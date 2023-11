7 auf einen Streich: inside digital wird noch vielfältiger

Nach den Handys kamen die Smartphones und jetzt gehen wir unseren Weg weiter und präsentieren unsere neue inside digital Datenbank mit gleich sieben neuen Produktkategorien. Und sie spiegeln die Vielfalt unserer Themen und die unserer Leser wider. Doch nicht nur die Produkte sind neu, auch an den Funktionen haben wir kräftig geschraubt. Denn, wer will schon nur ein Produkt sehen?

Schon in unserer aktuellen Smartphone-Datenbank hast du die Möglichkeit, zwei oder sogar drei Smartphones im Detail miteinander zu vergleichen. Vom betagten HTC One, das schon vor über 10 Jahren bei uns in der Datenbank gelistet wurde und du vielleicht bei Kleinanzeigen gekauft hast, bis zum brandneuen Apple iPhone 15 Pro Max, lassen sich so alle technischen Daten miteinander vergleichen und Unterschiede sichtbar machen. Dazu kannst du dabei auch die aktuellen Preise und die Beliebtheit der Smartphones vergleichen und dir so einen einzigartigen Überblick über deine Smartphone-Favoriten verschaffen. Doch wie geht es jetzt weiter?

Ab sofort kannst du sieben neue Produktkategorien in der neuen Datenbank von inside digital erforschen und herausfinden, welches der Produkte oder deren Eigenschaften tatsächlich am besten zu dir passen. Dazu haben wir aktuelle und relevante Produkte aus den Bereichen:

zusammengestellt und in eine übersichtliche Datenbank gepackt. Du kannst dabei nicht nur Bilder zu den Gerätschaften durchklicken und so herausfinden, ob dir das Design gefällt oder wie die unterschiedlichen Modelle, Sets oder Geräte im Vergleich aussehen, sondern die Produkte technisch vergleichen. Und so kannst du die Unterschiede in den Leistungen beispielsweise zwischen einem Tesla Modell Y und einem Cupra Born herausfinden. Hast du mehr als zwei Produkte in deiner engeren Auswahl, kannst du in der neuen Datenbank auch deren drei vergleichen und dir so einen noch breiteren Überblick verschaffen.

Ein Versprechen in die Zukunft von inside digital

Doch dieses Paket ist erst der Anfang. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, noch mehr Produkte, Produktgruppen und Datenbank-Funktionen umzusetzen. Somit lohnt es sich immer in unserer Datenbank vorbeizuschauen. Denn hier kannst du immer wieder neue und aufregende Produkte oder auch spannende neue Funktionen erkunden. Wenn dir dabei ein Fehler unterkommt oder du etwas vermisst, dann schreib uns gern unter diesem Artikel einen Kommentar.

Mit der neuen Datenbank gehen wir mit dir voller Vorfreude und neugierig in die Zukunft, denn wir lieben Innovationen und Technik. Mit diesem Geist wollen wir dich inspirieren und ordnen dafür ein, was ist und erklären, was kommt. Und damit folgen wir mit deiner Hilfe unserer Vision, das führende Leitmedium für Technik und Innovationen in Europa zu werden.