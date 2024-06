Apple und die KI: Experte verrät, was sie wirklich bringt

Apple hat das Thema Künstliche Intelligenz lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Doch wie so oft holt Apple am Ende doch noch gegenüber der Konkurrenz auf. Denn beim jüngst abgehaltenen Apple-Event WWDC 2024 präsentierten die Amerikaner ihre AI. Und sie soll vollkommen anders funktionieren wie die bisherigen Integrationen von Samsung, Microsoft und Google. Wir zeigen euch in unserem Podcast „überMORGEN“, was das für Apple-Nutzer und zukünftige Produkte bedeutet. Dafür haben wir einen Experten eingeladen, der vor Ort war.

Apple-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit YouTube-Star und Apple-Experte Kilian, bekannt durch seinen Kanal iKnowReview. Er hat das Event in den USA verfolgt und konnte sich schon einen umfassenden Eindruck der Entwicklungen machen. Und diese teilt er nun mit uns und ordnet die neue Technologie von Apple in der neuen Folge von überMorgen ein.

In den Rubriken Tech-Check, Favoriten und Zukunftsrausch stellen wir dir eine hervorragende Foto-App vor, checken für euch KI-Smartphones und geben euch einen Ausblick auf die kommende Eurobike. Dort dreht sich Anfang Juli wieder alles um E-Bikes, Micromobilität und die Zukunft des Verkehrs.

