie eine geringe Verzögerung. Sowohl die In- als auch die Over-Ears bieten Google Fast Pair, wodurch sie sich noch einfacher mit Android-Smartphones und –Tablets koppeln lassen.

Außerdem neu: Bose Smart Ultra Soundbar

Neu im Sortiment von Bose ist weiterhin die Smart Ultra Soundbar in den Farben Schwarz und Weiß. Sie ist für 999,95 Euro erhältlich und verpasst deinem TV-Gerät ein echtes Sound-Upgrade. Sie folgt auf die Smart Soundbar 900 und soll dein Heimkino-Erlebnis auf ein neues Level heben. Hierbei neu ist unter anderem der KI Dialogue Mode, der die Tonbalance von Serien, Filmen und anderen Videos anpasst. Dadurch sollen Stimmen besser zu verstehen sein, während Klangeffekte weiterhin kräftig bleiben.

So sieht die neue Bose Smart Ultra Soundbar aus

Generell soll die Audiowiedergabe hiermit darüber hinaus besonders realistisch sein und einen satten Raumklang bieten. Denn anstatt den Sound nach oben hin abzustrahlen, strahlen die Lautsprecher den Sound neben dich ab. Dadurch sollen Klänge von oben auch wirklich von oben kommen und Geräusche von links und rechts auch wirklich von den Seiten.