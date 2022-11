Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith meldet sich erstmals zurück – mit diesem heftigen Film

Es war einige Zeit ruhig um den Hollywood-Star geworden, doch nun meldet sich Will Smith zurück. Das erste Mal nach dem Oscar-Vorfall, wo er Moderator Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, meldet sich der Schauspieler mit einem neuen Projekt zurück. Und das hat es in sich – und könnte Smith trotz Oscar-Sperre für den beliebten Filmpreis nominieren.

Will Smith meldet sich zurück – mit dieser Serie

Das vor allem thematisch, denn sein brandneuer Film handelt von Sklaverei im Louisiana der 1863er-Jahre – also mitten im Bürgerkrieg. Mehr noch: Die dort gezeigte Geschichte basiert auf wahren Ereignissen und ist dementsprechend bedrückend. Der neue Film mit Will Smith trägt passend den Titel „Emancipation“ und ist bereits seit längerer Zeit in der Planung.

„Emancipation“ basiert konkret auf einem Foto von „Whipped Peter“, ein Sklave, dessen Foto berühmt wurde. Man nutzte es seinerzeit dazu, um für die Abschaffung der Sklaverei in den USA zu werben. Es zeigt seinen Rücken, der von Peitschenhiebe vernarbt ist.

Im Film riskiert Peter (Will Smith) sein Leben, um der Sklaverei zu entkommen. Dabei motiviert ihn vor allem eines: Die Liebe zu seiner Familie, zu der er unbedingt heimkehren will. Unerschütterlich entflieht er seinen Peinigern, um sein Ziel zu erreichen. Doch die Reise zu seiner Familie ist gefährlich und lang, die Sklavenjäger ihm immer auf der Spur.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Hier streamst du „Emancipation“

Neben Will Smith als Hauptdarsteller zeichnen sich Antoine Fuqua („The Equalizer“) für die Produktion sowie „Assissin’s Creed“-Autor William N. Collage für das Drehbuch verantwortlich. In Planung war das Sklaverei-Drama bereits seit längerer Zeit exklusiv für Apples Streaming-Dienst Apple TV+ und legte dafür mehr als 100 Millionen US-Dollar auf den Tisch.

Nun gibt ein Trailer einen ersten Vorgeschmack auf „Emancipation“, bevor das Drama schon im Dezember offiziell erscheint. Am 9. Dezember startet der Film exklusiv bei Apple TV+, zuvor läuft er ab dem 2. Dezember in einigen ausgewählten Kinos – zumindest in den USA.