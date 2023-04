Netflix geht leer aus: Amazon schnappt sich beliebte Serie komplett

Serien kommen, Serien gehen. Ein stetiger Wechsel der Inhalte bleibt bei modernen Streaming-Diensten nicht aus. Sobald die Lizenzen eines Films oder einer Serie auslaufen, wechseln Inhalte häufig den Streaming-Anbieter. Genau das ist jetzt mit der nächsten bekannten US-Krimiserie geschehen, deren Staffeln 1 bis 3 zuvor auf Netflix verfügbar waren. Amazon besitzt die beliebte Serie „Fargo“ nun komplett.

Amazon schnappt sich die beliebte Serie „Fargo“ mit allen vier Staffeln

Ursprünglich entstand die Serie „Fargo“ aus einem gleichnamigen Film von Ethan und Joel Coen im Jahr 1996. Die US-amerikanische Krimiserie ist ein Spin-off-Projekt, das aus dem Film hervorging und mittlerweile vier Staffeln aufweist. Die erste Staffel der Sendung startete im Jahr 2014. Weitere Staffeln folgten in den Jahren 2015, 2017 sowie 2020 nach. Im vergangenen Jahr bestätigten die Schöpfer der Serie, dass es eine weitere Fortsetzung geben soll. Die fünfte Staffel soll im Jahr 2019 spielen und könnte noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Staffel 1 bis 3 von „Fargo“ konntest du dir bisher bei Netflix ansehen. Schon die vierte Staffel der Serie erschien gar nicht mehr beim Streaming-Giganten, sondern startete auf Joyn Premiere. Nachdem Amazon jedoch sämtliche Lizenzen für alle vier Staffeln von „Fargo“ erworben hat, ist das Streaming bei Netflix endgültig vorbei. Ab sofort kannst du die bekannte Krimiserie mit allen Staffeln hier bei Prime Video streamen.

„Fargo“ unterscheidet sich durch einige Besonderheiten von klassischen Krimiserien. Sie erzählt von üblen Verbrechen, die das Fargo-Syndikat aufklärt. Dabei spielt eine jede Staffel der Serie in unterschiedlichen Zeitspannen und erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Da die Staffeln somit nicht aufeinander aufbauen, können sie sowohl unabhängig voneinander als auch in beliebiger Reihenfolge angesehen werden. Zur Starbesetzung von „Fargo“ zählen viele bekannte Schauspieler wie Kirsten Dunst, Martin Freeman, Ewan McGregor, Billy Bob Thornton und Chris Rock.

Vier Staffeln – vier sehr unterschiedliche Handlungen

Da sämtliche Staffeln von „Fargo“ so abwechslungsreich aufgebaut sind, unterscheiden sie sich inhaltlich stark voneinander. In der ersten Staffel etwa schlüpft Martin Freeman in die Rolle des verwahrlosten Lester Nygaard, der sich einer eher bemitleidenswerten Existenz in der Kleinstadt Duluth erfreut. Zumindest bis er eines Tages auf den Kopfgeldjäger Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) stößt. Staffel 2 hingegen reist in der Zeit zurück in das Jahr 1979 und spielt in Sioux Falls in Minnesota. Das Ehepaar Peggy und Ed Blumquist (Kristen Dunst und Jesse Plemons) versucht seine Unfallflucht zu vertuschen, bei der ausgerechnet Mörder Rye Gerhardt ums Leben kam. Wären da bloß nicht State Police Office Lou Solverson und die Mutter des Toten, Floyd Gerhardt, die unbedingt nach dem Mann suchen müssen.

Die dritte Staffel setzt rund 30 Jahre nach der zweiten im Jahr 2010 ein. Das Paar Ray Stussy und Nikki Swango verwickelt sich kurzerhand bei einem gescheiterten Einbruch in einen furchtbaren Doppelmord. Die aktuell neueste Staffel der Serie spielt wiederum im Jahr 1950 in Kansas City. Dort konkurrieren zwei organisierte Verbrecherbanden miteinander: Auf der einen Seite die italienische Mafia mit ihrem Oberhaupt Donatella Fadda (Tommaso Ragno), auf der anderen eine Gang afroamerikanischer Migranten, angeführt von Loy Cannon (Chris Rock). Einen ersten Eindruck von „Fargo“ kannst du dir mit diesem Trailer zu Staffel 4 verschaffen: