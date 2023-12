überMORGEN: Zukunft – Wo steuern wir hin?

Wo steuern wir hin – 2024 und darüber hinaus? In der neuesten Folge unseres Podcasts überMORGEN geht es sprichwörtlich um Morgen. Wir schauen, welche Trends kommen – und was einen Trend überhaupt ausmacht.

Zukunftsforscher Carsten Hentrich im Gespräch

„Zukunft existiert ja nicht, sondern ist nur eine Vorstellung“. Der Satz stammt von unserem Podcast-Gast Carsten Hentrich und erklärt, dass wir nicht von der Zukunft abhängig sind, sondern sie selbst gestalten. Was nach Metaebene und digitaler Esoterik klingt, wird im Podcast-Gespräch mit konkretem Inhalt befüllt.

Das spannende Gespräch unserer Host Johanna mit dem Zukunftsforscher kannst du jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, anhören. Zum Beispiel hier bei Spotify.

In der Rubrik „Favoriten“ stellen Kolleginnen und Kollegen in einem kleinen Jahresrückblick die Gadgets vor, die ihren Alltag im zurückliegenden Jahr so richtig verbessert haben. Echte Gamechanger sind mit dabei. Im Blick nach vorn, der Rubrik „Zukunftsrausch“, erklären wir die EU-Richtlinie „2022/2380“. Die geht uns nämlich alle an und erleichtert künftig so einiges – zum 1. Januar tritt sie in Kraft.

Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts kannst du uns finden und abonnieren.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über dein Feedback! Schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast@inside.digital oder folge uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und dein Review bei Apple Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden hast, lass es uns wissen, kommentiere hier oder schreib uns einfach eine Mail.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts, RSS