überMORGEN #6: Dieses Dorf macht seinen Strom komplett selbst Michael Büttner 2 Minuten

In der sechsten Folge von überMORGEN besuchen wir ein Dorf, das komplett autark von Strom- und Wärmeproduzenten ist und dabei auch noch nachhaltig und mit erneuerbaren Energiequellen lebt. Wie das geht und was du selbst für deine Stromversorgung machen kannst, zeigen wir dir in dieser Folge.