Xbox Series X: Microsoft stellt den neuen Controller vor

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag. Nachdem Microsoft erst gestern die wichtigsten technischen Details ihrer neuen Konsole im Detail gezeigt hat, zog Sony heute nach und ermöglicht Fans zum ersten Mal die beiden neuen Konsolen miteinander zu vergleichen. Auch dieses Jahr werden sich Microsoft und Sony wieder um die Gunst der Kunden streiten, wenn die Xbox Series X und die Play Station 5 dieses Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen.

In einer Sache ist Microsoft jedoch bisher deutlich gesprächiger als ihr japanischer Konkurrent: Das Design der neuen Konsole. Nachdem sie im Dezember bereits das Design der neuen Xbox Series X gezeigt haben, durften Fans nun einen Blick auf den neuen Controller werfen.

Xbox Series X Controller bietet kaum optische Unterschiede

Die untere Hälfte des Controllers hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert. Das gute dabei: Sämtliches Zubehör wie ansteckbare Mikrofone, Tastaturen und andere Adapter funktionieren sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Controller ohne Probleme. Überarbeitet wurden jedoch die Schultertasten: Für eine bessere Ergonomie wurden diese etwas vergrößert, mehr abgerundet und besitzen nun eine genoppte Oberfläche für besseren Halt. Ebenfalls überarbeitet wurde das digitale Steuerkreuz. Dieses erinnert nun stark an das Steuerkreuz des separat erhältlichen Elite-Controllers. Ganz neu hinzugekommen ist eine Share-Taste, mit der sich Spiel-Ausschnitte schneller mit anderen teilen lassen.

Kompatibel mit unzähligen Geräten

Auch wenn der Xbox Series X Controller äußerlich nur marginal verändert wurde, stecken im Inneren weit mehr Neuerungen: Microsoft sieht den neuen Controller als das Eingabe-Gerät für alle Microsoft-Produkte. Daher hat man bei der Entwicklung viel Wert auf Kompatibilität und die Nutzung mit mehreren Geräten gelegt. Der Controller funktioniert nicht nur an der neuen Xbox Series X sondern auch an allen Xbox One Generationen sowie unter Windows. Für die Benutzung mit dem Streaming-Dienst Project Xcloud am Smartphone wurde auch der Bluetooth Low-Energy Standard verbaut. Zusätzlich speichert der Controller mehrere verbundene Geräte und muss nicht wie der bisherige Controller bei jedem Gerätewechsel neu eingerichtet werden. Weiterhin kann der Controller auch über Kabel verbunden werden.

Endlich USB-C

Geladen wird der Xbox Series X Contoller übrigens über einen modernen USB-C Port. Dabei ist der Akku jedoch weiterhin nicht fest verbaut. Wie bisher befinden sich zwei normale AA-Batterien in dem Controller, welche gegen wiederaufladbare Akkus getauscht werden können. Auch das Play and Charge Kit der Xbox One wird weiterhin unterstützt.

