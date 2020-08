Ihr habt gewählt: Das ist das beste Smartphone der Leserwahl 2020

Die Katze ist aus dem Sack: Ihr habt das beste Smartphone gewählt. Zur Auswahl standen etablierte Kaliber wie das iPhone 11, das Huawei P40 Pro, Samsungs Galaxy S20, aber auch vermeintliche Underdogs, wie das Oppo Find X2 Pro oder Exoten wie das Galaxy Fold. Insgesamt haben fast 24.000 Leser abgestimmt. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Das ist das beste Smartphone bei der Leserwahl 2020

Das beste Smartphone ist … das Samsung Galaxy S20! In einem knappen Rennen sicherte sich Samsungs Flaggschiff die meisten Stimmen und somit die höchste Gunst. 21,8 Prozent aller Stimmen reichten hier zum Sieg für Samsungs S-Klasse 2020. Bei unseren Leserwahl-Partnern MediaMarkt und Saturn kannst du das siegreiche Galaxy S20 sowohl mit Vertrag im Tarifeshop oder ganz regulär ohne Vertrag kaufen.

Das zweite Samsung-Smartphone, das Galaxy Fold, kommt aber nicht so gut weg. Mit 7,42 Prozent landet das Falt-Handy aus Südkorea auf dem vorletzten Platz der Leserwahl 2020.

Wo landen iPhone, Huawei und Co.?

Auf dem Treppchen verweist das S20 Apples iPhone 11 auf Platz Zwei. Mit rund drei Prozentpunkten Abstand rangiert das Apple-Flaggschiff auf dem Vize-Platz. Mit 14,11 Prozent auf Platz drei: Huawei und das P40 Pro. Damit setzt sich der chinesische Marktführer – in schweren Zeiten dank US-Sanktionen – deutlich gegen den Rest des Feldes durch. Nur wenige Stimmen trennen Platz Vier (OnePlus 8 Pro) und Fünf (Xiaomi Mi 10). Die komplette Rangliste:

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Eins vorneweg: Es gibt Überraschungen, deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern. Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

